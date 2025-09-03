București: Târg-expoziție, cu icoane pictate, cruci și alte obiecte realizate de meșteri români, la Muzeul Țăranului

Muzeul Național al Țăranului Român organizează, în weekendul 12-14 septembrie, un târg-expoziție, unde vizitatorii pot găsi diferite produse realizate de meșteri și antreprenori români, dar și ateliere tematice, cu ocazia Zilei Crucii, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Târgul Iconarilor și al Meșterilor Cruceri va avea loc în curtea interioară a muzeului, în perioada 12 – 14 septembrie, între orele 10:00 și 18:00.

Publicul vizitator poate descoperi la târg diferite obiecte-simbol, cum ar fi icoane pictate pe sticlă și lemn, cruci, pristolnice, obiecte de cult, incrustații în lemn, reprezentări iconografice contemporane în diferite tehnici și materiale.

Iconarii și meșterii cruceri prezenți la târg vor fi însoțiți și de meșteșugari din sfere conexe: manufacturarea scoarțelor, a ceramicii și a lemnului.

Totodată, la târg se pot găsi dulciuri de casă, miere și produse apicole, plante de leac, fructe și flori de toamnă.

Pe lângă târg, Muzeul Țăranului Român organizează și ateliere tematice, pentru copii și adulți:

Vineri, 12 septembrie, orele 14:00 – 17:00 – Atelier de modelat terracotta , cu Andreiana Ramona Stanca

, cu Andreiana Ramona Stanca Sâmbătă, 13 septembrie, orele 11:00 – 13:00 – Atelier de incrustat în lemn , cu Vasile Moldoveanu

, cu Vasile Moldoveanu Duminică, 14 septembrie, orele 11:00 – 13:00 – Atelier de pictură pe sticlă, cu Radu Dincă

Înscrierea la ateliere se face pe adresa de e-mail educatiemuzealamtr@gmail.com, iar costul unui atelier este de 35 lei/participant.