Skip to content

București: Târg-expoziție, cu icoane pictate, cruci și alte obiecte realizate de meșteri români, la Muzeul Țăranului

București: Târg-expoziție, cu icoane pictate, cruci și alte obiecte realizate de meșteri români, la Muzeul Țăranului
Sursă: Muzeul Național al Țăranului Român

Muzeul Național al Țăranului Român organizează, în weekendul 12-14 septembrie, un târg-expoziție, unde vizitatorii pot găsi diferite produse realizate de meșteri și antreprenori români, dar și ateliere tematice, cu ocazia Zilei Crucii, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Târgul Iconarilor și al Meșterilor Cruceri va avea loc în curtea interioară a muzeului, în perioada 12 – 14 septembrie, între orele 10:00 și 18:00.

Publicul vizitator poate descoperi la târg diferite obiecte-simbol, cum ar fi icoane pictate pe sticlă și lemn, cruci, pristolnice, obiecte de cult, incrustații în lemn, reprezentări iconografice contemporane în diferite tehnici și materiale.

Iconarii și meșterii cruceri prezenți la târg vor fi însoțiți și de meșteșugari din sfere conexe: manufacturarea scoarțelor, a ceramicii și a lemnului.

Totodată, la târg se pot găsi dulciuri de casă, miere și produse apicole, plante de leac, fructe și flori de toamnă.

Pe lângă târg, Muzeul Țăranului Român organizează și ateliere tematice, pentru copii și adulți:

  • Vineri, 12 septembrie, orele 14:00 – 17:00 – Atelier de modelat terracotta, cu Andreiana Ramona Stanca
  • Sâmbătă, 13 septembrie, orele 11:00 – 13:00 – Atelier de incrustat în lemn, cu Vasile Moldoveanu
  • Duminică, 14 septembrie, orele 11:00 – 13:00 – Atelier de pictură pe sticlă, cu Radu Dincă

Înscrierea la ateliere se face pe adresa de e-mail educatiemuzealamtr@gmail.com, iar costul unui atelier este de 35 lei/participant.

Idei | Antreprenori

Business CheckIn. Din culisele teatrului, direct pe scena propriei afaceri. Cum aduce Mădălina culoare în antreprenoriatul românesc

Cine vine la Impact Bucharest 2025: fosta Primă Doamnă a SUA, Michelle Obama, Daniel Dines (UiPath), Ömer Tetik (Banca Transilvania) și alții

Thumbnail

Fonduri PNRR: Trei IT-iști români au plecat dintr-o mare corporație, iar acum au mai obținut 1,6 milioane EUR pentru finanțarea propriului startup de AI

computer Romania

Înscrieri online: Se caută antreprenori IT români cu idei de afaceri în domeniul financiar, la RoFintech Spark Hackathon 2025. Ce premii se pot câștiga