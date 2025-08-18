București: Târg cu produse de la antreprenori cu mici afaceri locale

Antreprenorii cu afaceri locale vor fi prezenți cu produsele lor la un târg organizat în București weekend-ul acesta, între 23 și 24 august 2025, conform unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Vizitatorii sunt așteptați de către antreprenori la Bazaar pe Victoriei, care se va desfășura la Victoria Hub (Calea Victoriei 210). Programul începe la 11:00 și se încheie la 21:00, iar intrarea este gratuită.

Oamenii pot descoperi aici bijuterii, lumânări, decorațiuni (ceramică, rășină, florale), accesorii, cosmetice naturale, picturi, deserturi, haine și multe altele.

Totodată, standul Tarot cu Oli va fi disponibil între orele 12:00-21:00 pentru citiri generale, de compatibilitate, de carieră și nu numai.

Evenimentul este organizat de Apolla Events.