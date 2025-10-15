Business CheckIn. Antreprenoarea din București care transformă comunicarea medicilor și luptă împotriva dezinformării

Angelica Bolocan (foto) a ales să facă pasul către antreprenoriat acum doi ani și jumătate. A fondat Affective, o agenție de marketing dedicată exclusiv industriei de sănătate, prin care și-a propus să schimbe modul în care se face comunicare în acest domeniu: mai clar, mai empatic și mai responsabil. Agenția fondată de antreprenoarea cu peste 13 ani de experiență în comunicarea medicală oferă un portofoliu larg de servicii: branding și identitate, strategie de creștere și concepte creative, marketing digital, influencer marketing, creare de conținut, organizare de evenimente, relații publice și, nu în ultimul rând, managementul crizelor.

Pentru a-și consolida abilitățile antreprenoriale și a-și organiza mai bine businessul, Angelica a participat la programul ”Avânt în antreprenoriat” de la BT Stup. Programul i-a oferit atât instrumente practice pentru gestionarea financiară și strategică a afacerii ei, cât și acces la o comunitate de antreprenori aflați în etape similare de business.

„A fost un proiect care m-a ajutat să-mi pun lucrurile în ordine. Lucrând în comunicare, aveam deja o strategie pentru business-ul meu, însă programul mi-a adus claritate, structură și o perspectivă diferită asupra unor decizii pe care le luam zi de zi”, spune Angelica Bolocan.

Banca Transilvania susține antreprenoriatul românesc prin proiectele sale dedicate mediului de afaceri local. BT Stup este un centru antreprenorial, accesibil atât fizic (Calea Șerban Vodă, nr. 206-218, București), cât și online, unde antreprenorii pot primi sprijin din partea echipei BT și a partenerilor băncii pentru dezvoltarea și consolidarea afacerilor lor.

La BT Stup, antreprenorii găsesc tot ce le trebuie pentru a porni sau a dezvolta o afacere, într-un singur loc: înființare firmă, soluții de facturare, magazin online, semnătură electronică, fotografie de produs și multe alte servicii conexe.

Business CheckIn: Antreprenoarea care construiește punți între medici și pacienți

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce afacere am fondat?

Angelica Bolocan: Sunt Angi, sunt din București, am 34 de ani, în curând o să împlinesc 35 de ani. De peste 13 ani lucrez doar în comunicare în domeniul sănătății, iar acum doi ani și jumătate am ales să fac pasul spre antreprenoriat și am fondat Affective, o agenție de marketing și comunicare exclusiv în domeniul sănătății. Misiunea mea este să sprijin medici, clinici, spitale, companii din zona de wellbeing și pharma să aibă un impact real în viețile oamenilor, să comunice mai clar, mai eficient și să dezvolte business-uri prin încredere și vizibilitate.

Desigur, și motivația mea este una profund personală, cu toții am trecut prin asta, cu toții am avut direct sau indirect oameni dragi, cunoștințe, pentru care câteva luni au făcut diferența în lupta cu o boală. Aceste momente mi-au confirmat că prevenția și informarea corectă sunt esențiale, dar și că modul în care transmitem mesajul face diferența.

De aceea, cred că rolul comunicării nu este doar să oferă informații, ci și să transforme în povești care inspiră, educă și determină la comportamente mai sănătoase. De-a lungul timpului am colaborat cu clienți diferiți care mi-au oferit cumva o percepție 360 asupra nevoilor de comunicare din acest domeniu, de la empatia necesară în campaniile pentru pacienți, până la precizia și rigoarea cerute atunci când clientul își dorește creșterea business-ului.

Astăzi oferim un portofoliu destul de vast de servicii la Affective, de la branding și identitate, la strategie de creștere și concepte creative, la digital marketing, influencer marketing, creare de conținut, organizare de evenimente, relații publice și desigur și managementul crizelor.

Affective s-a născut dintr-o convingere simplă, că atunci când cuvintele sunt folosite responsabil și creativ, acestea pot să vindece. Avem o echipă de 3 persoane și peste 10 colaboratori pe diverse servicii, în funcție de nevoile și bugetele clienților.

Foto: Angelica Bolocan

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Angelica Bolocan: Cred că cel mai util sfat pe care l-am primit sau poate pe care l-am citit a fost să nu las stările de moment să îmi dicteze direcția, inclusiv dacă este o schimbare financiară, de taxe, care mă poate afecta. Simt că în antreprenoriat există dimineți în care totul pare posibil și seri în care simți că nimic nu poate merge.

Cred că indiferent de schimbările, mai ales externe care se întâmplă, dacă îți calibrezi deciziile doar după aceste oscilații riști să pierzi imaginea de ansamblu. Cumva am înțeles că antreprenoriatul nu înseamnă să forțezi lucrurile până la epuizare, ci să rămâi consecvent și să ai încredere în proces. Nu cred că este vorba de perfecțiune, ci despre capacitatea de a păstra claritatea și a merge mai departe, chiar și atunci când drumul pare mai complicat.

StartupCafe.ro: Ce-mi definește afacerea?

Angelica Bolocan: Cred că Affective este o combinație dintre experiență, abordare și oamenii implicați în acest proiect. Așa cum spuneam, am o experiență de peste 13 ani dedicați comunicării în domeniul sănătății, ceea ce oferă o înțelegere solidă a specificului acestui sector și a echilibrului delicat dintre rigoarea medicală și nevoia de a transmite mesaje accesibile publicului. La fel de importantă cred că este și abordarea pe care o avem.

Nu urmărim doar să avem vizibilitate și să urmărim ultimul tren, ci să oferim credibilitate și impact. Construim campanii și proiecte care aduc valoare reală, fie că vorbim de creșterea reputației unei clinici, consolidarea unui brand personal pentru medici sau educație pentru sănătate. Și, cu siguranță, toate aceste lucruri sunt posibile datorită echipei.

Sunt oameni seniori cu experiență în spate, care au mai lucrat și sunt pasionați de zona de healthcare communication. Știu că sună a clișeu, dar clienții știu că vom găsi soluții oricât de complexă și de provocatoare este o problemă.

Am ținut un curs de personal branding pentru viitorii medici, pentru studenții de la Medicina, de la UMF. Consider că este absolut necesar, mai ales în lumea în care trăim, pentru că acum credibilitatea nu se mai construiește doar în cabinetul medicului, ci și în online, ca atunci când termină facultatea să aibă în paralel și partea de creștere a comunității în online.

Ce este diferit în marketingul medical? Este într-adevăr faptul că există foarte multe reglementări și că orice informație trebuie gândită mereu în folosul pacientului, pentru că sunt informații care chiar pot ajuta, care poate pot schimba vieți și, mai ales, este o luptă continuă cu tot ce înseamnă dezinformare în domeniu medical și fake news. Cred că asta îmi doresc foarte mult: să existe oameni, medici, care pot să acopere acest fake news și să câștige încredere, să vorbească pe internet din punct de vedere medical și pe înțelesul tuturor.

StartupCafe.ro: Dacă n-aș face asta, aș fi…

Angelica Bolocan: Cred că aș fi fost medic. În școala generală, cred că și în liceu, am fost olimpică la biologie, dar nu mă înțelegeam foarte bine cu chimia. Într-un fel, însă, cred că am găsit propria cale de a rămâne aproape de sănătate prin comunicare.

Mă bucur în fiecare zi că am șansa să traduc știința în mesaje care ajung la oameni și îi ajută să ia decizii mai bune pentru viața lor.

Foto: Angelica Bolocan

StartupCafe.ro: Primul client n-o să-l uit pentru că…

Angelica Bolocan: Îmi aduc aminte. A fost un client cu care lucrasem și în trecut și cred că a fost un moment care mi-a dat încredere. Mi-a arătat că deși nu mai făceam parte dintr-o agenție mare, de renume, a ales să lucreze cu mine pentru că a contat experiența pe care o aveam și colaborarea noastră din trecut. A fost validarea că drumul pe care am pornit avea sens și că atunci când livrezi calitate, oamenii aleg să rămân aproape indiferent de contextul în care te afli.

Legat de proiecte, nu aș putea alege un singur proiect, pentru că fiecare colaborare a avut un sens și o contribuție diferită. Dar dacă ar fi să mă uit în urmă, mă bucur cel mai mult de vizibilitatea pe care am reușit să o construim atât pentru clienții agenției, cât și pentru clienții altor colaboratori care au apelat la noi pentru partea de media engagement, zeci de materiale obținute prin pitching stories în presa de business, health și lifestyle, care au adus în prim-plan subiecte relevante despre sănătate, prevenție și inovație medicală.

Pentru mine, aceste apariții nu sunt doar un indicator de succes, ci o confirmare că vocea profesioniștilor din sănătate poate fi auzită atunci când mesajul este bine construit și autentic.

Iar dincolo de vizibilitate, mă bucur de fiecare dată când vedem rezultate concrete prin campanii de performance marketing și comunicare integrată, clinici care atrag mai mulți pacienți, își dezvoltă servicii noi și își consolidează poziționarea pe piață.

Nu avem o rețetă universală, dar ne bazăm mereu pe înțelegerea reală a pacientului și a parcursului său de decizie. Cred că diferența o face capacitatea de a traduce datele și insighturile într-o strategie autentică, relevantă și ușor de înțeles.

Care este ultima provocare bifată din punct de vedere business?

Angelica Bolocan: Cred că fiecare zi în antreprenoriat vine cu provocările ei, de la deciziile pe care trebuie să le luăm în situații neprevăzute până la a lăsa deoparte grijile legate de business în momentul în care ai ajuns acasă și îți sare copilul în brațe. Dacă ar fi să aleg ceva concret, a fost creșterea rapida a business-ului la începutul acestui an.

Pe cât de mult m-a bucurat această evoluție, pe atât de repede a trebuit să îmi schimb modul de lucru. Am înțeles că pentru a susține ritmul nu e suficient doar să muncesc mai mult, ci să-mi organizez mai bine resursele, de la delegare, la structurarea cashflow-ului și prioritizarea proiectelor.

StartupCafe.ro: Ce servicii am accesat prin BT Stup?

Angelica Bolocan: A contat enorm suportul pe care l-am primit în Avânt antreprenoriat de la Stup, de la Banca Transilvania, care cumva mi-a adus claritate și instrumentele concrete pentru a gestiona partea financiară și pentru a lua decizii mai strategice.

Proiectul a durat două luni și mă duceam de două ori pe săptămână. Cumva, înainte de acest proiect mă plângeam că nu am timp și după am realizat că dacă am timp să mă duc două săptămâni, câte două zile a câte șase ore pe zi să învăț ceva pentru mine, e clar că pot să-mi prioritizez și altfel lucrurile.

A fost un proiect care m-a ajutat să-mi pun lucrurile în ordine. Lucrând în comunicare, aveam deja o strategie pentru business-ul meu, însă programul mi-a adus claritate, structură și o perspectivă diferită asupra unor decizii pe care le luam zi de zi.

A contat foarte mult și partea de comunitate, să întâlnesc antreprenori aflați în etape similare de creștere cu care pot să împărtășesc experiențe și chiar să colaborez pe viitor. Cu un coleg pe care l-am întâlnit la curs deja colaborez la două proiecte.

E fix genul acela de program care nu îți oferă doar informații, ci și o rețea și un mindset care fac antreprenoriatul mai organizat și mai sustenabil.

Cu siguranță Stup o să rămână un loc în care o să revin de fiecare dată când am nevoie și mai sunt anumite evenimente care se fac, am mai fost și o să mai merg, în special la cursul de comunicare al Monicăi Jitariuc, care este și mentorul meu.

StartupCafe.ro: Ce îmi dă energie?

Angelica Bolocan: Cred că din această dinamică a antreprenoriatului, faptul că nicio zi nu seamănă cu alta și că fiecare provocare mă obligă să cresc, să învăț și să găsesc soluții. În același timp, motivația mea vine și din rolul de mamă, de părinte. Îmi doresc un viitor mai sănătos pentru copiii noștri și cred că prin ceea ce construiesc, contribui un pic la o lume în care sănătatea este comunicată mai bine și înțeleasă mai ușor.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Angelica Bolocan: Din punct de vedere business cred că urmează o etapă de consolidare și scalare. Am crescut rapid în ultimul an iar următorul pas este să transform această energie într-o structură sustenabilă. Îmi doresc ca agenția să fie mai mult decât o agenție de comunicare, să devină efectiv un hub de excelență în healthcare communication, capabil să livreze atât campanii cu impact la nivel local cât, cât și internațional.

Clar, un element important la care lucrăm și face parte din această evoluție va fi integrarea inteligenței artificiale în proiectele pe care le dezvoltăm, inclusiv pentru clinici, de exemplu. AI poate aduce mai multă eficiență și consistență în relația cu pacienții, de la modul în care sunt gestionate interacțiunile, la transformarea leads în pacienți și până la fidelizarea pe termen lung.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.