Șeful eMAG se așteaptă ca anul 2027 să fie mai bun decât 2026. „Noi, ca și companie, nu putem decât să ne adaptăm”

Tudor Manea, CEO-ul gigantului de comerț online eMAG, a declarat luni, în cadrul unei conferințe de presă, că se așteaptă ca anul 2027 să fie mai bun decât cel curent. Mesajul optimist vine în contextul în care, în 2026, au intrat în vigoare o serie de măsuri fiscale cu impact asupra mediului de afaceri, iar recent, după o perioadă de aproape jumătate de an de criză politică, a fost învestit un nou guvern.

Întrebat de StartupCafe.ro ce așteptări are de la anul 2027, ținând cont de modificările fiscale din 2026, Tudor Manea a spus, la conferința de presă pe tema Black Friday 2026: „părerea mea e că 2027 ar trebui să fie un an mai bun decât anul curent, pentru că deja pare că inflația se mai reduce și disposable income (n.r. venit disponibil pentru cumpărături) va intra pe pozitiv, dacă nu a intrat deja în lunile astea. Dacă menținem trendul ăsta pe care l-am început acum în a doua jumătate a anului, aș zice că 2027 ar trebui să fie un an mai bun decât 2026”.

CEO-ul eMAG a adăugat că se aștepta încă de la începutul anului la o revenire a consumului în a doua jumătate a lui 2026 și că estimează că acest trend se va menține și în 2027, dacă nu apare ceva neprevăzut.

Legat de planurile eMAG, în contextul în care România traversează un context economic dificil, Manea a spus că grupul se concentrează pe proiectele pe care le poate controla.

„Legat de contextul macro, ce îmi spun și mie și ce le spun și colegilor: hai să ne ocupăm de lucrurile pe care le putem influența și cam ăsta este drive-ul nostru. Hai să stăm pe lucrurile pe care le putem influența. Iar pentru lucrurile care se întâmplă în jur, noi avem niște scenarii: ce se întâmplă dacă, astfel încât să nu ne surprindă când se întâmplă. Dar nu lucrăm activ și, în afară de aceste scenarii, nu ne gândim foarte mult la ce se întâmplă în jurul nostru”, a declarat el.

Ca exemplu al impactului contextului economic asupra companiei, Tudor Manea a menționat creșterea prețului motorinei, care a ajuns la 10-11 lei, față de 7-8 lei, cât estimase eMAG la întocmirea bugetului.

„Motorina. Începusem bugetul cu 7-8 lei și acum e 10-11 lei. Tot timpul, când facem bugetul pe anul următor, facem niște scenarii și ne pregătim. Dacă se întâmplă, acționăm așa. Noi numim risk and opportunities. Avem un tabel cu toate riscurile și un tabel cu toate oportunitățile și încercăm ca ele să fie balansate, să spun, la începutul anului. Dar noi, ca și companie, nu putem decât să ne adaptăm. Ce nu putem influența, nu investim foarte mult timp. Preferăm să ne ocupăm de agentul de shopping pentru clienți, agentul de shopping pentru selleri, care e cea mai bună poziție a easybox-ului, cum creștem productivitatea în depozit, cum automatizăm fluxurile din depozit și de acolo se creează valoarea”, a spus șeful eMAG.