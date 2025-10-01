Business CheckIn. De la hobby la afacere: Emilia din București a avut o scânteie și a lansat Lumiar

Emilia Voicu (foto), o antreprenoare din București, a transformat pasiunea pentru lumânările parfumate din ceară de soia într-o afacere creativă: Lumiar.ro, lansată în 2022. Brandul se remarcă pe piața produselor artizanale prin designul unic al recipientelor lucrate manual și prin atelierele dedicate atât publicului larg, cât și companiilor interesate de experiențe originale pentru angajați. După o scurtă pauză, fondatoarea pregătește relansarea atelierelor și dezvoltarea afacerii alături de un posibil partener.

În parcursul său antreprenorial, Emilia Voicu a beneficiat de sprijinul BT Stup, unde a participat la programul de mentorat „Avânt din Stup” și la workshop-uri dedicate micilor afaceri. Experiența i-a oferit o viziune mai clară asupra promovării online și a consolidării prezenței digitale, competențe esențiale pentru o afacere aflată la început de drum.

Banca Transilvania susține antreprenoriatul românesc prin inițiative dedicate mediului de afaceri local, oferind sprijin atât prin finanțare, cât și prin programe de mentorat, workshop-uri și resurse adaptate nevoilor antreprenorilor. La BT Stup, centru antreprenorial disponibil atât fizic (Calea Șerban Vodă, nr. 206-218, București), cât și online, antreprenorii aflați la început de drum găsesc nu doar know-how specializat, ci și o comunitate în care pot învăța, testa și dezvolta soluții pentru creșterea afacerilor lor.

La BT Stup au la dispoziție, într-un singur loc, toate serviciile de care au nevoie pentru a porni sau a dezvolta o afacere: de la înființare firmă, facturare și magazin online, până la semnătură electronică, fotografie de produs și multe altele.

Business CheckIn. Emilia a lansat Lumiar

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce face afacerea mea?

Emilia Voicu: Numele meu este Emilia Voicu, sunt din București, și am 26 de ani. Am început, inițial, cu crearea de lumânări parfumate din ceară de soia. Totul se lucrează manual, începând de la recipientele în care sunt turnate lumânările, până la realizarea efectivă a lumânărilor, și apoi am dezvoltat business-ul în zona de ateliere creative, în sensul că oamenii pot să vină și să învețe cum să facă lumânări parfumate, ca o metodă de relaxare, și să își găsească o nouă pasiune.

Lumiar a început în 2022, în iarnă. Am lucrat singură, am mai avut colaborări atunci când nu am putut să particip la ateliere, însă toate lucrurile, într-adevăr, sunt făcute doar de mine.

Avem un website de unde se pot achiziționa lumânările, și ce se află în stoc livrăm. Participăm și la evenimente unde se face vânzare efectivă, la diverse târguri, și activăm și într-o cafenea din Craiova, unde sunt expuse lumânările noastre și oamenii pot să achiziționeze de acolo. Am avut, în trecut, și o colaborare cu un magazin din mall-ul Promenada, a fost un proiect pe patru luni.

StartupCafe.ro: Prima idee a venit când…

Emilia Voicu: A fost, inițial, doar o joacă, pe când eram prin liceu, dar, înainte de asta, n-am avut o experiență de lucru foarte profundă, pentru că am început afacerea de pe băncile facultății de master. Înainte doar avusesem câteva joburi trecătoare în agenții de marketing. O experiență care, de altfel, m-a ajutat în consolidarea și creșterea afacerii personale pe viitor.

Dintotdeauna mi-a plăcut să fac lucruri manual, iar treaba asta cu lumânările m-a atras și pentru că este ceva care are la bază simțuri, De când eram mică, aveam tot felul de sticluțe de parfum și mi s-a părut interesant, însă n-aș fi crezut niciodată că o să deschid o afacere în sensul acesta.

Ideea, la mine, pornește de la recipient, pentru că, așa cum spuneam, creez eu recipientele lumânărilor. În funcție de ce-mi iese și de modul în care mă joc cu culorile, pot să mă gândesc la o aromă care să se potrivească în acel tip de recipient și să fie adaptată tematicii lui. Așa se construiește totul, de la o joacă a recipientului. Apoi îmi aleg parfumul, pe care, sinceră să fiu, îl aleg de la distribuitori locali, pentru că pot să mă duc direct în depozitul lor și să aleg un parfum, din sute, care mi se pare mie că este potrivit pentru ceea ce am în cap.

Și apoi, după ce am gata recipientele, care, de altfel, trebuie și sigilate, fiindcă altfel trece ceara prin ele sau, mai degrabă, se pătează în interior de ceară pentru că este o materie grasă, le sigilez, și apoi, pur și simplu, topesc ceara. Am un topitor special pentru astfel de activități și, când ajunge la temperatura corectă, ceara se amestecă cu parfumul, iar apoi, din nou, la o anumită temperatură, torn lumânările și aștept să se întărească.

Desigur, înainte de asta, folosesc și un fitil de bumbac. Este un fitil doar din bumbac, comparativ cu multe alte lumânări din comerț, care folosesc fitiluri cu un fir de metal, ce devine toxic atunci când arde. De asta am ales un fitil doar din bumbac, să fie cât mai curat, pentru că și ceara este naturală, și atunci am optat pentru cât mai multe lucruri curate.

Mi s-a întâmplat să am cereri (n.r. și din zona corporate) pentru aceste produse, doar că n-aș putea să zic că m-am axat foarte mult pe asta. Necesită multă muncă și din partea mea, pentru că, practic, ar trebui să merg eu către ei, mai rar vin ei către mine. Însă ceea ce funcționează mai mult în zona de corporații sunt atelierele, pentru că mereu caută experiențe pentru angajați, și atunci, ceva creativ, de lucru manual, mereu a fost căutat. De asta, sunt mai mult prezentă în corporații cu atelierele.

De asemenea, în zona de lumânări parfumate, desigur, publicul central sunt femeile, este și un produs specific, însă cred că, pe locul doi, și zic asta din experiența pe care am avut-o cu vânzarea offline, efectiv la târguri, celălalt public sunt cuplurile. Sunt cupluri care locuiesc împreună, le place să testeze și mereu aleg mai multe arome care să se potrivească pentru fiecare dintre parteneri și să folosească lumânările în spațiul lor personal, la ei acasă.

Atelierele se desfășoară într-un spațiu pe care îl împart cu alți creatori de ceramică, în acel loc are loc și o parte din producție. Totuși, partea principală a producției se află în Giurgiu, acolo având și sediul social.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Emilia Voicu: Pot să mă gândesc la un lucru. Înainte să debutez cu atelierele, nu eram foarte sigură cum să fac asta și care era metoda de implementare, pentru că încă era ceva nou pentru mine. Eram și temătoare, pentru că știam că urmează să lucrez cu tot felul de oameni. În principal, mă temeam de frecvența atelierelor și mă concentram foarte mult pe ideea de a găsi o formulă perfectă de la început.

Sfatul pe care l-am primit de la o prietenă a fost să pun, pur și simplu, o zi în care sunt disponibilă, într-un anumit interval, și oamenii vor ști că există o zi și o oră setate pentru atelierul meu, în care ei pot să vină.

Cumva, acest lucru a fost o marcă a brandului: faptul că, joi, de la ora 18.30, există aceste ateliere de turnat lumânări la Lumiar, lucru pe care l-am primit de la această prietenă și, așa cum a zis ea, așa a și rămas.

StartupCafe.ro: Ce servicii am accesat prin BT Stup?

Emilia Voicu: Personal, am participat la programul lor de mentorat, la Avânt din Stup, am încheiat chiar sesiunea trecută, în mai am terminat. Am participat și la un workshop de marketing, unde chiar am fost finalistă, să zic așa. Au fost mai multe întâlniri, iar la final, în funcție de activitatea ta la acestea, puteai beneficia de o ședință de consultanță one-to-one cu cel care ținea aceste workshop-uri săptămânale la BT Stup. Au fost în zona de digital marketing.

M-a ajutat să am o privire de ansamblu asupra modului în care se fac campaniile online pe Facebook și pe Google. Chiar atunci țin minte că era în perioada toamnei și am reușit să rulez câteva campanii și m-a ajutat.

Pentru cineva care face foarte multe lucruri într-o afacere mică, e important să știe și câteva noțiuni despre zona de advertising, și a fost binevenită experiența. Și celelalte workshop-uri știu sigur că sunt foarte valoroase și utile pentru afacerile mici, și sunt sigură că voi găsi ceva potrivit și pentru mine în viitor, poate ceva pe contabilitate, cred că mi-ar prinde bine.

StartupCafe.ro: Ce-mi definește afacerea?

Emilia Voicu: Unicitatea în procesul de producție. Asta bazându-mă pe ideea că totul vine din imaginația mea și din inspirația de moment. Dacă ar fi să mă leg și de ateliere, cred că este un spațiu sigur pe care îl creez pentru oamenii cu care mă văd pentru prima oară și le ofer încrederea ca ei să încerce ceva nou, chiar dacă sunt temători sau timizi la început. Cred că oamenii, pur și simplu, găsesc încredere în ceea ce fac și se lasă captați de activitate.

StartupCafe.ro: Dacă n-aș face asta, aș fi…

Emilia Voicu: Dacă nu aș fi făcut asta, probabil că aș fi continuat în marketing, ceea ce îmi și place să fac. Este și specializarea mea de la facultate, dar, cumva, consider că încă fac chestia asta, doar că o fac pentru mine.

StartupCafe.ro: Primul client n-o să-l uit pentru că…

Emilia Voicu: Este o fată care încă îmi este clientă. Nu ținem neapărat legătura cu clienții în mod personal, însă, de fiecare dată când ne întâlnim la târguri, ei vin cu zâmbetul pe buze și știu că în continuare cumpără de la mine.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Emilia Voicu: Perioada în care mă aflu acum. Pentru că, din cauza faptului că sunt singura care se ocupă de asta, din cauza evenimentelor din viața personală, automat și afacerea a intrat într-o mică pauză, ceea ce se resimte din punct de vedere al încasărilor și al activității. Însă cred că a fost o perioadă bine-venită, de reflecție și pentru mine, să îmi dau seama ce să fac mai departe. Sunt sigură că oamenii, în continuare, au rămas acolo și ne așteaptă să redeschidem atelierele și să ne reîntâlnim cu ei la târguri.

StartupCafe.ro: Ce mă ține trează noaptea?

Emilia Voicu: Nu există ceva. Mereu am încercat să am o atitudine pozitivă și să fiu relaxată, și am știut, cumva, să fac diferența între viața personală și viața de muncă.

StartupCafe.ro: Ce-mi dă energie?

Emilia Voicu: Energia o iau de la oamenii care vin la ateliere. Sunt oameni extraordinari. Nu mi s-a întâmplat să întâlnesc oameni cu care să nu rezonez. Am senzația că mereu am atras oamenii potriviți la locul potrivit și, de fiecare dată când terminam atelierele, chiar dacă e un efort, plecam împăcată că știam că ei plecau super-fericiți, ziceau că vor mai veni și s-au simțit extraordinar.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Emilia Voicu: Am luat în calcul un asociat nou pentru firmă, pentru că mi-am dat seama că, într-o singură persoană, dacă se întâmplă ceva, totul poate să dispară de pe o zi pe alta. Sunt în discuții cu un nou asociat, încât să putem să mergem în două direcții complementare pentru a susține Lumiar și să-i dăm bătaie, în continuare, să redeschidem atelierele, să participăm la târgurile tematice din următoarea perioadă și sper tare mult la cât mai multe colaborări cu firmele din România, pentru că numai așa putem să ne susținem unii pe ceilalți.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.