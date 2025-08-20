Business CheckIn. Camelia din Oradea a pornit cu o rochie roșie cusută acasă și a ajuns să cucerească clientele din Europa cu creațiile ei

În plină pandemie, când moda devenea mai comodă ca niciodată, Camelia Hotca (foto) a ales să mizeze pe eleganță. A pornit la drum cu o rochie roșie, cusută și călcată pe canapeaua de acasă, locul care i-a fost, pentru o perioadă, și atelier de creație. Astăzi, orădeanca, în vârstă de 32 de ani, conduce Vlas Couture, unde realizează colecții limitate de rochii de seară și de mireasă, care au ajuns atât în garderoba femeilor din România, cât și a celor din țări precum Italia, Franța sau Belgia.

Drumul său în afacere nu a fost însă lipsit de provocări. Ca orice antreprenor aflat la început, Camelia s-a confruntat cu perioade dificile și cu nevoia de resurse pentru a-și susține creșterea. Soluția a venit printr-o finanțare accesată de la BT Mic, care i-a permis să investească în stocuri de materiale și să își dezvolte atelierul.

„Totul a decurs foarte, foarte natural. Aprobarea s-a făcut în câteva zile, banii au intrat la fel în câteva zile. A fost o situație foarte bună. Nu am avut acel stres: se aprobă, nu se aprobă”, spune antreprenoarea.

Banca Transilvania îi susține pe antreprenorii aflați la început de drum, oferindu-le acces la cunoștințe, instrumente și expertiză necesare pentru a-și transforma ideile în afaceri de succes. Dacă vrei să îți lansezi propria afacere, BT îți oferă sprijin constant și soluții clare, ca fiecare pas să fie făcut cu încredere.

BT Mic oferă finanțări de până la 300.000 de lei pentru afacerile mici, punând la dispoziția antreprenorilor resurse rapide și flexibile. Fondurile pot fi folosite pentru achiziția de echipamente noi sau second-hand, modernizarea și extinderea punctelor de lucru, plata furnizorilor și a altor obligații financiare, precum și pentru asigurarea continuității activității zilnice.

Business CheckIn. Camelia din Oradea a pornit cu o rochie roșie cusută acasă și a ajuns colecții apreciate în Europa

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce face businessul meu?

Camelia Hotca: Numele meu este Camelia Hotca, sunt din Oradea, am 32 de ani și sunt antreprenor, fashion designer, dețin un atelier de creație. Povestea a început în urmă cu aproape 5 ani. Ideea businessului a început din dorința de a crea frumos, dintr-o pasiune pe care eu o am din copilărie.

De când eram copil făceam haine pentru păpuși, tăiam rochiile mamei mele și făceam rochițe. Pasiunea a urmat și pe timpul adolescenței, pentru că de când mă știu mi-am făcut rochii pe comandă. Nu mi-am cumpărat niciodată o rochie din magazin tocmai pentru că nu-mi găseam niciodată ce îmi doresc și de acolo a început dorința mea de a crea și de a face un produs care să fie 100% pe gustul și plăcerile mele.

Foto: Camelia Hotca

Ulterior am avut tangență cu un atelier de croitorie unde am avut prima oară șansa să pun mâna pe o mașină de cusut, care pot să zic că mă m-a inspirat să încep să-mi creez prima mea fustă. Nu cususem niciodată la o mașină de cusut, dar, cu un pic de ajutor de pe internet, pot să zic că am început să fac primul tipar și prima mea fustă. Și a ieșit foarte bine pentru o începătoare. După aceea am urmat un curs de design în Milano pentru că deja știam ce-mi doresc să fac și știam că vreau să fac din pasiunea asta o afacere pentru mai târziu. Îmi plăcea atât de mult ceea ce fac încât n-aveam cum să nu continui.

Foto: Camelia Hotca

Înainte de pandemie m-am întors din Italia cu gândul de a începe 100% această afacere. A fost momentul potrivit și locul potrivit, pentru că în timpul pandemie toată lumea s-a oprit, s-a pus pe hold oarecum. Eu am avut timpul necesar să îmi creez și să-mi fac prima mea colecția și cred că acolo a fost începutul brandului, pentru că în anul acela nu am avut concurență. Nu am avut stres sau presiune asupra mea pentru că toată lumea era cumva oprită. Evenimente nu erau, eu neavând un business deja în spate, cu angajați, cu o firmă care deja funcționa, nu am avut problema costurilor sau a forței de muncă.

Mi-am creat prima colecție de rochii de seară, în condițiile în care toate fabricile, firmele sau toate brandurile, pentru a putea să reziste în pandemie, au început să se reprofileze pe un stil mult mai casual. În pandemie se stătea acasă și toată lumea căuta și cumpăra treninguri, outfituri mult mai lejere, nu mai erau evenimente, nu se mai cumpărau, nu se mai fabricau, nu se mai produceau. În momentul în care pandemia a fost pe final, colecția mea a fost gata.

Foto: Camelia Hotca

Am fost prima persoană care lansa rochii de seară după pandemie, în care s-a făcut total altceva și acolo cred că am avut succesul pe care îl avem și astăzi. De acolo a început totul, pentru că oamenii au văzut ceva fresh, au văzut ceva nou după un an în care a fost totul foarte diferit și lumea oarecum s-a schimbat în timpul pandemiei, atât stilul, cât și ideile despre evenimente, stil și concept. Oamenii s-au reinterpretat, din punctul meu de vedere, și au început să vadă lucruri fresh, lucruri noi. Magazinele nu aveau produse noi, pentru că ei deja produseseră altceva în timpul pandemiei și noi am venit cu ceva nou în momentul acela.

În timpul pandemiei am lucrat singură, acasă, am făcut totul singură. Ulterior, după ce am lansat colecția, au început să intre multe comenzi și nu mai puteam să fac față.

Foto: Camelia Hotca

Am luat o croitoreasă care m-a ajutat foarte mult la început, a fost lângă mine, oarecum a fost acolo când s-a început toată treaba asta. Lucram în continuare de acasă pentru că nu am intrat în ceva fără să știu ceva concret. Ulterior, cred că în mai puțin de un an de zile, am început să-mi deschid propriul atelier. În septembrie se împlinesc 4 ani de când îl am și lucrăm cinci persoane în prezent.

Majoritatea clienților sunt români. Sunt români plecați în străinătate. Noi livrăm atât în țară cât și afară. Produsele au ajuns în Italia, Spania, Belgia, Franța, Anglia și Austria.

Am început și cu un stoc, avem și un magazin fizic în Oradea, un showroom în care se pot proba, achiziționa produsele noastre și, de mai bine de un an de zile, am început și pe partea de online. Avem și un site care ne ajută foarte mult să ajungem la cât mai mulți clienți, nu doar cei locali, să zic așa.

Creăm atât produse pe comandă, cumva acolo este plăcerea și pasiunea mea. Pentru site creăm mini-colecții anual, două-trei colecții pe an în care propun eu niște modele care îmi plac și despre care consider că sunt actuale, cu noile tendințe. Acestea se fac în serii mici, nu le facem în serii mari. Nu avem volum de fabrică momentan, dar sunt colecții limitate pentru că femeile în general își doresc produse un pic mai exclusiviste și mai unice, care să nu se găsească chiar peste tot.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Camelia Hotca: Cel mai util sfat a fost de la tata. Era o perioadă grea, o perioadă de iarnă, pentru care noi nu eram pregătiți. Evenimentele erau mai puține și lucram strict pe comandă. Cheltuielile erau mult mai mari decât încasările și acolo a fost o perioadă destul de grea, care a trecut. Tata avea o vorbă pe care eu nu o să o uit niciodată: nu există rău care să nu treacă sau bine care să țină. Și am știut atunci că este doar o perioadă care va trece, doar că trebuie să găsim soluția potrivită să depășim momentul acela. A trecut și de atunci n-am mai avut așa un moment greu financiar, pentru că aveam niște oameni în spații care trebuiau susținuți și era un stres pentru că era o responsabilitate a mea. Nu puteam să-mi permit să le spun: nu mai avem cum, vă trimit acasă. Am avut susținere de la ai mei, de la soțul meu și cumva au reușit să depășim perioada aceea fără să renunț la oamenii care erau lângă mine.

Foto: Camelia Hotca

Ca antreprenori cred că lucrăm de două sau de trei ori mai mult decât un angajat normal. În momentul în care am plecat din bancă, cred că niciodată nu m-am gândit că o să lucrez atât de mult. Cred că am plecat pentru o libertate financiară care există, dar cu niște sacrificii ale timpului, pentru că muncesc peste 12 ore pe zi. Sunt zile în care plec la 2.00 sau la 3.00 noaptea din atelier. Au fost nopți în care am plecat la 5.00, în care nu am dormit 48 de ore în momentul în care aveam predări. Se muncește foarte mult ca antreprenor, dar oarecum muncești pentru că știi că ai un scop și că la început este totul mult mai greu, pentru că trebuie să le faci tu. În viitor, deși apropiați, îmi spun că n-o să fie așa, îmi doresc să ajung cumva la un program un pic mai fix, să nu mai stau chiar 12 ore în atelier, să stau măcar 10, ca să nu zic 8.

StartupCafe.ro: Cum a fost procesul de obținere de finanțare de la BT Mic?

Camelia Hotca: Am început eu să caut, pentru că știam că văzusem o reclamă la un moment dat și am zis să încerc. Procesul de obținere de finanțare a fost foarte simplu, chiar foarte simplu. Cred că mi s-a făcut o refinanțare la un credit pe care îl aveam în momentul respectiv. Totul a decurs foarte, foarte natural. Aprobarea s-a făcut în câteva zile, banii au intrat la fel în câteva zile. A fost o situație foarte bună. Nu am avut acel stres: se aprobă, nu se aprobă.

Foto: Camelia Hotca

Primisem răspunsuri foarte repede la orice întrebare. Am accesat finanțarea acum doi ani pentru dezvoltarea atelierului pentru a reuși să facem stocuri de materiale, pentru că este mult mai ușor în momentul în care creezi niște colecții și faci niște serii să ai niște stocuri de material ela dispoziție, care presupun o investiție destul de mare de bani. Și cumva pentru asta am folosit finanțarea, pentru a reuși să mă dezvolt și a avea un ciclu mult mai ușor în producție.

StartupCafe.ro: Dacă n-aș fi făcut asta, aș fi…

Camelia Hotca: Eu am fost pe partea de vânzări într-o bancă. Eram foarte bună în ceea ce făceam la momentul respectiv, ajunsesem și primul agent pe țară ca și volum și rezultate la nivel național. A fost foarte mișto. Mi-a plăcut foarte mult și partea aceea, cred că acolo am greșit un pic că eram ofertată din foarte multe părți, de alte bănci care voiau să mă mut la ele, dar nu era atât de important situația financiară sau salariul în momentul respectiv, întrucât câștigam și în partea cealaltă.

Era o conexiune cu echipa, o conexiune cu oamenii cu care am început și cu care m-am dezvoltat, încât îi consideram o familie și am ținut mult mai mult să rămân în „familia” respectivă, chiar dacă după lucrurile au mers în altă direcție. Am preferat să rămân acolo. După s-au întâmplat la nivel de instituție anumite restructurări și rămăsesem fără oamenii cu care îmi doream eu, a fost greu și nu mi-a mai plăcut. Am renunțat, dar consider că totul a fost așa cum trebuia să fie, pentru că probabil dacă mergeam în cealaltă parte, îmi plăcea foarte mult și zona de management, și echipa, și zona de vânzări, dar cu siguranță aveam o creștere profesională acolo, ceea ce cred că mă împiedica să am astăzi businessul pe care îl am.

Dar, dacă nu aș fi făcut ce fac azi, rămâneam în bancă 100%. Rămânem acolo. Îmi place tot timpul să rămân într-un loc în care există posibilități de avansare. Aspirăm tot timpul la mai mult, dar cu siguranță aspiram tot pe domeniul bancar, undeva mai sus.

StartupCafe.ro: Prima creație pe care am vândut-o a fost...

Camelia Hotca: Cred că a fost o rochie roșie, făcută acasă de mine. Acum țin minte că nu aveam nici măcar masă de călcat profesională, am călcat pe canapea și materialul mi-a pătat canapeaua. De câte ori văd canapeaua aceea îmi aduc aminte de rochia aia roșie care a fost călcată acolo. Am lucrat câteva zile la acea rochie. Două sau trei zile. Fiind singură, fiind la început, timingul era mult mai lung în perioada aceea.

StartupCafe.ro: Ce-mi definește afacerea?

Camelia Hotca: O valoare pe care eu am vrut să o păstrez de la început, din momentul în care m-am gândit să fac acest lucru, a fost să merg pe calitate, un lucru care la noi nu a lipsit. Chiar dacă se câștigă mai puțin sau chiar dacă pierd pe partea financiară, nu am făcut niciodată rabat la calitate pentru că pentru mine acest lucru a fost foarte important. În ziua de azi, când merg în magazine și caut un produs sau văd un produs la o anumită sumă, tot timpul mă uit la calitatea produsului, să văd dacă își merită banii.

Foto: Camelia Hotca

Acest lucru este esențial pentru brand și pentru mine. Calitatea, originalitatea. Tot timpul ne-am dorit să creăm lucruri diferite care să ne diferențieze de piață și să facem lucruri care să facă femeile să simtă unice. Calitate, originalitate și cred că perseverența noastră de a evolua, de a crea mereu și de a îmbunătăți modul nostru de a lucra. Tot timpul încercăm să facem cât mai bine, să fie totul la alt nivel și să creștem.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Camelia Hotca: Am reușit să creăm trei colecții pe an, ceea ce pentru o mână de oameni este destul de greu. Încercăm să facem lucruri pe care probabil fabrici mari nu reușesc să le facă, având în vedere că suntem puține. Reușim să scoatem trei colecții pe an, atât colecții de rochii de seară, colecții de mirese și pret-a-porter pentru site. Acest lucru pot să zic că la început nu se întâmpla. Maxim scoteam o colecție pe an pentru că era destul de dificil, pe lângă că sunt niște costuri și niște investiții în fiecare colecție.

Am reușit anul acesta să facem trei colecții și încă anul nu s-a terminat. Urmează deja și în toamnă următoarele pentru anul viitor. Pot să zic că este un lucru pe care l-am bifat și pe care mi l-am dorit de ceva timp: să ajung la nivelul în care să reușesc să țin pasul cu moda internațională. Aând în vedere că ne confruntăm sau concurăm cu niște branduri la un alt nivel, oarecum reușim să ținem pasul, fiind un brand mic deocamdată.

Foto: Camelia Hotca

Încerc tot timpul să lucrez cu materiale de cea mai bună calitate. Materiale premium pe care le achiziționăm în mare parte din Italia, de la ei. Acolo avem câțiva furnizori care ne ajută cum materialele pe partea de rochii și costume, iar pe partea de broderie lucrăm foarte mult cu Turcia și India.

Ideal ar fi, în general, să se creeze între 12 și 15 piese pentru o colecție, dar am făcut capsule sau minicolecții și pentru sărbători, pentru Paște, Crăciun în care nu cred că au fost 12, dar 10 au fost mereu. Asta pentru că timpul nu mi-a permis mai mult, că idei erau. Dacă ar fi cum mi-aș dori eu, am produce undeva la 20-25 de piese per colecție, dar este o muncă extraordinară în spate și este imposibil neavând o echipă specială doar pentru treaba asta.

StartupCafe.ro: Ce mă ține trează noaptea?

Camelia Hotca: Noaptea dorm. Dacă nu aș reuși să mă odihnesc, nu aș reuși să funcționez. Nu mai am gândurile acelea care au fost în perioadele grele, că trebuie să duci businessul mai departe, că trebuie să plătesc salarii. În momentul actual nu mai am gânduri care chiar nu mă pot lăsa să domn. Adorm mai târziu pentru că lucrez mult mai mult.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Camelia Hotca: Următorul pas e să creștem un pic mai mult. Am în plan o nouă locație într-un alt oraș în primă fază și în următorii ani îmi doresc să ajung în alte două orașe. Să reușim să deschidem și niște magazine fizice care să fie accesibile clienților din alte orașe. Îmi doresc foarte mult să ajung pe piața internațională, să reușim să ne vindem colecțiile în alte magazine.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.