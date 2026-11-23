Compania americană de securitate cibernetică CrowdStrike, care are birouri și în România, cumpără Zscaler, un furnizor de servicii de securitate cibernetică, într-o tranzacție ce evaluează firma la 43,9 miliarde dolari.

Anunțul a fost făcut într-un comunicat, în care compania spune că intră în sectorul de securitate de rețele ca urmare a achiziției, „cel mai mare segment unic de piață adresabilă din securitatea cibernetică”.

Cu Zscaler, platforma Falcon va deține cele două puncte de control cele mai importante:

senzorul Falcon pentru fiecare endpoint și sarcină de lucru în cloud;

pentru fiecare endpoint și sarcină de lucru în cloud; Zero Trust Exchange pentru fiecare conexiune de utilizator, agent și aplicație.

Endpoint-ul este locul unde rulează agentul. Rețeaua este locul unde merge. Falcon Next-Gen SIEM, SOC agentic, va unifica telemetria dispozitivelor și rețelei într-un singur set de date de securitate. Falcon Flex va aduce Zscaler pe modelul comercial pe care clienții îl folosesc deja, astfel încât să fie integrat o singură dată și să se extindă de acolo, spune compania.

Platforma Zscaler Zero Trust Exchange protejează împotriva atacurilor cibernetice și pierderii datelor prin conectarea securizată a utilizatorilor, dispozitivelor și aplicațiilor în orice locație.

Zscaler susține că platforma sa este distribuită în peste 200 locații de servicii publice la nivel global și în mii de site-uri.

Gigantul IT CrowdStrike este prezent și în România, printr-un „Centru de Inovație” în București, deschis în 2018.

Potrivit datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor, subsidiara românească a companiei, CROWDSTRIKE SRL, a încheiat anul 2024 cu un număr mediu de 272 angajați. SRL-ul bucureștean a avut venituri de 149.620.821 lei și profit de 5.438.377 lei în același an.