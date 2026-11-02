Black Friday 2026 la eMAG: Gigantul de comerț online se așteaptă la vânzări de peste 1 miliard lei. Mașini, aur, carne de porc și alte produse la reducere

Gigantul de comerț online eMAG organizează cea de-a 16-a ediție Black Friday pe 6 noiembrie 2026 și reduceri la peste 1,8 milioane de produse. eMAG se așteaptă la vânzări de peste 1 miliard de lei.

Pentru ediția din acest an, eMAG estimează vânzări de 1,04 miliarde de lei, cu aproximativ 50 de milioane de lei peste rezultatul din 2025.

„Black Friday rămâne cel mai așteptat moment de shopping, cu atât mai mult într-un an în care bugetele românilor au fost sub presiune. Am văzut în studii că bucuria este sentimentul cel mai puternic asociat cu achizițiile de Black Friday, iar noi am pregătit o ofertă pe măsura așteptărilor clienților, cu peste 1,8 milioane de produse la cel mai mic preț din an, surprize și premii. În același timp, prin eMAG Wallet, clienții eligibili pot cumpăra produsele de care au nevoie și pot eșalona plata în 12 rate fără dobândă, fără costuri suplimentare, și se pot bucura de ofertele de Black Friday fără presiune pe bugetul personal”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG.

eMAG spune că livrarea comenzilor de Black Friday va începe chiar din 6 noiembrie, când peste 500.000 de produse vor pleca din depozitele gigantului de comerț online în primele 24 de ore. Toate comenzile vor ajunge până pe 21 noiembrie.

Black Friday 2026 la eMAG. Top categorii de produse

eMAG și partenerii din marketplace au pregătit pentru campania de Black Friday 2026 reduceri la:

100.000 de televizoare

700.000 de electrocasnice mici

2 milioane de articole fashion

4 milioane de produse cosmetice

400.000 de smartphone-uri și gadgeturi

150.000 de laptopuri și echipamente IT

100.000 de frigidere și mașini de spălat

1 milion de produse pentru casă și bricolaj

Oferta de Black Friday include și anul acesta produse și servicii speciale, de la mașini și aur până la servicii medicale, festivaluri și vacanțe:

Peste 100.000 de vouchere de cumpărături la Freshful, Auchan, Profi și Hambar, cu reduceri de până la 98%, și peste 12.000 de vouchere Domino’s Pizza

Peste 500 de mașini de la 19 mărci, cu reduceri de până la 30.000 de euro

Peste 139.000 de abonamente și servicii medicale

Peste 50.000 de bilete la festivaluri

Peste 47.000 de nopți de cazare, cu reduceri de până la 55%

Peste 24.000 de abonamente la platforme de streaming

Peste 17.000 de vouchere pentru bilete de avion

Peste 150 de kilograme de aur și argint

Peste 117 tone de carne de porc și mezeluri

Peste 7.500 de experiențe de relaxare la Therme și Dino Park

4.000 de vouchere la WorldClass

5000 de bilete la Teatrul National „Radu Stanca” Sibiu, inclusiv la teatru online cu până la 50% reducere

Mii de echipamente oficiale de la Rapid, Dinamo și FCSB

eMAG va introduce și mystery box-uri, dar și 100 de pachete de zbor cu avion privat și peste 24.000 de pachete de servicii medicale veterinare, cu reduceri de până la 67%.

eMAG oferă premii în valoare totală de peste 2 milioane de lei prin „Agită și câștigă”, un joc interactiv disponibil în aplicație, prin care clienții pot câștiga televizoare, laptopuri, frigidere și multe alte premii.

Utilizatorii vor fi premiați cu eMAG Points pentru pregătirea cumpărăturilor, prin parcurgerea pașilor din Ghidul de Black Friday, în perioada 2-5 noiembrie. Pe 6 noiembrie, eMAG lansează Hubul personalizat de oferte: pe parcursul zilei, fiecare utilizator primește vouchere și eMAG Points alese pentru el, în funcție de provocările pe care le alege, iar punctele se transformă ulterior în vouchere.

Totodată, în perioada Black Friday, utilizatorii noi vor putea achiziționa abonamente Genius la tarife reduse, valabile timp de două săptămâni, nu doar în ziua de 6 noiembrie. Prețurile sunt de 34,99 lei pe an pentru Genius Light, 119,99 lei pentru Genius Premium și 499,99 lei pentru Genius Elite.

Totodată, anul acesta, gigantul de comerț online organizează Black Friday în Bulgaria și Ungaria pe 13 noiembrie.