București: Conferință despre afaceri și leadership pentru tineri

Tinerii lideri români sunt așteptați la Conferința Națională JCI (Junior Chamber International) România, care va avea loc la București și care va include sesiuni de dezvoltare personală și workshop-uri, conform unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Conferința Națională JCI România va avea loc între 30 octombrie și 2 noiembrie 2025 și are tema „Grow Beyond Business – The Power of Mind, Body & Spirit”, prin care organizatorii propun o viziune integrată de leadership – a merge dincolo de performanță și rezultate, pentru a construi lideri conectați la valorile lor, echilibrați și responsabili.

„În acest an pentru Conferința Națională JCI România 2025 am ales tema Grow Beyond Business – The Power of Mind, Body & spirit, deoarece ne dorim să arătăm că liderii de astăzi pot construi succesul pe o fundație echilibrată – una care combină performanța profesională cu dezvoltarea personală. Leadershipul adevărat se reflectă nu doar în rezultate, ci în felul în care inspirăm, colaborăm și creăm schimbări pozitive”, a declarat Magda Bălțatu, Președinte JCI București 2025.

Participanții la conferință vor avea ocazia să:

acceseze sesiuni de dezvoltare personală și profesională semnate de experți în domenii precum educație financiară, AI, securitate cibernetică, storytelling și dezvoltare personală;

construiască o rețea autentică cu antreprenori, formatori, lideri instituționali și alți tineri cu voce activă în comunitate;

intre în acțiune prin paneluri, workshopuri și competiții practice, menite să stimuleze soluții reale pentru provocările societății;

fie inspirați de povești de succes autentice, care arată cum valori precum echilibrul, responsabilitatea și conștientizarea aduc impact real;

cultive o mentalitate de lider, capabil să transforme obstacolele în oportunități și să creeze schimbări pozitive la nivel local și național.

Pe lângă conferința propriu-zisă, participanții vor putea participa la sesiuni de formare, networking, competiții și momente de relaxare și reconectare.

Pentru înscrieri și mai multe detalii, acestea pot fi găsite aici AICI.

Fondată între 2003–2004, JCI România reunește 8 organizații locale și peste 250 de membri activi, făcând parte din rețeaua globală Junior Chamber International (prezentă în peste 115 țări), ce are ca scop dezvoltarea tinerilor lideri (18–40 ani) pentru a crea schimbări pozitive în societate.