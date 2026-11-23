Ministerul Finanțelor pregătește desființarea ultimei filiale locale a Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM), prin absorbția fondului din Focșani. Reorganizarea, începută în 2020, urmărește reducerea costurilor administrative, simplificarea procedurilor de garantare și adaptarea produselor financiare la nevoile firmelor care solicită credite pentru investiții și capital de lucru.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a semnat două proiecte de ordin prin care sunt stabilite mandatele reprezentanților statului în Adunările Generale ale Acționarilor FNGCIMM și Fondului Local de Garantare Focșani, în vederea aprobării fuziunii prin absorbție, potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor.

Operațiunea reprezintă ultima etapă a unui proces de reorganizare aprobat în anul 2020, care a vizat absorbția celor trei fonduri locale de garantare ale FNGCIMM, din Craiova, Sfântu Gheorghe și Focșani.

Fiecare dintre aceste instituții avea propria structură de administrare și cheltuielile aferente. Prin integrarea lor în fondul național, Ministerul Finanțelor urmărește eliminarea suprapunerilor administrative și concentrarea resurselor disponibile pentru garantarea creditelor acordate întreprinderilor mici și mijlocii.

Ce înseamnă reorganizarea FNGCIMM pentru antreprenorii care solicită credite

Pentru firmele care au nevoie de finanțare bancară, obiectivul declarat al reorganizării este simplificarea procedurilor de garantare și îmbunătățirea colaborării dintre FNGCIMM și băncile partenere.

Potrivit Ministerului Finanțelor, administrarea unitară a resurselor și simplificarea procesului decizional ar urma să permită dezvoltarea unor produse de garantare mai bine adaptate nevoilor de investiții și de capital de lucru ale companiilor.

Totodată, eliminarea structurilor administrative separate ar trebui să reducă cheltuielile de funcționare ale sistemului de garantare.

Ministerul nu precizează însă dacă reorganizarea va conduce la reducerea comisioanelor de garantare, la scurtarea termenelor de aprobare a solicitărilor sau la modificarea condițiilor în care firmele pot accesa creditele garantate.

De asemenea, comunicatul nu anunță lansarea unor noi programe de garantare ca efect direct al fuziunii.

Prin urmare, schimbarea vizează, în această etapă, organizarea internă a instituției, în timp ce eventualele beneficii concrete pentru antreprenori urmează să fie determinate de modul în care FNGCIMM își va adapta procedurile și produsele financiare.

Ultima filială locală a FNGCIMM va fi desființată

Fuziunea are la bază un proiect din 17 martie 2026, aprobat de consiliile de administrație ale celor două societăți, precum și raportul expertului desemnat asupra proiectului, emis la 22 iunie 2026.

FNGCIMM va avea calitatea de societate absorbantă, urmând să preia patrimoniul Fondului Local de Garantare Focșani.

La nivelul fondului local vor fi supuse aprobării fuziunea prin absorbție, dizolvarea fără lichidare și radierea societății din Registrul Comerțului.

Operațiunea va încheia procesul de reorganizare a celor trei fonduri locale, aprobat în urmă cu șase ani.

Capitalul FNGCIMM crește la aproximativ 185 milioane EUR, fără bani noi de la buget

În cadrul fuziunii, capitalul social al FNGCIMM va crește cu aproximativ 1,4 milioane de lei, până la 941,9 milioane de lei, echivalentul a circa 185 milioane EUR.

Majorarea corespunde acțiunilor noi pe care statul român le va primi la FNGCIMM în schimbul participației deținute direct la Fondul Local de Garantare Focșani.

Ministerul Finanțelor precizează că operațiunea reprezintă o reorganizare a participațiilor existente și nu presupune un aport nou de numerar din bugetul de stat.

Unul dintre obiectivele principale este reducerea costurilor administrative generate de funcționarea separată a celor două societăți.

Comunicatul nu precizează însă valoarea economiilor anuale estimate în urma fuziunii.

Cine va aproba fuziunea

Cele două proiecte de ordin semnate de ministrul Alexandru Nazare stabilesc mandatele reprezentanților statului pentru exercitarea dreptului de vot în Adunările Generale ale Acționarilor celor două societăți.

Documentele prevăd inclusiv modalitatea de înlocuire a reprezentanților titulari, în cazul în care aceștia nu pot participa la ședințe.

Potrivit Ministerului Finanțelor, responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea informațiilor din documentația fuziunii revine conducerilor administrative și executive ale celor două instituții.

Fuziunea urmează să fie aprobată în cadrul procedurilor societare, iar ulterior vor fi realizate formalitățile necesare dizolvării și radierii fondului local.

FNGCIMM a acordat garanții de peste 12 miliarde EUR în perioada 2020–2025

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii este o instituție financiară nebancară prin intermediul căreia statul facilitează accesul firmelor la finanțări bancare.

În perioada 2020–2025, FNGCIMM a acordat aproximativ 91.000 de garanții pentru IMM-uri, în valoare totală de circa 62 de miliarde de lei (aproximativ 12,4 miliarde EUR). Acestea au susținut finanțări de aproximativ 72,6 miliarde de lei (14,5 miliarde EUR), potrivit datelor prezentate anterior de instituție și publicate de StartupCafe.ro.

Pe lângă programele guvernamentale de garantare, FNGCIMM oferă și produse de garantare din resurse proprii, prin care antreprenorii pot obține finanțări pentru investiții și activitatea curentă.

În 2026, instituția a anunțat și extinderea colaborării cu brokerii de credite, prin semnarea unor protocoale cu 16 intermediari, pentru facilitarea accesului antreprenorilor la produsele de garantare.

Prin finalizarea absorbției fondului local din Focșani, Ministerul Finanțelor urmărește concentrarea resurselor administrative și financiare ale FNGCIMM într-o structură unică, destinată susținerii accesului întreprinderilor mici și mijlocii la credite.