Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a pierdut definitiv, la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), un litigiu fiscal cu o companie internațională de foraj petrolier care a lucrat pentru ExxonMobil și OMV Petrom la explorarea gazelor din Marea Neagră și care nu mai raportează venituri în România din 2017. Fiscul stabilise în sarcina acesteia obligații fiscale de peste 400 de milioane de lei (circa 80 de milioane EUR), potrivit avocaților care au reprezentat compania. Autoritățile române au încercat recuperarea creanței inclusiv prin executare silită în alte state ale Uniunii Europene.

Compania care a câștigat procesul este Diamond Offshore Netherlands BV Amsterdam - Sucursala București, potrivit documentelor judiciare consultate de StartupCafe.ro.

Numele societății nu este menționat în comunicatul transmis luni, 23 noiembrie 2026, de Băncilă, Diaconu și Asociații, firma de avocatură care a reprezentat contribuabilul împreună cu specialiștii EY România.

Litigiul a fost soluționat definitiv pe 6 mai 2026, când ÎCCJ a respins recursurile formulate de ANAF, Ministerul Finanțelor și administrația fiscală împotriva sentinței prin care Curtea de Apel București anulase impunerea.

Procesul a început în 2022, după ce inspectorii ANAF au considerat că societatea românească avea obligația de a reține și vira la buget impozitul aferent unor plăți efectuate către două companii americane din același grup.

Cum a ajuns ANAF să piardă procesul

Disputa a pornit de la contractele încheiate de sucursala Diamond Offshore din România cu două societăți rezidente fiscal în Statele Unite ale Americii: Diamond Offshore Services Company și Diamond Offshore Company.

Prima îi închiriase platforma semisubmersibilă de foraj Ocean Endeavor, utilizată pentru explorarea zăcămintelor de petrol și gaze din Marea Neagră. Cea de-a doua furniza bunuri, echipamente și servicii necesare operațiunilor.

În urma unui control fiscal finalizat în octombrie 2021, ANAF a considerat că plățile efectuate pentru utilizarea platformei și a echipamentelor reprezentau redevențe, pentru care societatea avea obligația să rețină impozit la sursă.

Compania a contestat interpretarea inspectorilor, invocând Convenția dintre România și Statele Unite pentru evitarea dublei impuneri. Potrivit acesteia, veniturile din închirierea bunurilor corporale intră, în condițiile prevăzute de convenție, în categoria profiturilor industriale sau comerciale, nu a redevențelor.

Judecătorii Curții de Apel București au constatat că inspectorii fiscali au interpretat greșit natura operațiunilor, inclusiv prin raportare la modul în care era calculată chiria platformei.

Instanța a reținut că, deși prețul închirierii era determinat în funcție de rezultatele activității de foraj, acest mecanism nu transforma contractul într-unul de transfer de know-how sau de drepturi de proprietate intelectuală.

În plus, în cazul contractului cu Diamond Offshore Company, judecătorii au constatat că autoritățile fiscale nu justificaseră corespunzător motivele pentru care veniturile ar fi trebuit considerate redevențe.

Prin sentința din 29 mai 2024, Curtea de Apel București a anulat decizia de impunere, precum și deciziile referitoare la dobânzi și penalități. Soluția a rămas definitivă în urma judecării recursurilor la ÎCCJ.

Din hotărârea de fond rezultă că obligațiile fiscale contestate însumau aproximativ 351,5 milioane de lei: 144,1 milioane de lei impozit principal și aproximativ 207,3 milioane de lei dobânzi și penalități.

Suma totală de peste 400 de milioane de lei este cea comunicată de avocați, care include principalul și accesoriile.

ANAF a încercat executarea silită și în străinătate

Litigiul nu s-a limitat la contestarea deciziei de impunere.

Potrivit Băncilă, Diaconu și Asociații, autoritățile române au solicitat sprijinul altor state membre ale Uniunii Europene pentru recuperarea creanțelor fiscale, înainte ca instanțele din România să soluționeze definitiv disputa.

Avocații susțin că au reușit să blocheze executarea silită în jurisdicția respectivă, unde normele aplicabile nu permiteau executarea creanței în aceleași condiții ca în România, atât timp cât litigiul fiscal nu fusese soluționat definitiv.

Firma de avocatură nu precizează statul european în care s-a încercat executarea.

Documentele judiciare arată că Diamond Offshore a contestat și în România măsurile de executare silită. Mai multe asemenea procese au fost suspendate în așteptarea hotărârii definitive privind impunerea.

Conflictul judiciar nu s-a încheiat însă odată cu decizia ÎCCJ din mai 2026.

Pe 21 octombrie 2026, Curtea de Apel București a admis o altă acțiune a Diamond Offshore, privind anularea unor obligații fiscale accesorii stabilite ulterior. Hotărârea nu este definitivă.

Alte contestații la executare formulate de companie împotriva autorităților fiscale au termene programate la sfârșitul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie 2026.

Compania nu mai raportează venituri în România din 2017

Diamond Offshore Netherlands BV Amsterdam a deschis o sucursală în București în 2013, pentru activitățile de foraj desfășurate în Marea Neagră.

Compania a fost implicată în campania de explorare a perimetrului Neptun Deep, derulată de ExxonMobil și OMV Petrom.

Într-un comunicat oficial din iunie 2013, cele două companii anunțau contractarea platformei Ocean Endeavor, deținută de Diamond Offshore Drilling, pentru continuarea forajelor de explorare.

Ulterior, platforma a fost utilizată la forarea sondei Domino-2, începută în iulie 2014, iar apoi la explorarea prospectului Pelican South-1.

Potrivit datelor financiare publice, sucursala Diamond Offshore a raportat venituri în România până în 2016. Din 2017, cifra de afaceri raportată a fost zero, fără ca acest lucru să însemne automat radierea societății.

Între timp, grupul american Diamond Offshore Drilling a fost preluat, în septembrie 2024, de Noble Corporation, într-o tranzacție care a integrat operațiunile și flota de platforme offshore ale companiei.

Astfel, ANAF a continuat să se judece ani la rând cu o societate care nu mai desfășura activitatea comercială pentru care intrase pe piața românească.

Cât a costat apărarea în instanță

Un detaliu din hotărârea Curții de Apel București ilustrează dimensiunea resurselor mobilizate în acest litigiu.

Pentru justificarea cheltuielilor de judecată, Diamond Offshore a depus facturi și extrase de cont care atestau plata unor onorarii avocațiale în valoare de 515.424 de lei, echivalentul a aproximativ 100.000 EUR.

Judecătorii au redus însă la 50.000 de lei partea din onorariul avocațial pe care autoritățile fiscale au fost obligate să o suporte.

Suma documentată privește cheltuielile prezentate în procesul de fond, nu neapărat toate costurile suportate de companie în litigiile cu Fiscul.

În recurs, ÎCCJ a obligat autoritățile și la plata unor cheltuieli de judecată de 50.000 de lei.

Ce șanse are un mic antreprenor în fața ANAF?

Cazul Diamond Offshore evidențiază o problemă importantă pentru contribuabili: diferența dintre dreptul legal de a contesta o decizie fiscală și capacitatea efectivă de a susține un asemenea proces.

O companie internațională poate mobiliza echipe de avocați și consultanți fiscali, poate suporta cheltuieli judiciare considerabile și poate continua litigiile timp de mai mulți ani, inclusiv în alte jurisdicții.

Pentru un mic antreprenor român, costurile unui asemenea demers pot fi dificil de suportat. În plus, contestarea administrativă a unei decizii fiscale nu suspendă automat executarea acesteia, astfel încât contribuabilul poate fi nevoit să solicite separat protecție în instanță.

StartupCafe.ro a relatat recent cazul unei persoane fizice care a obținut suspendarea executării unor decizii de impunere de aproape 1,2 milioane de lei, după ce ANAF stabilise obligații fiscale în legătură cu venituri din investiții. În acel caz, contribuabilul a obținut suspendarea, nu anularea definitivă a impunerii.

O altă situație documentată de StartupCafe.ro este cea a micilor antreprenori cărora ANAF le-a cerut TVA retroactiv pentru mai mulți ani, după anularea codurilor de TVA.

Unii dintre aceștia își închiseseră deja afacerile, dar s-au trezit cu obligații fiscale de zeci de mii de euro, la care se adăugau dobânzi și penalități.

Situația a determinat intervenția Parlamentului, care a adoptat Legea 177/2026 privind anularea anumitor obligații fiscale. În noiembrie 2026, ANAF a publicat și procedura de aplicare a acestei măsuri.

Problemele apar și în activitatea de executare silită.

Potrivit datelor ANAF prezentate anterior de StartupCafe.ro, în perioada 2023–2025 au fost contestate în instanță 21.036 de executări silite, iar judecătorii au admis 3.196 de contestații formulate de contribuabili.

Printre motivele pentru care instanțele au anulat sau suspendat executări s-au numărat erorile procedurale, comunicarea nelegală a actelor, prescripția și anularea titlurilor de creanță.

Aceste date nu permit stabilirea unei rate generale de succes a contribuabililor împotriva ANAF, dar arată că un număr important de măsuri de executare ajung să fie contestate și infirmate de instanțe.

În cazul Diamond Offshore, după aproape cinci ani de la emiterea deciziei de impunere, Înalta Curte a confirmat definitiv anularea obligațiilor fiscale contestate.

Pentru o companie internațională, un asemenea proces poate reprezenta un litigiu costisitor, dar gestionabil. Pentru o afacere mică, aceeași dispută cu Fiscul poate pune în pericol continuarea activității, înainte ca instanța să stabilească dacă impunerea a fost legală.

Echipa care a reprezentat Diamond Offshore a fost coordonată de Emanuel Băncilă, partener litigii fiscale, Adrian Rus, partener prețuri de transfer, Victor Bozdog, manager, și Diana Dumitrana, manager, din cadrul Băncilă, Diaconu și Asociații și EY România.