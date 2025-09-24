Business CheckIn. De la job în IT, la afacere cu produse pentru „vrăjitoare”

A renunțat la liniile de cod pentru a lansa o afacere cu „magie”. Cristina Alecu, o tânără de 29 de ani din București, a lăsat cariera din IT pentru a deschide un magazin dedicat „vrăjitoarelor” și pasionaților de spiritualitate. Miss Tic, așa cum și-a numit businessul, nu este doar un loc unde găsești lumânări, bețișoare parfumate sau cărți de tarot, ci o comunitate în care clienții vin să caute liniște, inspirație și… un strop de mister.

Decizia de a schimba direcția profesională a venit în pandemie, când antreprenoarea și-a dat seama că își dorește mai mult decât un job stabil: voia să construiască un spațiu unde pasiunea ei pentru filme cu vrăjitoare și lumea mistică să prindă viață. Așa a ajuns să deschidă un magazin în București, cu atmosferă cozy, unde oamenii uită de stresul cotidian și intră într-o altă lume.

Un rol important în conturarea afacerii sale l-a avut și participarea în programul „Avânt în antreprenoriat”, lansat de BT Stup, unde Cristina a descoperit cum să-și transforme ideea într-o afacere sustenabilă.

„M-a ajutat să-mi fac o idee mult mai bună, să-mi construiesc mult mai bine drumul pe care vreau să-l parcurgă Miss Tic, pentru că da, pasiunea este acolo, dar cumva trebuie să și ai o linie, o direcție pe care să mergi și să ai câteva cunoștințe de bază pe zona aceasta de antreprenoriat”, spune antreprenoarea.

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce afacere am fondat?

Cristina Alecu: Mă numesc Cristina Alecu, am 29 de ani și sunt din București. Sunt fondatoarea Miss Tic, care este mai mult decât un magazin, este pasiunea mea. Miss Tic este un concept nou în România, fiind un magazin care înglobează toate tipurile de produse magice de care oamenii au nevoie. Misiunea Miss Tic este de a readuce magia în viața noastră de zi cu zi, în vremuri în care avem nevoie de mai multă pozitivitate și încredere, precum și crearea unei comunități în care oamenii se pot regăsi și pot găsi prieteni.

Eu, la bază, sunt specialist în domeniul IT. Nu are absolut nicio legătură cu magazinul pe care l-am deschis. Și IT-ul este una dintre pasiunile mele, cu care am ales să merg mai departe, inclusiv pe zona de facultate.

Facultatea este tot în domeniul acesta de calculatoare și tehnologia informației, dar pentru afacere am ales să merg pe o zonă mai creativă, care poate aduce ceva valoare în comunitate, pentru că sunt foarte mulți oameni care se regăsesc pe zona aceasta de spiritualitate și vor o comunitate sigură, prietenoasă, în care să aibă cu cine să vorbească și să poată ajuta la dezvoltarea lor personală și, cumva, prin Miss Tic asta am creat. După ce am deschis magazinul, am observat cum Miss Tic începe să prindă viață de la sine, să zic așa.

Am devenit un pic persoana care veghează dezvoltarea magazinului și observ că se dezvoltă în ceva foarte frumos. Avem planuri foarte multe pentru Miss Tic, pentru viitor și de extindere, iar reacțiile oamenilor sunt cele mai importante. Când îți spune o persoană că a venit după o zi de muncă, în care a fost foarte stresată, că a simțit nevoia să vină la Miss Tic pentru a se liniști, pentru a intra într-o atmosferă foarte cozy (trad. confortabil), foarte magică, mistică, deja îți dă complet un alt sentiment și îți aduce valoare în ceea ce faci, adică realizezi că totul are sens și că trebuie să continui pentru toți oamenii care se regăsesc în această idee.

IT-ul nu pot să zic că e un domeniu foarte creativ. Ce-i drept, te ține în priză pentru că trebuie tot timpul să înveți lucruri noi și asta îmi place să fac, dar, cumva, m-a ajutat și background-ul meu de IT, adică fiind o afacere mică, fără un buget foarte mare de pornire, cumva m-a ajutat background-ul meu, fiind dezvoltată multilateral, pe mai multe zone. De exemplu, site-ul a fost făcut de mine, grafica pentru magazin am făcut-o eu. M-a ajutat să mai salvez niște bani pe care i-am putut investi mai departe în magazin, să crească mai frumos. Recent, am și renunțat la jobul în IT.

StartupCafe.ro: Prima idee a venit când…

Cristina Alecu: Ideea propriu-zisă a fost conturată în perioada pandemiei, dar, cumva, povestea e mai veche de atât. De mică am avut două pasiuni un pic paralele. Voiam să-mi deschid o afacere. Mă jucam toate joculețele de pe telefon cu hoteluri, restaurante, tot ce găseam pe zona de afaceri. A doua zonă este pasiunea pe care o am pentru tot ce însemna filme cu vrăjitoare, magie. De mică, m-a pasionat zona aceasta.

În pandemie s-a accentuat tot mai tare ideea că doresc să-mi deschid o afacere și m-am tot gândit ce să deschid, pentru că voiam să fac ceva din pasiune, să creez o valoare, nu ceva pentru bani, ceva în care să mă implic. La o discuție, la o cafea, a fost pur și simplu ideea de: OK, de ce să nu le combin? Să-mi combin pasiunea cu ideea de afacere și atunci s-a născut Miss Tic, cu exact toate detaliile: ce vreau să am în magazin, cum vreau să arate magazinul, să nu se simtă ca un magazin, să fie un loc cu atmosferă mai cozy, în care oamenii să vină și să se simtă liniștiți, relaxați, urmând ca ulterior să văd dacă există și competiție pe această zonă, pentru că altfel nu aș fi putut porni proiectul.

Am rămas surprinsă să văd că pe conceptul acesta la noi în țară nu era niciun magazin, deși prin alte țări mai există câteva magazine asemănătoare. Așa că am zis: OK, cu curaj voi înainta și vom face primul witch store (trad. magazin de vrăjitoare) din România.

Avem atât magazin online, cât și fizic. Momentan ne concentrăm pe magazinul fizic, pentru că este complet o altă experiență, dar am început deja lucrul și pentru magazinul online. Trebuie să-l mai optimizăm un pic și vrem să-l punem pe picioare.

Nu lucrez singură. Am o angajată care este foarte drăguță și foarte on point (trad. potrivită) cu tot ce am nevoie să creăm împreună, pentru că mi se pare că aici nu aveam nevoie doar de o vânzătoare, să spun așa. Aveam nevoie de o persoană care să fie pe aceeași undă cu mine și să putem să creăm împreună, mai departe, imaginea Miss Tic și cum trebuie să se dezvolte. Cumva, m-a ajutat foarte tare că am găsit persoana potrivită pentru asta.

Majoritatea produselor sunt importate, pentru că, din păcate, pe la noi nu sunt producători care se ocupă pe această nișă. Am reușit totuși să luăm din România câteva produse locale, cum ar fi produse cosmetice sau diverse plăntuțe, dar majoritatea sunt importate, sunt alese personal de mine să fie exact pe tematica magazinului.

Ca tipuri de produse, avem foarte, foarte multe. Avem o diversitate de produse, de la bețișoare parfumate, lumânări parfumate, până la cărți de citit sau cărți de tarot, de oracol, haine, căni. Este o diversitate mare de produse, care, cumva, ne și ajută, pentru că ne concentrăm atât pe clienții noștri principali, care își caută o activitate recreativă, care se concentrează pe zona de spiritualitate sau de mindfulness (trad. conștientizare), cât și pe oamenii care caută cadouri care să fie cu un strop de magie, să zic așa, cadouri mai speciale.

Avem niște lumânărele micuțe, magic spell candles (trad. lumânări „magice”), care sunt preferate de oameni. Sunt foarte ușor de folosit. Bețișoarele parfumate, iarăși sunt foarte căutate, pentru că încercăm să aducem bețișoare parfumate de o calitate foarte bună și, atunci, oamenii revin, și, fiind și la prețuri accesibile, revin și sunt fericiți.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Cristina Alecu: Aici am mai multe lucruri de menționat. Într-adevăr, viața de antreprenor aduce foarte multe provocări, mult mai multe decât îmi imaginam înainte să pornesc afacerea. Dar, cumva, cel mai tare m-a ajutat mindsetul (trad. mod de gândire) meu de a nu mă da bătută și a vrea să trec peste fiecare provocare și să devin mai bună și Miss Tic să devină mai bun per total. Sunt și câteva lucruri ce m-au ajutat foarte tare, cum ar fi susținerea din partea oamenilor dragi din jurul meu.

StartupCafe.ro: Ce servicii am accesat prin BT Stup?

Cristina Alecu: Am participat la un program de la BT Stup, care se numește „Avânt în antreprenoriat”, și m-a ajutat să-mi fac o idee mult mai bună, să-mi construiesc mult mai bine drumul pe care vreau să-l parcurgă Miss Tic, pentru că, da, pasiunea e acolo, dar, cumva, trebuie să și ai o linie, o direcție pe care să mergi și să ai câteva cunoștințe de bază pe zona aceasta de antreprenoriat.

Recunosc că m-am aruncat puțin cu capul înainte, fiind vorba strict de pasiune, dar, după ce am parcurs și acest program, pentru care sunt foarte recunoscătoare, chiar am reușit să fac un plan despre cum să merg mai departe. De acolo am primit și un sfat ce se conturează și cu celălalt sfat de pe zona personală. Sfatul pe zona personală este că atunci când faci ceva din pasiune nu ai cum să dai greș. Va avea succes indiferent. Iar sfatul primit din programul de la Stup a fost să avem grijă să nu avem un hobby scump, pentru că, în afacere, dacă nu îți faci un mic plan, poate deveni un hobby foarte scump. M-am regăsit în ideea aceasta. Trebuie măcar să ai un punct în care vrei să ajungi și să-ți faci planul pentru acel punct.

Pentru că, da, ideile le avem, dar trebuie să le și notăm și să trecem prin fiecare punct cu scopul unde vrem să ajungem. A fost un program practic, care includea mai multe workshop-uri, specific pe zona de antreprenoriat și de startul acesta de care avem nevoie, cunoștințele de bază de care avem nevoie pentru a putea realiza o afacere de succes. Am avut norocul să primesc o invitație și am rămas foarte surprinsă de cât de multe lucruri utile sunt în acest program.

Anul acesta am participat, e ceva foarte recent. Pe viitor, am în plan poate să obțin o finanțare de la BT, dar, momentan, trebuie să-mi pun pe hârtie exact încotro vreau să merg cu extinderea și, de-abia apoi, voi apela și pentru finanțare.

StartupCafe.ro: Ce-mi definește afacerea?

Cristina Alecu: E foarte greu, pentru că nu pot să definesc în câteva cuvinte. Ce definește la bază, cred că este comunitatea pe care am creat-o, pentru că fericirea oamenilor, sentimentele acelea pe care le vezi la ei de bucurie pură, asta te face să mergi mai departe.

Cred că ce definește Miss Tic este comunitatea, asta fără niciun dubiu. Și diversitatea produselor, pentru că aducem foarte multe tipuri de oameni împreună. După cum ziceam și mai devreme, atât oameni care pur și simplu caută un cadou magic sau ceva să le îmbunătățească dispoziția în fiecare zi, cum ar fi o cană foarte drăguță, din care poți să bei o cafea, dar și oameni care se concentrează mai mult pe zona de spiritualitate și accesează zona asta pentru a se putea dezvolta personal mult mai bine, să se concentreze pe lucrurile pozitive din viața lor, să manifesteze ce lucruri bune consideră că merită și își doresc. Iar, cumva, diferența asta pe care o facem în societate, ne face să mergem mai departe.

StartupCafe.ro: Primul client n-o să-l uit pentru că…

Cristina Alecu: Nu știu dacă aș zice neapărat primul, cât primii clienți pe care i-am avut, pentru că, atunci când am deschis magazinul, am ținut să primesc și feedback de la persoanele care vin și să încerc să adaptez pe parcurs ca să putem să devenim din ce în ce mai buni.

Iar primii clienți, da, probabil că mi-au rămas întipăriți undeva adânc, pentru că feedback-ul lor a contat extrem de mult. Ei mi-au spus că atunci când intri în magazin, se simte de parcă intri în complet o altă lume și uiți de problemele zilnice. Se simte ca o lume magică, casa unei vrăjitoare, în care vii și te ajută cu diverse lucruri, găsești lucruri foarte drăguțe. Feedback-ul primit de atunci, de la început, încă este cu mine și îl voi purta cu mine pe mai departe, să nu uităm de unde am plecat, și reacția oamenilor, care este core-ul (trad. nucleul) acestui business, valoarea pe care o creăm.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Cristina Alecu: Nu este chiar ultima, dar o provocare foarte mare pe care am avut-o a fost că am participat la un eveniment la Iași, pentru că încercăm să ajungem și pe la diverse evenimente, iar Iași este destul de departe de București. Și, fiind un business foarte mic, am plecat cu mașina personală, care, din fericire, era break.

Aveam destul spațiu și am plecat cu mașina plină, pentru că am avut acolo inclusiv mesele pe care urma să ne punem produsele, cutiile cu produse, o masă de expunere pe care o avem și o aducem la toate evenimentele. Am denumit-o masa ielelor. Este foarte drăguță și este cu oglindă. Oamenii își pot face poze, practic, în ea. Majoritatea ne dau și tag și, atunci, și noi repostăm.

Asta a fost o provocare foarte mare pentru noi, pentru că am avut mașina extrem de plină și am avut foarte mult drum de mers. Ce vreau să zic, este o provocare acel drum către Iași, trebuie să recunosc. Dar, cumva, a adus foarte multă fericire faptul că am participat la acel eveniment și mulți oameni din Iași ne întrebau când deschidem un magazin și în Iași. Și le-am spus: mai aveți puțină răbdare să mai creștem un pic și, apoi, poate să deschidem și în alte orașe.

StartupCafe.ro: Ce mă ține trează noaptea?

Cristina Alecu: Primul gând ar fi pe zona de costuri, dar încerc să nu mă concentrez pe ele. Clar, acestea sunt primele lucruri în mintea mea, ce trebuie să fie tot timpul achitate la zi. Chiria, taxele, utilitățile, salariul, toate acestea, bineînțeles că trebuie achitate la zi. Dar ceea ce am tot timpul în minte, probabil ar fi ideea să nu dezamăgim oamenii, să putem să ne ridicăm la așteptările lor de fiecare dată și, poate, chiar mai mult de atât. Sperăm să devenim din ce în ce mai buni și să surprindem oamenii prin lucrurile pe care le facem. Asta poate deveni un gând un pic stresant, uneori, dar este acolo pentru că este important ceea ce consideră oamenii despre noi.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Cristina Alecu: O să dau un pic din secrete. Dar, pe viitor, am avea în plan să încercăm extinderea și în alte orașe, pentru că oamenii ne cer și, atunci, am vrea și ne-am dori să ajungem în acel punct. Dar o să facem acest pas când suntem siguri că putem să menținem aceeași calitate, aceeași atmosferă.

Primul lucru pe care ne concentrăm și deja l-am început este optimizarea site-ului pentru a putea ajuta clienții să ajungă mai ușor la noi, să găsească mai ușor produsele pe care și le doresc. Dacă vorbesc pe un termen foarte lung, avem niște planuri de extindere a Miss Tic, despre care nu voi spune acum niciun detaliu. Va rămâne surpriză pentru toți oamenii care ne urmăresc. Dar Miss Tic va ajunge foarte mare, dacă vom avea și susținerea oamenilor din comunitate.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.