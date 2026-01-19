Blocurile de 9 etaje din Băneasa, contestate din nou în instanță. Legătura cu One United

Dezvoltatorul imobiliar H4L, patronat de oamenii de afaceri Vladimir Cohn și Dragoș Bîlteanu, are din nou probleme cu proiectul celor două blocuri de 9 etaje din strada Holban, zona Băneasa.

Este vorba despre o acțiune în instanță, prin care avocata Gabriela Assoum - Predescu cere anularea autorizațiilor de construire, pe motiv că blocurile depășesc regimul maxim de înălțime prevăzut de Planul de Urbanism General (PUG) pentru zona respectivă (7-10 metri).

Cele două imobile ar urma să aibă peste 30 de metri, potrivit proiectului.

Reclamanta invocă și o adresă primită din partea PMB, prin care i se transmite că avizul direcției de transporturi al primăriei generale este pentru două blocuri de 5 etaje! Pe autorizație au apărut în final 9 etaje.

Străzile de acces nu pot suporta traficul generat de un asemenea proiect, mai argumentează avocata.

„Strada Ștefan Holban are o dimensiune redusă (4 metri). (...) Construirea unui ansamblu rezidențial format din două blocuri a câte 9 etaje fiecare, cu sute de apartamente pentru alte sute de persoane, evident va bloca traficul rutier pe strada în discuție. Pentru că traficul rutier va crește exponențial și gradul de poluare a zonei va fi unul considerabil”, se arată în acțiunea depusă la instanță.



Concluzia ei este că autorizațiile au fost emise „nelegal”.

În plus, nu ar fi respectați nici indicii urbanistici ai zonei (procentul de ocupare a terenului - POT și coeficientul de utilizare a terenului - CUT).

Un nou dosar în instanță

Primăria Sectorului 1 i-a răspuns deja reclamantei că autorizația este „legală”, printr-un rezumat al istoriei zbuciumate a proiectului. În consecință, s-a ajuns la instanță, iar primul termen de judecată este în iunie 2026.

În urmă cu câțiva ani, proiectul a fost contestat de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), care a spus că blocurile vor bruia comunicațiile Aeroportului Băneasa, fiind o amenințare la „siguranța națională”.

STS a pierdut pe fond și nu a mai făcut apel.

Într-o cauză paralelă, proiectul a fost contestat și de medicul Victor Voicu, vicepreședinte al Academiei Române, care are o vilă în zonă. Și el a pierdut pe fond, dar a câștigat la apel și cauza a fost trimisă la rejudecare. Ulterior, el nu a mai reluat procesul și nici nu a mai răspuns presei.

Incertitudinile proiectului

Anul trecut, s-a zvonit că oamenii de afaceri Vladimir Cohn și Dragoș Bîlteanu ar vrea să vândă afacerea H4L din Băneasa, însă până acum informațiile nu s-au confirmat.

În schimb, pentru o scurtă perioadă (aprilie-iulie 2025), din acționariatul firmei dezvoltatoare au făcut parte alte două societăți, Media City și IMMO Rominvest (Cristian Andrei Sandu, Peter de Cuyper).

Numele Gabrielei Assoum - Predescu apare asociat în cel puțin o firmă cu cel al lui Dragoș Horia Manda (Axxess Capital), cunoscut antreprenor și membru în boardul unui mare dezvoltator imobiliar, One United. Aceasta spune că nu are însă nici o legătură cu Manda și One, acțiunea împotriva H4L fiind făcută în nume propriu, deoarece este „coproprietara” unui imobil de pe strada Ștefan Holban și este direct afectată de blocurile cu 9 etaje pe care H4L vrea să le construiască acolo.











