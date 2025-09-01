București: Târguri cu produse de la antreprenori locali, în Palatul Universul

Peste 200 de antreprenori sunt așteptați să participe cu produsele lor la o nouă serie de târguri dedicate afacerilor locale românești, cu primul eveniment care va avea loc între 6 și 7 septembrie 2025, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Mezanin Market dă startul unei noi serii de târguri dedicate micilor antreprenori, desfășurate în Palatul Universul din zona Cișmigiu (București).

Primul eveniment din noua serie va avea loc în perioada 6-7 septembrie și va găzdui 40 de antreprenori locali.

Vizitatorii vor putea cumpăra de la târg produse de design interior, produse gourmet, haine pentru copii și pentru adulți, produse eco-friendly, papetărie, cărți educative, accesorii speciale, cosmetice naturale și jucării artizanale, printre altele.

În total, vor fi organizate 7 târguri în perioada septembrie – decembrie 2025, la care vor participa peste 200 de comercianți, anunță organizatorii.

Mezanin Market este un proiect al Asociației Antrepriza Culturală, ce are misiunea de a promova și încuraja antreprenorii locali, artiștii independenți și spiritul antreprenorial prin programe și întâlniri culturale și sesiuni de educație vizuală, estetică și artistică.