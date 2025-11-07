București: Mari producători de materiale pentru industria de apărare și civilă se întâlnesc cu studenții și cercetătorii la MaterialFEST 2025, organizat de Politehnică

Politehnica București organizează, pe 13-14 noiembrie, MaterialFEST 2025, eveniment care își propune să demonstreze rolul esențial al ingineriei materialelor în toate domeniile economiei: auto, aerospațial, IT, electronică, robotică, nanotehnologii, construcții, medicină, apărare și artă industrială.

Organizat de Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor, MaterialFEST aduce împreună zeci de companii, cercetători, cadre universitare și studenți, oferind o „experiență interactivă despre cum inovația științifică este motorul industriei și al dezvoltării sustenabile”, a precizat organizatorul, într-un comunicat transmis, vineri, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Aplicații care transformă industria și apărarea

Într-un moment în care inovația tehnologică și securitatea sunt priorități strategice pentru România, MaterialFEST 2025 pune accent pe aplicațiile concrete ale materialelor în apărare, mobilitate, protecția personalului și autonomie energetică.

Stimpex va expune o autospecială militară de telecomunicații în parcarea campusului, alături de echipamente de protecție balistică, un exemplu concret al modului în care noile materiale pot salva vieți și pot îmbunătăți mobilitatea forțelor de apărare.

Nutechnologies va aduce echipamente de printare 3D pe metale, în valoare de peste 1 milion de euro, ilustrând cum fabricația aditivă permite producția rapidă de piese complexe personalizate, inclusiv implanturi medicale și proteze din aliaje biocompatibile.

Admasys completează zona de inovație 3D cu demonstrații live de printare și simulări de fabricație avansată.

Comoti (Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare) va prezenta o dronă de mici dimensiuni și piese printate 3D, evidențiind aplicațiile acestor tehnologii în industria aerospațială și energetică.

Holcim aduce mostre de ciment, BCA și materiale inovatoare pentru construcții sustenabile, demonstrând modul în care industria materialelor tradiționale evoluează spre soluții verzi, durabile și inteligente.

În zona expozițională, Coman IronWorks va realiza demonstrații live de forjare a componentelor metalice, iar Monetăria Statului și Metal Art Techniques (Ioniță Marian) vor expune piese care îmbină precizia industrială cu arta metalului, de la statui la monede și detalii de design.

Alro sponsor al unui laborator de la Poli

MaterialFEST 2025 marchează și inaugurarea Laboratorului de Procesare a Aliajelor Ușoare, sponsorizat de combinatul de aluminiu ALRO Slatina.

Noul laborator este prezentat de Politehnică drept „un spațiu ultramodern dedicat cercetării și formării studenților în domenii cu aplicabilitate directă în industrie”.

Vineri, 14 noiembrie, va avea loc concursul dedicat elevilor de liceu, „Eco Ingenio – Inovație și sustenabilitate în protecția mediului”, unde tinerii vor prezenta eco-machete care propun soluții ingenioase pentru reducerea amprentei ecologice și protejarea mediului.

MaterialFEST 2025 se dorește „un spațiu de dialog și colaborare între mediul academic și companii”.

Festivalul materialelor oferă astfel ocazia de a descoperi „cele mai noi aplicații ale cercetării din domeniul ingineriei materialelor în producția industrială, construcții, transport, medicină sau apărare”.