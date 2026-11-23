Vorwerk Group, distribuitor internațional de electrocasnice premium sub brandurile Thermomix și Kobold, intră în România oficial prin cumpărarea unui distribuitor local al produselor lor, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Grupul a cumpărat firma Vorwerk România Management, distribuitorul local al produselor comercializate sub mărcile Thermomix și Kobold, tranzacție care face parte din strategia grupului de integrare a operațiunilor din România și de consolidare a prezenței sale în țară.

Achiziția vine după mai mulți ani de dezvoltare accelerată a businessului din România, în care distribuitorul local al produselor Thermomix și Kobold a construit o rețea amplă de consultanți și o bază solidă de clienți la nivel național, transmite Deloitte România, care a asistat grupul, alături de Reff & Asociații, în tranzacție.

„Ne dorim să intrăm direct pe o piață care, începând din 2009, a fost dezvoltată cu succes de distribuitorul și partenerul nostru de afaceri, valorificând astfel comunitatea locală puternică de consultanți pentru a ne consolida în continuare prezența pe această piață pe termen lung”, a declarat Michael Weber, purtător de cuvânt al Vorwerk Group.

„Această tranzacție reconfirmă interesul companiilor internaționale de a-și consolida prezența pe piețele cu potențial ridicat de creștere prin integrarea directă a operațiunilor locale. Decizia Vorwerk de a prelua distribuitorul din România și de a integra activitatea locală în cadrul grupului reflectă atât performanțele solide obținute pe piața românească, cât și încrederea în perspectivele de dezvoltare a acesteia. Echipa noastră a sprijinit clientul pe întregul parcurs al acestui proces complex, care contribuie la consolidarea prezenței unui brand global pe piața locală”, a declarat Radu Dumitrescu, Partener Coordonator Advisory, Deloitte România.

„Această tranzacție a implicat mai multe componente juridice și de reglementare derulate în paralel, inclusiv obținerea aprobărilor în materie de investiții străine directe și concurență, într-un calendar foarte strâns. Ne bucurăm că am avut ocazia să asistăm Vorwerk în finalizarea tranzacției în termenul stabilit. Finalizarea cu succes a tranzacției s-a bazat, de asemenea, pe relația de încredere dezvoltată pe parcursul colaborării și pe implicarea echipei noastre multidisciplinare în oferirea de consultanță practică, orientată spre soluții, în fiecare etapă a procesului”, a declarat Georgiana Singurel, Partener, Reff & Asociații.

Fondat în 1883 în Wuppertal, Germania, Vorwerk se consideră un „lider european” al industriei de vânzări directe și principalul distribuitor direct la nivel mondial de electrocasnice premium pentru locuință. Grupul este prezent în aproximativ 60 de țări și a raportat vânzări consolidate de 3,6 miliarde EUR în 2025.