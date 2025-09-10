Business CheckIn. Julieta pregătește noile vedete ale teatrului și filmului prin afacerea sa

În urmă cu 13 ani, Julieta Georoiu (foto) a transformat pasiunea pentru actorie într-o afacere, înființând la București școala de actorie Victory of Art. De la primul curs, școala a devenit un spațiu în care tinerii actori își pot dezvolta talentul, iar unii dintre elevii săi, precum Cosmin Natanticu, Ioana Niculae, Eduard Chimac sau Șerban Melnic, au ajuns să se facă remarcați atât pe scenă, cât și pe ecrane. Victory of Art organizează cursuri și proiecte dedicate copiilor și adolescenților, finanțate atât din resurse proprii, cât și de stat.

Pentru extinderea și modernizarea spațiului în care se desfășoară cursurile și spectacolele, Julieta Georoiu a apelat la o finanțare BT Mic. Cu ajutorul acesteia, a putut să renoveze spațiul, să amenajeze decorurile pentru spectacole și să asigure resursele necesare pentru dezvoltarea programelor educaționale.

„A fost un proces foarte simplu, foarte clar, exact cum ar trebui să fie, și s-a discutat de la om la om și apoi privind afacerea”, spune Julieta Georoiu.

Business CheckIn. Școala Julietei formează actorii de mâine

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce afacere am fondat?

Julieta Georoiu: Bună ziua, sunt Julieta Georoiu, sunt actriță și profesoară de actorie, fondatoarea Școlii de Actorie Victory of Art, în 2012, acum 13 ani. Cifră norocoasă.

Nu a fost o idee de afacere, a plecat mai mult dintr-o pasiune a mea, pasiunea pentru actorie, pasiunea pentru pedagogie. Am descoperit încă din facultate că-mi place să-i învăț și pe ceilalți meseria asta de actor și, ușor-ușor, creștea în mintea mea ideea deschiderii unei școli de actorie și pot să spun că n-am gândit-o ca idee de afacere, ci am gândit-o ca un loc în care eu să îmi manifest pasiunea.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Julieta Georoiu: Cred că de la fratele meu care are un business mult mai mare decât al meu și el cred că poate să numească business firma lui. Firma mea eu o numesc mai mult pasiunea mea, care ușor s-a transformat într-un business și este locul din care eu îmi și câștig existența.

Fratele meu, care îmi spunea de câte ori simțea că poate nu sunt atât de „business” și că nu duc lucrurile într-o zonă din asta: „să nu uiți că tu ai fost mereu modelul meu în viață în a te organiza și a-ți fixa foarte bine obiectivele și a te ține de ele”.

StartupCafe.ro: Ce-mi definește afacerea?

Julieta Georoiu: Afacerea mea este pasiune, este creativitate, este un loc de bucurie unde vin foarte mulți copii și adolescenți, unde se întâmplă lucruri care mișcă pe termen lung țara asta, pentru că nu e vorba doar despre actorie sau despre a face spectacole, e vorba despre a dezvolta oameni frumoși, oameni cu încredere.

Afacerea mea este, cred, una din cheile viitorului acestei țări.

Școala mea de actorie, în afară de partea asta de antreprenoriat, se dezvoltă și crește oameni frumoși, cum am spus, prin foarte multe proiecte care sunt finanțate de Administrația Fondului Cultural Național, de primării, de alte instituții ale statului, care din când în când, uite, mai susțin cultura și educația.

StartupCafe.ro: Un cursant pe care nu o să-l uit…

Julieta Georoiu: O persoană foarte importantă pe care eu am pregătit-o pentru admiterea la facultate și care a intrat și acum este un actor foarte cunoscut este Cosmin Natanticu și apoi au fost foarte mulți. Sunt actori mai tineri, dar actori care joacă foarte mult și în spectacole și în filme. Ioana Niculae, Eduard Chimac, Șerban Melnic, Anastasia Dade, foarte, foarte mulți. Nu-i mai știu acum pe toți.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Julieta Georoiu: Ultima provocare pe care am bifat-o? OK, nu vorbim de pandemie, că aia a fost. Să știi că aia a fost o provocare foarte, foarte mare pentru business-ul nostru, pentru că noi aveam legătură cu oamenii, noi trebuia să avem spectacole, cursurile noastre se bazau numai pe o întâlnire fizică și în perioada aia a trebuit să ne redescoperim, să ne reinventăm și să mergem mai departe.

Și pot să spun că la final chiar a fost o perioadă foarte, foarte bună, pentru că am învățat să apreciem lucrurile mult mai mult și am învățat că atunci când nu putem să ajungem la repetiții fizic, putem și online. Aia a fost marea provocare și asta îmi vine acum în minte. Să-mi aduc aminte o provocare recentă, recentă, recentă.

Sunt provocări în fiecare săptămână pentru că lucrăm cu oameni, oamenii sunt diverși, lucrăm cu copii, lucrăm cu adolescenți care vin din medii diferite, cu educație diferită și să nu uităm că ei, tinerii din generația de acum, stau foarte, foarte mult în telefoane și în gadget-uri și noi trebuie să-i scoatem de acolo și să-i facem să comunice, să-și manifeste emoțiile. Pentru că ce faci atunci când tu intri în telefon? De fapt, tu te închizi, tu pui o barieră între tine și realitate și atunci tu trebuie să îi scoți de acolo, să-i faci să se deschidă, să se exprime. Da, pot să spun că uite tot business-ul meu este o provocare, dacă e să o privim din punctul acesta de vedere.

StartupCafe.ro: Ce mă ține trează noaptea?

Julieta Georoiu: Uite, cel mai des cred că atunci când construim spectacole, pentru că stai, te frămânți, cauți idei. Uneori mă mai țin trează și problemele legate poate de anumiți copii pe care vreau să-i ajut mai mult și simt că nu pot. Poate și uneori de business, că nu merg lucrurile întotdeauna. Vara stau trează mai mult, când e vacanță.

StartupCafe.ro: Ce îmi dă energie?

Julieta Georoiu: Am atâtea lucruri care îmi dau energie. În primul rând energie îmi dau copiii mei. Am doi băieți, unul de 8 ani, unul de 21, care, apropo, e și el actor, este în Statele Unite, în Los Angeles. Energie îmi dau reușitele. Noi avem o meserie care înseamnă foarte, foarte multă bucurie și foarte multă împlinire, pentru că ai scopuri precise. Din trei în trei luni ai copii care se duc la concursuri, care dau admitere, ai spectacole, iar reușita îți dă energie și lucrul în sine cu copiii și adolescenții. Să știi că nu e o energie mai frumoasă și mai pură decât cea pe care o primești de la copii.

StartupCafe.ro: Dacă n-aș face asta, aș fi…

Julieta Georoiu: Aș putea fi psiholog, aș putea fi să țin discursuri despre actorie, despre viață, inspiraționale. Chiar am participat și la genul acesta de activități. Aș putea fi profesoară, bineînțeles, dacă aș face repede o facultate. Pe partea umană aș putea fi orice legat de oameni.

StartupCafe.ro: Cum a fost procesul de obținere a unei finanțări de la BT Mic?

Julieta Georoiu: A fost un proces foarte simplu, foarte clar, exact cum ar trebui să fie și s-a discutat de la om la om și apoi privind afacerea. Adică un proces care mie îmi place foarte mult, legat de comunicare și pe claritate. Și a fost foarte repede, foarte rapid.

Am folosit finanțarea pentru spațiul în care ne desfășurăm activitatea. Am făcut o renovare, am folosit finanțarea pentru spectacolele noastre, legat de decor, legat de alte nevoi.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru claritate și concizie.