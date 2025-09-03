Business CheckIn. Din culisele teatrului, direct pe scena propriei afaceri. Cum aduce Mădălina culoare în antreprenoriatul românesc

La 30 de ani, Mădălina Niculae (foto), artist vizual din București, și-a transformat pasiunea pentru artă într-o mică afacere creativă. După o perioadă petrecută în scenografie, a decis să renunțe la ritmul solicitant al deplasărilor și, în 2024, a pus bazele propriei afaceri, care îi oferă libertatea de a petrece mai mult timp alături de familie. Așa a luat naștere ludicolora.ro, un brand sub care antreprenoarea creează și vinde ilustrații ludice și colorate, aplicate pe art printuri, felicitări, semne de carte și agende.

Pentru a-și transforma pasiunea într-un business funcțional, Mădălina a apelat la serviciile BT Stup. Prin Stup, artista a deschis firma și a beneficiat de consultanță personalizată, astfel încât etapele birocratice să fie cât mai simple.

„Am deschis firma prin BT Stup și mi-au pus la dispoziție mai mulți colaboratori pentru a face acest lucru. A fost o colaborare foarte frumoasă. Interacțiunea a fost foarte bună. Mi-au răspuns la toate întrebările, mi-au răspuns la toate email-urile și am observat faptul că își doreau să mă ajute. Aveau disponibilitatea de a mă ajuta”, spune antreprenoarea.

Înainte de a-și deschide firma, Mădălina Niculae a participat și la un eveniment gratuit, organizat la sediul BT Stup, aflat pe Calea Șerban Vodă, nr. 206-218, București, care a ajutat-o să se decidă cum vrea să-și desfășoare activitatea economică: sub formă de PFA sau SRL.

Banca Transilvania susține antreprenoriatul românesc prin inițiative dedicate mediului de afaceri local. BT Stup este un centru antreprenorial, disponibil atât fizic, cât și online, prin care antreprenorii pot primi sprijinul necesar din partea personalului BT și a partenerilor săi, pentru dezvoltarea și consolidarea afacerilor.

La BT Stup, antreprenorii găsesc, într-un singur loc, toate serviciile necesare pentru a-și înființa sau dezvolta afacerea: înființare firmă, soluții de facturare, magazin online, semnătură electronică, fotografie de produs și multe altele.

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce afacere am fondat?

Mădălina Niculae: Sunt Mădălina Niculae, sunt din București și am 30 de ani. Creez ilustrații ludice și colorate, care surprind emoția momentelor speciale. Acestea sunt apoi transformate în art printuri, agende, semne de carte și felicitări, care pot fi un cadou unic, menit să inspire și să bucure. Am început afacerea din pasiunea mea pentru artă, după ce s-a născut fetița mea, și am realizat că meseria mea de scenograf de teatru nu mai este compatibilă cu viața de familie, deoarece implica foarte multe deplasări.

M-am folosit de formarea mea ca artist-plastic pentru a mă dezvolta ca ilustrator și a începe să creez produse frumoase, pe care oamenii să le cumpere pentru ei sau pentru cei dragi. Afacerea a început anul trecut, în 2024.

Artist: Mădălina Niculae / Foto: Atelier Mimosa

Eu pictez ilustrații în tehnici tradiționale, în acuarelă și guașe, pe care apoi le scanez profesionist și le transpun pe diverse obiecte, cum ar fi felicitări, semne de carte, agende, și, de asemenea, creez și art printuri după aceste lucrări originale, care sunt pe o hârtie specială de bumbac, sunt colecționabile și sunt menite pentru a fi înrămate și a decora interioarele.

Pictez dintotdeauna. Am urmat Liceul de Arte Plastice "Nicolae Tonitza" din București, din clasa a 5-a până într-a 12-a, și în clasa a 11-a m-am specializat pe scenografie. Scenografia reprezintă crearea de decoruri și costume de teatru. Mai departe, am mers la UNATC, la secția de scenografie, și am ajuns scenograf de teatru.

Și de aici, cumva, parcursul meu educațional în zona artistică și ilustrația a venit ca o soluție la faptul că trebuia să împletesc și viața de familie cu arta pe care îmi doream să o fac în continuare, pentru că, după atâția ani petrecuți doar în domeniul artistic, mi s-ar fi părut a fi păcat să renunț. Ilustrația este ceva ce îmi face plăcere.

Am fost inspirată de cărțile ilustrate ale fetiței mele, pe care le citesc în fiecare seară. Îmi doresc să ajung să ilustrez și eu o carte, dar, până atunci, mi-am dorit ca arta mea să ajungă, într-un fel sau altul, la oameni. Și ilustrația este cel mai ușor mod de a face acest lucru. Este ușor de distribuit, ușor de pus pe diverse obiecte, care să aibă funcții pe care oamenii să și le dorească și să le folosească.

Artist: Mădălina Niculae / Foto: Atelier Mimosa

Urmează să lansez site-ul, el este gata chiar săptămâna aceasta. ludicolora.ro se numește. Mi-am dorit să creez un mic magazin online, unde oamenii pot găsi atât ilustrațiile originale, cât și art printurile și tot ceea ce creez eu ca produse conexe, pe care pot să și le cumpere pentru ei, de drag sau să le ofere cadou. Unul dintre produsele mele este și ilustrația personalizată.

Am creat ilustrații personalizate pentru bebeluși, care să conțină datele de la momentul nașterii copilului, într-o formă alegorică, cu multe animăluțe, flori și așa mai departe. Asta ca exemplu. Dar am creat, ca ilustrații personalizate, și biblioteci sau copaci care sunt personificarea unui cuplu. Diverse lucruri și idei care vin din discuțiile cu clienții.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Mădălina Niculae: M-a ajutat foarte mult familia, în special soțul meu, care m-a susținut în permanență să-mi urmez visul și să nu renunț la artă. În primul rând, susținerea familiei m-a ajutat. Cel mai util sfat pe care l-am primit a fost să am răbdare, să nu mă aștept ca lucrurile să se întâmple peste noapte și să înțeleg că un business are nevoie de timp ca să se dezvolte și să devină profitabil. Ca o provocare majoră pentru mine este gestionarea timpului, în contextul faptului că am o fetiță de 3 ani și trebuie să profit mereu de fiecare moment pentru a lucra la afacerea mea.

Artist: Mădălina Niculae / Foto: Atelier Mimosa

StartupCafe.ro: Ce servicii am accesat prin BT Stup?

Mădălina Niculae: Am deschis firma prin BT Stup și mi-au pus la dispoziție mai mulți colaboratori pentru a face acest lucru. A fost o colaborare foarte frumoasă. Interacțiunea a fost foarte bună. Mi-au răspuns la toate întrebările, mi-au răspuns la toate email-urile și am observat faptul că își doreau să mă ajute. Aveau disponibilitatea de a mă ajuta.

Am aflat de BT Stup printr-o cunoștință, tot din zona creativă. Eu fac parte și dintr-o comunitate, care se numește „Afacerea mea creativă”, care adună mai mulți creatori, atât ilustratori, pictori, cât și oameni care fac obiecte hand-made. Și în această comunitate s-a deschis acest subiect, și mai multe persoane mi-au recomandat să mă duc la Stup.

De asemenea, am participat la un workshop, ținut la Stup, care te ajută să te decizi dacă să îți deschizi un PFA sau în SRL și a fost de mare ajutor. Asta înainte să deschid firma, și intenționez să mai particip. Singura problemă la mine este timpul, dar intenționez să mai particip. Știu că ei au și niște evenimente de networking, pe care acum îmi doresc să le urmăresc. Apropo de vizibilitate, chiar vreau să particip și eu. Îmi place că au o platformă foarte intuitivă și acolo își postează toate evenimentele și faptul că ele sunt gratuite și disponibile oricui este minunat.

Artist: Mădălina Niculae / Foto: Atelier Mimosa

StartupCafe.ro: Ce-mi definește afacerea?

Mădălina Niculae: Creativitatea și dorința de a vedea oamenii că se bucură atunci când se întâlnesc cu arta mea. Este lucrul care îmi dă cea mai mare satisfacție: atunci când arta mea ajunge la public. Și aici, cumva, e o satisfacție pe care o aveam și înainte în scenografie, atunci când un spectacol ajungea la public. Iar acum, această satisfacție o obțin prin ilustrațiile mele, care ajung la oameni și care îmi oferă un feedback foarte bun în legătură cu acestea.

StartupCafe.ro: Primul client n-o să-l uit pentru că…

Mădălina Niculae: Primele produse pe care am reușit să le vând au fost niște felicitări de Crăciun, anul trecut, și primul client a fost o cunoștință. Ne-am întâlnit la un moment dat la un eveniment de networking și mă urmărea pe Instagram și mi-a comandat niște felicitări, și am fost în nouălea cer. Pentru că am primit prima comandă și pentru că ne cunoșteam cât de cât, adică schimbasem câteva vorbe în viața reală, mi-am permis să-i spun în momentul ăla: „Dar stai puțin, că eu nici nu știu cu ce ți le ambalez”.

Am și un bestseller. Cel mai apreciat produs din gama mea, din portofoliu meu, este art printul cu vulpița care citește. Cred că am fost foarte inspirată în momentul în care am creat acea ilustrație, pentru că a fost și prima realizată în guașe. Am introdus atunci și această tehnică nouă pentru mine, și oamenii au rezonat foarte mult și, până și în momentul ăsta, în continuare, este foarte apreciată și cerută.

Artist: Mădălina Niculae / Foto: Atelier Mimosa

Realizarea unei ilustrații depinde, într-adevăr, de complexitate și de dimensiune. Să zicem, o ilustrație din portofoliul meu, care ajunge apoi art print și așa mai departe, în medie, datorită tuturor celorlalte lucruri pe care trebuie să le gestionez, atât în business, cât și în familie, îmi ia cam 2 săptămâni. Timpul de pictură nu este neapărat acesta, este mai mic, doar că munca mea este fragmentată de restul responsabilităților, și cam atât. Am sesizat că, în medie, pot face cam două lustrați noi pe lună.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Mădălina Niculae: Am reușit să implementez plățile pe site, am reușit să îmi pun POS pe telefon, urmează acum să îmi iau și casă de marcat, deci, cumva, am bifat niște etape din acestea ușor neplăcute pentru un artist, dar necesare într-o afacere.

StartupCafe.ro: Ce mă ține trează noaptea?

Mădălina Niculae: În momentul acesta, nu mă ține, dar pot să povestesc despre un moment recent care m-a ținut trează noaptea, și anume faptul că am investit într-o imprimantă profesionistă pentru a-mi crea art printurile. Am achiziționat această imprimantă fără să țin cont de faptul că nu găsisem hârtia potrivită pentru ea și căutarea aceasta a hârtiei potrivite, care să imite cumva hârtia de acuarelă, să fie din bumbac, să aibă o anumită grosime. Lucrul ăsta mi-a luat mult mai mult timp și a fost mult mai stresant decât mă așteptam, și m-a ținut trează noaptea pentru că îmi era teamă că nu o să găsesc nicăieri în România un furnizor și că va trebui să o dau retur, și că investiția mea a fost degeaba.

Artist: Mădălina Niculae / Foto: Atelier Mimosa

Produsele mele, în momentul de față, nu ocupă chiar atât de mult spațiu, având în vedere că este vorba, în principal, de hârtie, papetărie și așa mai departe. Atelierul meu este acasă. Îmi împart spațiul de lucru cu soțul meu și lucrez de acasă la afacerea mea. Îmi doresc, pe viitor, să am un atelier în București, undeva în oraș, într-o zonă accesibilă, unde să țin ateliere și alte cursuri de acuarelă și de pictură și unde oamenii să poată să vină să mă viziteze și să îmi vadă produsele și să vadă cum ilustrez și cum creez la fața locului.

Dar este un vis pe care, momentan, am decis să îl amân, pentru că sunt atât de multe lucruri de pus la punct și înțeleg, uneori, că trebuie să am răbdare. Câteodată mai uit că trebuie să am răbdare și sunt niște momente emoționale mai dificile, pentru că satisfacțiile în acest business, îmi dau seama că vin în valuri, adică sunt momente de reală împlinire și satisfacție și sunt momente în care pare că nimic nu merge.

Ce urmează?

Mădălina Niculae: Urmează să îmi cresc vizibilitatea online și offline. Îmi doresc să particip la cât mai multe evenimente de networking, târguri, expoziții, evenimente dedicate artiștilor. Urmează să dezvolt noi produse, adică ilustrațiile mele să fie puse și pe alte obiecte, vreau să fac și stickere, vreau să fac și ceramică imprimată cu ilustrațiile mele și, în sensul acesta, voi colabora și cu alți artiști. Mă refer, pe zona de ceramică, vreau să colaborez cu o artistă și să imprimăm împreună dintre ilustrațiile mele pe ceramică.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru claritate și concizie.