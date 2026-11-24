33% dintre români consideră că AI-ul ar putea să-i înlocuiască pe piața muncii, iar un procent similar (34%) se tem că dezvoltarea acestei tehnologii ar putea reduce importanța rolului lor profesional în viitor, potrivit unui studiu transmis, marți, StartupCafe.ro.

Cu toate acestea, inteligența artificială nu este privită predominant ca o amenințare: 56% dintre participanții la studiu declară că utilizarea tot mai frecventă a inteligenței artificiale în mediul profesional le generează sentimente pozitive, precum încredere și motivație, potrivit datelor din Barometrul României Responsabile, ediția Diversitate și Incluziune (BARES.DI) 2026, realizat de Cult Research la inițiativa Asociației OPEN MINDS.

Aproape jumătate dintre participanții la studiu (49%) consideră că inteligența artificială poate contribui la creșterea eficienței și productivității angajaților. În același timp, 28% au o poziție neutră, iar 23% cred în mică măsură că AI crește productivitatea.

Percepția asupra avantajelor tehnologice este însă însoțită de îngrijorări privind viitorul profesional. Astfel, 34% dintre respondenți se tem că AI ar putea reduce importanța rolului pe care îl ocupă în prezent, în timp ce 44% exprimă un nivel redus al acestei temeri. Întrebați dacă AI i-ar putea înlocui pe piața muncii, 33% consideră că acest scenariu este posibil în mare măsură, în timp ce 40% apreciază că probabilitatea este redusă.

Dincolo de riscul înlocuirii, 35% dintre participanții la studiu consideră că angajații care nu reușesc să țină pasul cu AI riscă să fie marginalizați profesional. Totodată, 33% resimt presiunea de a se adapta rapid la noile tehnologii, ceea ce sugerează că transformarea digitală poate deveni și o sursă de nesiguranță pentru cei care întâmpină dificultăți în dobândirea noilor competențe.

25% dintre respondenții studiului asociază utilizarea tot mai frecventă a AI în mediul profesional cu sentimente negative, respectiv stres sau nesiguranță profesională.

Percepțiile diferă însă în funcție de generație, domeniul de activitate și experiența profesională, ceea ce evidențiază nevoia unor abordări adaptate diferitelor categorii de angajați.

Generația X, cea mai rezervată față de AI

Generațiile Z și Y raportează niveluri apropiate de motivație asociată AI (41%, respectiv 38%), în timp ce în rândul generației X ponderea scade la 26%. Tot în Generația X, 32% dintre respondenți declară că nu s-au gândit încă la impactul AI asupra propriei activități, comparativ cu 14% din Gen Y și 15% din Gen Z.

În ceea ce privește încrederea, diferențele sunt mai reduse: 18% dintre respondenții Gen Z, 21% dintre cei din Gen Y și 22% dintre cei din Gen X declară că AI îi face să se simtă mai încrezători. Sentimentele de stres sunt raportate de 15% dintre respondenții Gen Z, 16% din Gen Y și 9% din Gen X, în timp ce nesiguranța profesională este indicată de aceeași proporție, 11%, în toate cele trei generații.

Diferențele dintre generații și dintre domeniile de activitate trebuie interpretate cu prudență, deoarece marja de eroare pentru aceste subgrupuri este mai mare decât cea a întregului eșantion.

Diferențele de percepție apar și între domeniile de activitate. În HoReCa și comerț, 38% dintre respondenți declară că AI îi face mai motivați profesional, comparativ cu 36% în servicii, 33% în producție și 16% în administrația publică.

În schimb, nesiguranța profesională este cel mai frecvent menționată în servicii, unde 16% dintre respondenți indică acest sentiment, față de 8% în producție și HoReCa și comerț. Stresul asociat AI este raportat de 17% dintre respondenții din producție, 14% din servicii și administrația publică și 11% din HoReCa și comerț.

Administrația publică se remarcă prin cea mai ridicată pondere a respondenților care declară că nu s-au gândit la impactul AI asupra propriei activități, respectiv 38%. Totodată, 32% dintre respondenții din acest sector afirmă că tehnologia îi face mai încrezători, cel mai ridicat procent dintre domeniile analizate.

Pe fondul preocupărilor privind viitorul muncii, sprijinul oferit de angajatori devine un element important al transformării tehnologice. Potrivit datelor din studiu, doar 41% dintre respondenți consideră că organizația în care lucrează oferă suficient sprijin pentru adaptarea la noile tehnologii AI, în timp ce 29% apreciază că sprijinul este insuficient, iar 30% au o poziție neutră.

În acest context, accesul la formare, dezvoltarea competențelor digitale și comunicarea clară a schimbărilor tehnologice devin direcții importante pentru companiile care integrează inteligența artificială în activitatea curentă.

„Datele BARES.DI 2026 arată că angajații nu privesc inteligența artificială exclusiv prin prisma riscului de a-și pierde locul de muncă. Majoritatea o asociază cu încredere și motivație, însă mai puțin de jumătate simt că organizația lor îi sprijină suficient în adaptare. Aici se decide, de fapt, dacă transformarea digitală va fi una echitabilă: dacă accesul la instrumente și la formare depinde de vârstă, de domeniu sau de poziție, AI poate adânci diferențele dintre angajați în loc să le reducă. Pentru organizații, provocarea nu este doar să introducă tehnologia, ci să se asigure că toți angajații au o șansă reală de a o folosi”, susține Mirela Tănase, vicepreședinte OPEN MINDS.

Una dintre cele mai importante concluzii ale studiului privește impactul potențial al inteligenței artificiale asupra echității profesionale. Astfel, 57% dintre respondenți consideră că utilizarea AI în companii poate genera noi forme de inegalitate între angajați. Dintre aceștia, 18% apreciază că acest risc există în mare măsură, iar 39% într-o anumită măsură.

Rezultatele atrag atenția asupra modului în care beneficiile tehnologiei pot fi distribuite între angajați. Diferențele de acces la instrumente AI, de pregătire profesională sau de capacitate de adaptare pot deveni surse potențiale de inegalitate, dacă organizațiile nu asigură oportunități echitabile de dezvoltare. Acestea reprezintă riscuri percepute de respondenți, nu efecte deja demonstrate de cercetare.

Barometrul României Responsabile, ediția Diversitate și Incluziune (BARES.DI) este un studiu sociologic dezvoltat de Cult Research pentru OPEN MINDS, care analizează percepțiile și comportamentele privind diversitatea și incluziunea în România.

Ediția 2026 a fost realizată prin metoda CAWI, pe un eșantion de 806 respondenți din populația activă cu acces la internet, cu o marjă de eroare declarată de ±3,5%. Studiul include trei module noi: inteligența artificială, transparența salarială și reintegrarea profesională după probleme grave de sănătate.