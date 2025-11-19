Skip to content

București: Competiție de idei de afaceri pentru elevi și studenți, la Politehnică

Politehnica Bucuresti
Politehnica Bucuresti Sursă: © Vladsogodel | Dreamstime.com

15 echipe de studenți și 25 de echipe de elevi români vor concura în finala unui program, care se va desfășura la Politehnica București, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Evenimentul „Start your StartUP”, aflat la a treia ediție, va avea loc în perioada 21–22 noiembrie 2025, unde mai multe echipe de elevi și studenți își vor prezenta ideile de afaceri live, în fața unui juriu.

Tinerii români au trecut deja prin prima etapă, aceea de înscriere și de evaluare a planurilor de afaceri. În cadrul finalei, aceștia vor putea interacționa cu fondatori de startup-uri, investitori și companii din tehnologie. Totodată, în cadrul sesiunilor live, participanții beneficiază de mentorat individual, sfaturi privind dezvoltarea produsului, validarea ideii de afaceri și pregătirea pentru pitch, competențe esențiale pentru noua generație de antreprenori.

Edițiile anterioare au demonstrat impactul evenimentului: sute de elevi și studenți au lucrat cu mentori și au fost expuși unor situații reale de business, iar proiectele lor au atras interesul companiilor și al incubatoarelor de inovare.

Evenimentul de anul acesta include o zonă de expoziție, workshop-uri dedicate abilităților antreprenoriale, întâlniri cu lideri din industrie și o platformă de networking dedicată tinerilor cu inițiativă.

„Ne dorim ca orice elev sau student care are o idee, oricât de mică, să simtă că în cadrul acestui eveniment primește acces la resurse, mentorat și încredere. Start your StartUP este un exercițiu de responsabilitate față de viitor și o investiție directă în generația care va defini economia următoarelor decenii”, a declarant rectorul Politehnicii București, Mihnea Costoiu.

Start your StartUP 2025 oferă acces la resurse ca: infrastructură universitară de nivel internațional, experți și cadre universitare specializate în antreprenoriat, acces la ecosistemul de inovare al UPB și o rețea națională de parteneri din mediul privat, spun organizatorii.

Mai multe detalii despre eveniment pot fi găsite AICI.

