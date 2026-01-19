Skip to content

Blocurile de 9 etaje din Băneasa, contestate din nou în instanță. Legătura cu One United

Locatie blocuri Holban
Locatie blocuri Holban Sursă: Google Earth

Dezvoltatorul imobiliar H4L, patronat de oamenii de afaceri Vladimir Cohn și Dragoș Bîlteanu, are din nou probleme cu proiectul celor două blocuri de 9 etaje din strada Holban, zona Băneasa. 

Este vorba despre o acțiune în instanță, prin care avocata Gabriela Assoum - Predescu cere anularea autorizațiilor de construire, pe motiv că blocurile depășesc regimul maxim de înălțime prevăzut de Planul de Urbanism General (PUG) pentru zona respectivă (7-10 metri).

Cele două imobile ar urma să aibă peste 30 de metri, potrivit proiectului.  

Reclamanta invocă și o adresă primită din partea PMB, prin care i se transmite că avizul direcției de transporturi al primăriei generale este pentru două blocuri de 5 etaje! Pe autorizație au apărut în final 9 etaje.

Străzile de acces nu pot suporta traficul generat de un asemenea proiect, mai argumentează avocata. 

„Strada Ștefan Holban are o dimensiune redusă (4 metri). (...) Construirea unui ansamblu rezidențial format din două blocuri a câte 9 etaje fiecare, cu sute de apartamente pentru alte sute de persoane, evident va bloca traficul rutier pe strada în discuție. Pentru că traficul rutier va crește exponențial și gradul de poluare a zonei va fi unul considerabil”, se arată în acțiunea depusă la instanță.
 

Concluzia ei este că autorizațiile au fost emise „nelegal”. 

În plus, nu ar fi respectați nici indicii urbanistici ai zonei (procentul de ocupare a terenului - POT și coeficientul de utilizare a terenului - CUT). 

Un nou dosar în instanță

Primăria Sectorului 1 i-a răspuns deja reclamantei că autorizația este „legală”, printr-un rezumat al istoriei zbuciumate a proiectului. În consecință, s-a ajuns la instanță, iar primul termen de judecată este în iunie 2026.

În urmă cu câțiva ani, proiectul a fost contestat de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), care a spus că blocurile vor bruia comunicațiile Aeroportului Băneasa, fiind o amenințare la „siguranța națională”.

STS a pierdut pe fond și nu a mai făcut apel.

Într-o cauză paralelă, proiectul a fost contestat și de medicul Victor Voicu, vicepreședinte al Academiei Române, care are o vilă în zonă. Și el a pierdut pe fond, dar a câștigat la apel și cauza a fost trimisă la rejudecare. Ulterior, el nu a mai reluat procesul și nici nu a mai răspuns presei.

Mai multe detalii despre acest caz AICI, AICI și AICI

Incertitudinile proiectului

Anul trecut, s-a zvonit că oamenii de afaceri Vladimir Cohn și Dragoș Bîlteanu ar vrea să vândă afacerea H4L din Băneasa, însă până acum informațiile nu s-au confirmat.

În schimb, pentru o scurtă perioadă (aprilie-iulie 2025), din acționariatul firmei dezvoltatoare au făcut parte alte două societăți, Media City și IMMO Rominvest (Cristian Andrei Sandu, Peter de Cuyper).

Numele Gabrielei Assoum - Predescu apare asociat în cel puțin o firmă cu cel al lui Dragoș Horia Manda (Axxess Capital), cunoscut antreprenor și membru în boardul unui mare dezvoltator imobiliar, One United. Aceasta spune că nu are însă nici o legătură cu Manda și One, acțiunea împotriva H4L fiind făcută în nume propriu, deoarece este „coproprietara” unui imobil de pe strada Ștefan Holban și este direct afectată de blocurile cu 9 etaje pe care H4L vrea să le construiască acolo.





Afaceri

Revolut va permite utilizatorilor europeni să plătească direct prin platformele de comerț cu agenți de inteligență artificială

masini autovit

Ce marcă auto a fost cea mai căutată în 2025 pe platforma Autovit (Analiză)

Gheorghe si George Ciubotaru-sefii Electro-Alfa

Botoșani: Fabrica Electro-Alfa, deținută de Gheorghe Ciubotaru, vrea să vândă acțiuni, prin listare pe Bursa de Valori București

Bitcoin

Cum a arătat anul 2025 în materie de criptomonede și ce urmează în 2026 (analiză)

O companie IT românească colaborează cu firma de consultanță Andersen Consulting

De la sucuri bio și dulceață de prune la pancetta și ciocolată cu matcha, de la micii antreprenori români, în magazinele Carrefour. Peste 100 de producători „ultra-locali”, cu peste 1.400 produse listate

Tendințe 2026 în materie de inteligență artificială în companiile și echipele de management românești

programator_om_inteligenta artificiala

Concedieri în IT sub „foarfeca” AI: Firma israeliană de jocuri Playtika, prezentă și în România, dă afară 15% din personal, la nivel mondial, la început de 2026