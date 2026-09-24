Black Friday 2026 va începe pe data de 6 noiembrie, la eMag (anunț oficial)

eMag a anunțat oficial că pe data de 6 noiembrie va începe campania de reduceri de prețuri Black Friday în anul 2026, potrivit unui comunicat transmis, joi, comunității antreprenoriale StartupCafe.

Firma susține că evenimentul va fi „cea mai mare oportunitate de vânzare” pentru antreprenorii terți care activează pe platforma eMag Marketplace.

„Evenimentul va avea loc anul acesta pe 6 noiembrie, ziua cu cele mai multe oferte din an și cea mai mare oportunitate de vânzare pentru sellerii din Marketplace”, adirmă compania românească de comerț online.

Numărul antreprenorilor independenți care vând în străinătate, prin intermediul eMAG Marketplace, a crescut cu 25% în 2026 față de anul trecut, mai afirmă compania românească de comerț online.

Sellerii de pe eMag au acum la dispoziție și „noi soluții” bazate pe inteligență artificială pentru analizarea performanței și identificarea oportunităților de creștere, inclusiv Mira Analytics, noul agent AI integrat în platformă, mai spune platforma.

Potrivit sursei citate, sellerii din eMAG Marketplace au acces printr-o singură platformă la peste 7 milioane de clienți la nivel regional, dintre care 5,4 milioane folosesc eMAG lunar.

De asemenea, infrastructura logistică le permite să „gestioneze mai ușor volume mai mari de comenzi”. Prin Fulfilment by eMAG sunt procesate peste un milion de unități lunar, iar numărul sellerilor care folosesc serviciul a crescut cu 38% în ultimul an, susține compania de e-commerce.

„Comerțul online continuă să crească mai rapid decât retailul tradițional, iar în regiunea în care suntem prezenți cu eMAG Marketplace există încă un potențial important de dezvoltare. Pentru antreprenori, această evoluție deschide oportunități de creștere dincolo de piața locală și de a ajunge la milioane de clienți din regiune. Rolul nostru este să le oferim infrastructura, tehnologia și instrumentele de care au nevoie pentru a valorifica acest potențial, de la promovare și logistică până la extinderea cross-border și soluții bazate pe AI care îi ajută să ia decizii mai bune și să își scaleze afacerile”, a declarat Stejara Pircan, Senior VP eMAG România, Bulgaria și Ungaria.

eMag susține că fectul este cel mai vizibil atunci când aceste instrumente sunt folosite împreună. Sellerii care folosesc toate cele cinci programe de dezvoltare au înregistrat în 2026 vânzări cu 41% mai mari față de cei care nu le folosesc, mai afirmă compania.

Principalele instrumente și noutăți prezentate de eMag în cadrul Sellers’ Day 2026: