Business CheckIn. Doi antreprenori și-au dat seama la propria nuntă că vor să-și deschidă o afacere

Dintr-o pasiune descoperită la propria nuntă, Alexandra Stana (foto) și soțul ei au pus bazele unei afaceri care astăzi dă culoare evenimentelor din Sălaj și județele învecinate. D3COR.ro a luat naștere în 2024 ca o afacere de familie, în care ideile creative ale Alexandrei se completează cu îndemânarea tehnică a soțului ei. Împreună, cei doi aduc la viață decoruri personalizate, amenajează photo cornere inedite și pun la dispoziție logistică pentru evenimente de amploare, de la litere luminoase la corturi premium.

Un pas important în dezvoltarea D3COR a fost accesarea unei finanțări de la BT Mic. Prin acest sprijin, cei doi antreprenori au reușit să investească rapid într-o mașină mai mare și în recuzită premium, ceea ce le-a permis să gestioneze evenimente mai complexe și să își extindă aria de activitate.

„Anul acesta am apelat la o sursă de finanțare externă. Am luat un credit de la BT Mic, care zic eu că ne-a schimbat mult cursul afacerii și am reușit să ne dezvoltăm mult mai repede. Tot anul acesta am mai luat încă unul, al doilea și eu zic că a fost un pas mare în dezvoltarea noastră”, spune Alexandra Stana.

Banca Transilvania sprijină antreprenorii aflați la început de drum, punând la dispoziție instrumente și resurse utile pentru a transforma ideile în afaceri. BT oferă antreprenorilor care încep o afacere suport permanent și instrumente clare, astfel încât fiecare decizie să fie luată cu încredere. Prin BT Mic, firmele mici pot accesa finanțări de până la 300.000 de lei, în condiții flexibile și rapide. Finanțările sunt destinate atât achiziției de echipamente sau utilaje, cât și extinderii ori modernizării activității, plății furnizorilor sau acoperirii cheltuielilor curente.

Business CheckIn. De la nuntă la antreprenoriat

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce face businessul meu?

Alexandra Stana: Sunt Alexandra Stana și avem firma de D3COR SRL, prin care noi oferim servicii pentru petreceri și divertisment, și servicii de închiriere logistică pentru evenimente. Pot să spun că suntem o afacere de familie. Împreună cu soțul meu, ne ocupăm de buna desfășurare a companiei. Eu mă ocup mai mult de partea de organizare, creativitate și relații cu clienții, și soțul se ocupă mai mult de partea tehnică, logistică și pe partea de dezvoltare a firmei.

Alexandra Stana / Foto: Carmen Simoc

Noi ne aflăm în județul Sălaj, în Zalău mai exact, și ne desfășurăm activitatea mai mult pe partea aceasta. Acum am început să ne dezvoltăm și pe partea de logistică și ne-am extins un pic zona, am mers și prin județul Cluj, Satu Mare, Baia Mare, pe partea de închiriere scaune, corturi premium. Pe partea aceasta ne și deplasăm, dar mai mult pe partea de decoruri de evenimente rămânem pe zona aceasta, e un pic mai simplu.

StartupCafe.ro: Prima idee a venit când…

Alexandra Stana: Am înființat firma în 2024. Prima dată când am deschis D3COR SRL, înainte am avut un PFA, dar compania a început mai serios anul trecut, când am deschis acest SRL.

Totul a început când am organizat nunta noastră în 2018. Atunci am avut prima dată contact cu lumea aceasta a evenimentelor. Atunci mi-am dat seama că cel puțin mie mi-a plăcut partea asta de detalii, dedicate evenimentelor. Atunci am început să cumpărăm prima dată recuzită pentru evenimente și diferite detalii care se folosesc în cadrul evenimentelor.

Foto: Alexandra Stana

După, a fost o mică pauză cu pandemia, în care am zis să ne oprim, și de aceea am reluat mai serios anul trecut, când am și înființat această firmă. Noi nu am lucrat în domeniu, sunt economist la bază, iar soțul inginer.

La noi, clientul începe prin a ne solicita o ofertă pentru un model anume. Noi avem o ofertă standard, dar, în funcție de fiecare client, în funcție de bugetul fiecăruia, de locație, noi personalizăm totul. Ținem cont de tematica fiecărui eveniment, de locație și, împreună cu clientul, încercăm să ajungem la numitor comun, să ținem cont de preferințele fiecăruia. Cam așa se derulează: vine clientul spre noi, după care noi personalizăm oferta, pentru că ne place ca fiecare eveniment să fie diferit și unic.

Foto: Alexandra Stana

Am avut și evenimente corporate, chiar de anul trecut au început tot mai multe firme să pună accent pe partea aceasta. Am avut evenimente aniversare în cadrul firmei, dar și deschideri de magazine sau aniversări.

Alexandra Stana / Foto: Carmen Simoc

Fiind pe partea de creativitate, mie îmi place și partea de research, când caut anumite detalii pentru anumite photo cornere, și îmi place mult și partea fizică de la eveniment, când pun totul în practică și realizez decorul și văd că totul a ajuns la un bun sfârșit, ideea a fost pusă în practică și am realizat ceea ce ne-am propus, iar soțul meu e foarte mult pe partea tehnică. El mă ajută, eu vin cu ideile și el mi le pune în aplicare, toată partea tehnică de la un decor.

Anul acesta am venit nou cu litere și cifre luminoase, ceea ce am văzut că lumea le preferă și le alege destul de des la evenimentele lor. Își aleg să-și scrie numele copilașului prin litere luminoase, pe lângă decorul de baloane ales. Trendul e și faptul că lumea dorește, își dorește evenimente cât mai unice și mai diferite. Noi pe asta am pus accentul anul acesta.

De asemenea, anul acesta am avut niște photo cornere mai mari, cred că cel mai inedit a fost să urcăm cu photo cornerul de baloane pe tavan, pe o zonă cât mai mare, și a ieșit un decor chiar spectaculos, zicem noi.

Încercăm să ne alegem atent furnizorii, încercăm să căutăm furnizori care oferă, la rândul lor, servicii și produse de calitate. Avem câțiva furnizori cu care suntem obișnuiți să lucrăm și, în principiu, tot pe aceia îi alegem, punând accent pe calitatea serviciilor și produselor pe care le oferă dânșii, pentru ca noi să putem oferi mai departe aceeași calitate.

Alexandra Stana / Foto: Carmen Simoc

Asta ne dorim tot timpul: să oferim o calitate cât mai mare a serviciilor noastre și asta îmi place mie să cred că asta ne diferențiază: calitatea serviciilor pe care le oferim și implicarea ca totul să reflecte nevoia și cerințele clienților.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Alexandra Stana: Am avut și momente nu atât de bune pe tot parcursul. Cred că cel mai bun sfat a venit de la un prieten, și anume că este nevoie de dezvoltare continuă și că ar trebui să apelăm și la surse externe de finanțare, ca să putem să ne dezvoltăm. Tot timpul am știut de partea asta, de surse de finanțare externe, doar că, nu știu, poate ne-a fost frică să apelăm. Și am fost blocați pe această parte.

StartupCafe.ro: Cum a fost procesul de obținere de finanțare de la BT Mic?

Alexandra Stana: Anul acesta am apelat la o sursă de finanțare externă. Am luat un credit de la BT Mic, care, zic eu, ne-a schimbat mult cursul afacerii și am reușit să ne dezvoltăm mult mai repede. Tot anul acesta am mai luat încă unul, al doilea, și eu zic că a fost un pas mare în dezvoltarea noastră.

Prima dată am folosit finanțarea pentru a ne lua o mașină mai mare, ca să putem lua și evenimente mai mari și mai multe. Și al doilea a fost pentru recuzită. Am luat un premium pentru evenimente.

Procesul de obținere de finanțare a fost foarte ușor. Ne-a fost recomandat de către un prieten. Am sunat, ne-a explicat, a fost un interviu prin care am dat mai multe detalii despre activitatea noastră și cred că, în următoarea zi, am avut și banii și am putut să facem plata. Cred că într-o săptămână am luat creditul, mașina și cortul.

Am văzut-o ca pe oportunitate și așa o văd în continuare și am recomandat. Pe noi ne-a ajutat foarte mult, pentru că a fost o finanțare rapidă și am putut să acționăm repede și am avut nevoie de acea finanțare și a fost foarte util și practic pentru noi.

StartupCafe.ro: Dacă n-aș fi făcut asta, aș fi…

Alexandra Stana: În ultimul timp nu ne-am mai gândit, ne-am axat doar pe partea asta. Noi am lucrat până acum în alt domeniu, fiind economist, am lucrat la altă firmă. Dar, de ceva timp, am exclus partea aceasta și am zis să fim 100% „in” în această firmă. Și sincer, se vede de când suntem implicați amândoi și să ne focalizăm toată energia în dezvoltarea business-ului.

Alexandra Stana / Foto: Carmen Simoc

StartupCafe.ro: Primul client nu o să-l uit pentru că…

Alexandra Stana: Noi am început să oferim serviciile în familie și primul client, chiar în familie, a fost. Au fost copilașii din familiile prietenilor. Pe noi ajută sincer și e foarte important pentru noi satisfacția fiecărui client și reacția și bucuria copiilor la fiecare eveniment, când văd baloanele și tot photo cornerul.

StartupCafe.ro: Ce-mi definește afacerea?

Alexandra Stana: Aș zice calitate, unicitate, foarte multă personalizare, astfel încât fiecare eveniment să fie unic. Asta ne dorim. Eu, de fiecare dată, fac un research înainte de fiecare eveniment, astfel încât să fie cât mai diferit față de evenimentele de până acum.

Foto: Alexandra Stana

StartupCafe.ro: La ce lucrez acum?

Alexandra Stana: Avem toate evenimentele din weekend. Noi cam așa procedăm. În weekend ne ocupăm de evenimente, iar în timpul săptămânii este partea organizatorică.

Astăzi ne ocupăm de partea contabilitate, pregătim facturile și toate actele pentru contabil, după care urmează partea de refacere a stocurilor, comenzi, verificat conversații și stabilit ultimele detalii cu clienții.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Alexandra Stana: Provocarea cred că-i continuă tot timpul. Sincer, ne gândim tot timpul ce putem aduce nou, cum să ne dezvoltăm, să ne extindem. Asta e provocarea continuă.

Ne gândim ce aducem nou, mai ales acum că este final de sezon. Ne gândim ce putem aduce nou în această iarnă pentru sezonul următor.

Facem planul de business pentru anul următor. În rest, ne adaptăm.

Foto: Alexandra Stana

Fiecare weekend e cu fiecare provocare. De exemplu, weekendul trecut am rămas fără curent la una dintre săli și a trebuit să ne adaptăm rapid și să ne schimbăm traseul. Cred că asta e cel mai important, nu știu dacă în orice business, dar în business nostru să ne adaptăm foarte ușor când se schimbă planurile. Tot timpul e o provocare, niciodată nu merge super lin.

StartupCafe.ro: Ce-mi dă energie?

Alexandra Stana: Energia ne-o luăm din feedback-ul primit de la clienți. Prima dată, eu zic că ne-o luăm când vedem că toată treaba e gata și conform așteptărilor noastre, și după aceea cel mai important e feedback-ul clienților, care, atunci când ajung la sală, sunt impresionați și fericiți cu ceea ce văd.

Foto: Alexandra Stana

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Alexandra Stana: Noi oferim și servicii de închiriere logistică pentru evenimente și atunci, prin acest serviciu, o să ne extindem și în județele în care este nevoie. De exemplu, în weekend am avut un cort în județul Cluj, la Bonțida. A fost o nuntă în aer liber și am avut acolo cortul nostru instalat și încercăm să avem cât mai multă recuzită ca să ne extindem zona de servicii.

Foto: Alexandra Stana

Avem de gând să ne extindem echipa și cred că e necesar. Sezonier, nu neapărat tot timpul, mai ales pe timpul verii. Pe partea aceasta de logistică o să avem nevoie de doi oameni care să ne ajute fizic și pe partea de logistică.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.