eMAG și-a mărit participația în Flip de la 62,6% la 90%, după ce a cumpărat părți sociale de la cei trei cofondatori ai companiei, unul dintre aceștia ieșind din rândul asociaților după ce și-a vândut întreaga participație, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Alin Luca și-a vândut întreaga participație și iese din rândul asociaților. George Moroianu, CEO Flip, și Alex Burghelia rămân asociați, cu restul părților sociale din companie, și continuă să dezvolte platforma de recommerce.

Flip rămâne o companie separată în urma tranzacției, cu aceeași echipă și același brand, iar pentru clienții, partenerii și furnizorii Flip nu se schimbă nimic, mai transmit companiile.

„Oamenii aleg tot mai des electronice recondiționate, iar Flip a crescut în fiecare an de când am investit în companie. Ne-am mărit participația pentru că avem încredere în business și în echipă. Mă bucur că George și Alex rămân să ducă Flip mai departe”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG.

„Pentru noi, decizia eMAG este un semn de încredere în ce am construit în aproape opt ani. Tot mai mulți oameni aleg electronice recondiționate, cu garanție, iar creșterea noastră o arată. Îi mulțumesc lui Alin pentru drumul parcurs împreună. Alex și cu mine rămânem asociați și vom continua să dezvoltăm Flip. În țările din Vest, penetrarea electronicelor recondiționate este mult mai mare decât pe piețele noastre, de aceea considerăm că suntem abia la început. Oportunitatea pe piața de recommerce este foarte mare”, a declarat George Moroianu, cofondator și CEO Flip.

Flip.ro a fost înființat la finalul anului 2019, de către 3 tineri antreprenori: Alin Luca, Alex Burghelia și George Moroianu.

În anul 2025, firma brăileană Flip Technologies SRL a avut venituri totale de circa 492 milioane lei, în creștere cu 24% față de 2024, conform datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor. Cheltuielile au crescut și ele, iar firma a terminat anul 2025 cu pierderi de 23,6 milioane lei, în creștere cu 16,8% față de anul precedent.

Compania românească a raportat datorii de 51,6 milioane lei.

Flip a avut în anul 2025 un număr mediu de 301 angajați, cu 48 de oameni mai mulți decât în 2024. Între timp, echipa totală a companiei a ajuns la 333 de oameni, conform unui comunicat din luna mai 2026. Platforma românească operează în România și alte 3 țări: Bulgaria, Ungaria și Grecia.

eMAG a investit în Flip în 2021, prin eMAG Ventures, iar Flip este unul dintre partenerii abonamentului Genius.