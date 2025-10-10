Business CheckIn. Cristina a deschis o grădiniță unde copiii se pregătesc (și) pentru viața de viitori antreprenori

După o carieră în consultanță de management și resurse umane, Cristina Suschevici (foto) a fondat, în 2014, grădinița „Montessori Kids at Work”, din dorința de a contribui la schimbarea viitorului prin educație. Prin acest proiect, copiii învață să gândească liber, să aibă inițiativă și să descopere lumea cu respect și curiozitate, într-un mediu care le cultivă independența, gândirea critică și legătura cu natura.

După 11 ani de activitate în București, grădinița s-a extins cu un al doilea sediu în comuna 1 Decembrie, adaptându-se nevoilor unei comunități diferite. După această etapă de creștere, Cristina a apelat la finanțare prin BT Mic, iar colaborarea s-a dovedit rapidă și facilă.

„În aproximativ 3 zile aveam deja și contractul semnat și banii în cont. Chiar foarte facil procesul”, spune Cristina Suschevici.

Banca Transilvania susține antreprenorii la început de drum, punând la dispoziție cunoștințe, instrumente și expertiza necesare pentru a transforma ideile în afaceri de succes. Ca partener de încredere, BT îi însoțește pas cu pas pe cei care își doresc să-și deschidă propria afacere, simplificând procesul și oferind claritate în fiecare etapă.

Prin BT Mic, antreprenorii pot accesa finanțări de până la 300.000 de lei, resurse rapide și flexibile menite să susțină dezvoltarea afacerii. Aceste fonduri pot fi utilizate pentru achiziția de echipamente noi sau second-hand, modernizarea sau extinderea punctelor de lucru, plata furnizorilor și a altor obligații financiare, precum și pentru asigurarea continuității operațiunilor zilnice.

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce afacere am fondat?

Cristina Suschevici: Numele meu este Cristina Suschevici. Sunt fondator al Grădiniței Montessori Kids at Work, este o grădiniță fondată în 2014 și acreditată la momentul acesta de către ministrul educației în alternativa Montessori.

Proiectul se adresează copiilor între un an și 6 ani și își propune să pună bazele pentru succes în viață, pe toate planurile. Ce înseamnă asta concret? Înseamnă că ne orientăm să îi ajutăm să se descopere pe ei, să învețe care le sunt capacitățile, cum să își depășească limitările, dacă apar pe parcurs, și de obicei apar și e normal, cum să ajungă să fie independenți și să poată să facă lucruri singuri.

Asta vine la pachet cu foarte multă încredere în ei pe măsură ce reușesc. Și să crească din punct de vedere fundamental cu niște valori sănătoase cum ar fi respectul față de sine, față de ceilalți, față de mediul în care ei au activități, moralitate, empatie, orientarea spre soluții, care este foarte importantă ca și abilitate de viață, gândirea critică.

Facem cu ei și educație financiară ca să-i pregătim pentru pentru societate și viața, sperăm noi, de antreprenori mai târziu. Și creștem foarte mult leadershipul pentru că îi învățăm să aibă inițiativă. Cam acesta este obiectivul proiectului.

StartupCafe.ro: Prima idee a venit când…

Cristina Suschevici: Înainte de proiectul acesta eu lucram în consultanță de management și resurse umane și eram mai degrabă axată pe zona de profiling, adică de teste de personalitate, de programe de coaching, de programe de consilier în carieră, de dezvoltare de abilități. Lucrând cu adulți am tot sesizat că multe dintre blocajele lor au ca sursă educația timpurie și așa am decis că o să merg să mă concentrez pe sursa obstacolelor din viața unui adult. Și am descoperit pedagogia Montessori și asta a fost. Acesta a fost momentul în care am decis că încep acest proiect. Eram și însărcinată și atunci am avut și mai multă motivație să studiez și am deschis proiectul.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Cristina Suschevici: Să mă descurc cu propriile resurse, pentru că atunci când te descurci cu propriile resurse poți să-ți faci planuri care sunt pragmatice și atunci scad cumva riscurile și îl îl recomand. Recomand principiul acesta în continuare. Bazează-te pe ce resurse ai, adică să fie nu știu în proporție de 90% resursele pe care deja le ai și mai apelezi la extra 10% din afară și ai o siguranță mai mai bună decât altfel.

StartupCafe.ro: Ce-mi definește afacerea?

Cristina Suschevici: Ce specific avem, care este un factor diferențiator, este predarea în engleză. Eu sunt de părere personal și de asta am și implementat asta, că cu cât ești expus la diversitate și la cât mai multe lucruri de mic, cu atât o să îți dezvolți o gândire mai out of the box și ai șanse mai mari de reușită să te adaptezi la orice situație. Și atunci am ales să merg pe predare în engleză, pentru că asta implică și echipă educațională din mediul internațional, implică să atragi culturi diferite, din care copiii au tot timpul de învățat. Implică inclusiv o cultură în cadrul comunității care este diferită față de una care este strict românească, e mai versatilă.

Asta este o parte. A doua care chiar ne diferențiază este conectarea cu natura. Eu cred că pentru pregătirea unui copil pentru viață este important să ai o abordare holistică. Adică te uiți odată la cognitiv, la fizic, la emoțional, dar și la partea de hai să zicem spiritual. Este un pic cam mult spus, dar mergem cumva în zona aceea în sensul în care dacă tu înveți să fii în echilibru cu tine și cu mediul înconjurător, cred că pragmatic vorbind, ajungi să iei niște decizii mai relevante, mai sustenabile. Și atunci partea asta de natură introdusă încă din educația timpurie ajută foarte mult să îți atingi obiectivele astea.

Mergi desculț prin iarbă, de exemplu, o chestie care se întâmplă la noi în grădiniță, ai o altă energie, înveți, apreciezi iarba pe care o calci, ai un fruct în copac, la fel, înveți cumva să-i grijă de el, pentru că știi că vine la un moment dat și răsplata, poți să te bucuri de fructul pe care îl iei de acolo. Avem animăluțe în curte, învață să aibă grijă de ele și atunci se bucură de un puiuț sau un ou de la găină. Sunt rezultatele și grijii lor, dar și a naturii de la sine. Grădinăresc.

E foarte completă experiența din punctul meu de vedere. De asemenea, succesul unui adult ține și de bagajul lui emoțional pe care îl are din primii 7 ani de acasă sau de la grădiniță în cazul nostru. Și atunci grădinița trebuie să fie și un generator de amintiri frumoase, de experiențe plăcute la care să te raportezi, te întorci când îți e greu sau treci printr-o dificultate.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Cristina Suschevici: Am ajuns după 11 ani să vreau să fac pasul următor și să ajut tinerii antreprenori, mai ales cei care vor să intre în zona de educație, să le dau la rândul meu o plasă de siguranță și să dau startul unui proiect de mentorat pentru primul pas în antreprenoriat pe care-l au ei de făcut când vorbim de educație.

Asta înseamnă că pot să iau maxim doi vitorii antreprenori în educație pe care să-i țin sub aripa mea și să-i învăț efectiv un an sau maxim doi cum să-și facă planul de afaceri, cum să își facă un buget, cum să își atragă clienți, cum să își educe educatorii, cum să implementeze viziunea lor fără să fie nevoie să investească de la început toată suma de bani pe care ar trebui să o aloce pentru un sediu nou, pentru amenajarea curții, amenajarea spațiilor comune, amenajarea unei clase și așa mai departe și să aibă puțină energie înainte să meargă pe cont propriu către un nou sediu.

StartupCafe.ro: Cum a fost procesul de obținere a unei finanțări de la BT Mic?

Cristina Suschevici: Am apelat la finanțare în în colaborare cu Banca Transilvania, cu BT Mic, după deschiderea celui de-al doilea sediu pe care l-am deschis în septembrie pentru că după acest moment, consumându-ne provizioanele, am avut nevoie de un ajutor pe capitalul de lucru și așa am ajuns să apelăm la Banca Transilvania.

Ca și proces de atragere de fonduri a fost foarte facil și am apreciat foarte mult asta, colaborarea cu Banca Transilvania, pentru că după apelul telefonic în care solicităm suport, la o zi distanța au venit în sediu să evalueze care este situația și să stăm de vorbă. Iar mai apoi, pentru că lucrurile au decurs cum trebuie și au găsit la fața locului ce aveau nevoie să găsească, în aproximativ 3 zile aveam deja și contractul semnat și banii în cont, deci chiar foarte facil procesul.

StartupCafe.ro: Ce-mi dă energie?

Cristina Suschevici: Pasiunea mea pentru educație. Clar este principalul factor motivant pentru mine. Cnd am intrat în proiectul acesta, am intrat cu reala credința că pot face o schimbare în bine, în mentalitatea oamenilor și cel mai bun mod este să mergi încă de la programarea inițială a filtrelor de percepție și a analizei generale a vieții. În cei 11 ani de când fac asta, am reușit cu succes să scoate de pe băncile grădiniței către băncile școlii nouă generații de copii care acum sunt undeva în clasa a VI-a – a VII- a cei mai mari și au rezultate extrem de bune.

Sunt copii care știu să articuleze argumente, să provoace dacă nu sunt de acord cu ceva, într-un mod foarte constructiv. Evident, absorb foarte ușor informațiile din școală, deși e dificil pentru alții. Și atunci, văzând cum cresc frumos copiii din ce construiesc aici, asta mă motivează să merg constant înainte să fac asta mai departe.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Cristina Suschevici: Deschiderea noului sediu a fost ultima provocare pe care am bifat-o. O provocare pentru că am ieșit din zona de confort în care aveam un sediu în oraș, știam cumva populația, clientul căruia mă adresez, aveam inerție și am mers cu un proiect secundar către zona de rural. Am ieșit din București și ne-am dus către sud, în comuna 1 Decembrie, unde provocarea vine din prisma faptului că e altă putere de cumpărare, este altă cultură, sunt alte nevoi și atunci trebuie să te readaptezi, înveți din nou să faci lucruri deși credeai că le știi. Încă ai de învățat foarte mult. Și asta a fost o provocare, dar am reușit să facem un nou sediu care să fie la standardele noastre. Reușește să se susțină și să aibă succes.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru claritate și concizie.