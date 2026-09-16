Anunț eMAG: Abonamentul Genius se schimbă. Va fi înlocuit de 3 versiuni. Prețuri, beneficii și ce se întâmplă cu Genius Family

Gigantul de comerț online eMAG și-a anunțat clienții că abonamentul Genius va fi modificat începând cu 1 octombrie 2026. Serviciul contra cost oferă, printre altele, livrare gratuită și beneficii pe platformele eMAG, Fashion Days și Freshful.

Abonamentul existent va fi înlocuit de trei noi versiuni: Genius Light, Genius Premium și, în curând, și Genius Elite.

„La 6 ani de la lansare, timp în care am extins constant rețeaua de parteneri și beneficii, începând cu 1 octombrie 2026 îmbunătățim programul Genius pentru a răspunde mai bine nevoilor tale. Astfel, abonamentul existent va fi înlocuit de versiuni noi de abonament: Genius Light și Genius Premium. În curând vei avea la dispoziție și a treia versiune de abonament, Genius Elite”, conform mail-ului trimis de eMAG clienților.

De la 1 octombrie 2026, abonamentul curent Genius Anual devine automat și gratuit Genius Premium Anual. Conform eMAG, abonații se vor bucura de toate beneficiile nelimitate ale noului plan Premium fără niciun cost suplimentar, până la data de 31 august 2027, dată când expiră abonamentul curent.

Ce beneficii oferă cele trei noi tipuri de abonamente Genius

Genius Light

Preț: 12,99lei/lună sau 69,99lei/an

3 livrări gratuite pe lună în eMAG la punctele de ridicare

Oferte exclusive Genius Deals și Black Friday

Reduceri la parteneri prin Genius Moț

2 subscripții incluse: eMAG și Fashion Days

Genius Premium

Preț: 24,99lei/lună sau 199,99lei/an

Beneficii principale:

Livrări gratuite nelimitate în eMAG prin curier și la punctele de ridicare

Gratuit încă un abonament Genius prin Genius Duo

5 livrări gratuite pe lună și alte beneficii în Glovo

1 carte gratuită pe lună în Voxa

6 subscripții incluse: eMAG, Glovo, Fashion Days, Freshful, Flip, Voxa.

Genius Elite

Preț: 69,99lei/lună sau 699,99lei/an și conține video streaming

Livrări gratuite nelimitate în eMAG prin curier și la punctele de ridicare

Gratuit încă un abonament Genius prin Genius Duo

Livrări gratuite nelimitate și alte beneficii în Glovo

Abonament video streaming prin Apple TV

2 cărți gratuite pe lună în Voxa

7 subscripții incluse: eMAG, Apple TV, Glovo, Fashion Days, Freshful, Flip, Voxa.

Utilizatorii care aleg să continue cu Genius Premium Anual nu trebuie să facă nicio modificare. Trecerea se face automat dacă au opțiunea de reînnoire automată activă. Începând cu data de 31 august 2027, abonamentul se va reînnoi la 199,99 lei/an.

Iată, însă, ce vor trebui să facă în cazul în care vor să alegă alt tip de abonament:

Premium Lunar sau Light Anual/Lunar (disponibile începând cu 1 octombrie 2026). Înainte de 31 august 2027, vor trebui să intre în contul lor eMAG - secțiunea Genius - Detalii abonament - Opțiune de reînnoire și alege planul dorit. Noul abonament va fi activ începând cu data expirării abonamentului curent.

În curând va fi disponibilă și versiunea de abonament Genius Elite și vor putea putea face upgrade la acesta pe loc, indiferent de abonamentul activ la momentul respectiv.

Dacă vor să renunțe la reînnoirea automată vor trebui ca înainte de 31 augus 2027 să acceseze secțiunea Genius -Detalii abonament -Opțiune de reînnoire și să selecteze opțiunea de oprire a reînnoirii. Beneficiile vor rămâne active doar până la data expirării curente.

Ce mai spune eMAG în mesajul transmis utilizatorilor: