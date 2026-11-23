Consiliul Concurenței a autorizat, cu restricții, preluarea Distribuție Energie Oltenia de către Premier Energy, într-o tranzacție evaluată la aproximativ 700 milioane EUR. Grupul energetic, care deține și furnizorul Premier Energy Furnizare, va trebui să respecte timp de doi ani o serie de condiții privind relația cu clienții, inclusiv cu firmele care cumpără energie electrică.

Consiliul Concurenței a anunțat luni, 23 noiembrie 2026, că a autorizat condiționat tranzacția prin care Premier Energy PLC preia Distribuție Energie Oltenia (DEO), operatorul rețelei de distribuție a energiei electrice din șapte județe din sud-vestul României.

Autoritatea a identificat riscul ca grupul să folosească avantajele informaționale și operaționale obținute prin controlul distribuitorului pentru a favoriza propria companie de furnizare a electricității, Premier Energy Furnizare, în detrimentul concurenților.

Pentru eliminarea acestor riscuri, Premier Energy și-a asumat o serie de angajamente care vor fi aplicate timp de 24 de luni de la autorizarea tranzacției.

Ce nu va mai putea face Premier Energy Furnizare în relația cu firmele cliente

Una dintre cele mai importante condiții privește clienții care intenționează să renunțe la serviciile Premier Energy Furnizare și să încheie contracte cu alți furnizori de electricitate.

Timp de doi ani, furnizorul nu va putea adresa contraoferte clienților care își manifestă intenția de a schimba furnizorul, pentru a-i determina să rămână.

Restricția privește inclusiv firmele care au contracte de furnizare a energiei electrice cu Premier Energy Furnizare.

De exemplu, dacă o companie primește o ofertă mai avantajoasă de la un furnizor concurent și își manifestă intenția de a face schimbarea, Premier Energy Furnizare nu va putea încerca să o păstreze printr-o contraofertă individuală.

Măsura nu interzice însă derularea unor campanii promoționale generale, adresate categoriilor de clienți din care fac parte și cei care intenționează să schimbe furnizorul.

Este important de precizat că firmele și consumatorii casnici aveau deja dreptul de a-și schimba furnizorul de energie electrică. Noua condiție nu introduce un drept suplimentar pentru clienți, ci limitează temporar posibilitatea Premier Energy Furnizare de a interveni cu contraoferte în procesul de schimbare.

În unele situații, contraofertele pot reprezenta chiar un instrument de negociere pentru clienți, care pot obține astfel condiții comerciale mai avantajoase de la furnizorul existent.

Prin urmare, restricția urmărește în primul rând protejarea concurenței dintre furnizorii de energie electrică.

Distribuitorul nu va putea favoriza furnizorul din propriul grup

Consiliul Concurenței a impus și condiții referitoare la utilizarea informațiilor comerciale și la accesul furnizorilor concurenți la infrastructura distribuitorului.

În urma achiziției, Premier Energy va controla atât compania de furnizare Premier Energy Furnizare, cât și operatorul de distribuție Distribuție Energie Oltenia.

Cele două activități au însă roluri diferite. Furnizorul este compania de la care consumatorii cumpără energia electrică și care le emite facturile, în timp ce distribuitorul administrează rețeaua prin care energia ajunge la locurile de consum.

Distribuție Energie Oltenia deține monopolul distribuției energiei electrice în județele Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea, Mehedinți, Argeș și Teleorman.

Consiliul Concurenței a constatat că integrarea celor două activități în același grup ar putea crea avantaje pentru Premier Energy Furnizare, inclusiv prin accesul la informații comerciale și prin modul de administrare a procesului de schimbare a furnizorului.

„Un astfel de comportament ar putea limita capacitatea furnizorilor concurenți de a atrage sau de a păstra clienți, reducând presiunea concurențială exercitată asupra Premier Energy Furnizare”, arată autoritatea.

Pentru a preveni aceste situații, Premier Energy s-a angajat să nu utilizeze informațiile comerciale sensibile în scopul favorizării propriului furnizor și să asigure un tratament nediscriminatoriu tuturor companiilor de furnizare a electricității.

Distribuție Energie Oltenia va trebui să păstreze un rol strict tehnic în procesul de schimbare a furnizorului și să garanteze accesul egal al furnizorilor la sistemele informatice și la funcționalitățile distribuitorului.

Totodată, Premier Energy și-a asumat dizolvarea Evryo Power, societatea care furnizează servicii comune pentru activitățile grupului achiziționat.

Angajamentele au fost analizate de Consiliul Concurenței în colaborare cu Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Respectarea acestora va fi monitorizată timp de doi ani de un mandatar independent, desemnat de autoritatea de concurență.

Condițiile sunt suplimentare față de obligațiile legale privind separarea activităților de distribuție și furnizare a energiei electrice, cunoscute sub denumirea de unbundling, a căror respectare este supravegheată de ANRE.

Nerespectarea obligațiilor impuse prin decizia Consiliului Concurenței poate atrage amenzi de până la 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancționării.

Tranzacția de 700 milioane EUR, anunțată în aprilie 2026

Premier Energy a anunțat în aprilie 2026 că a încheiat un acord pentru preluarea Grupului Evryo de la fonduri administrate de compania australiană Macquarie Asset Management.

Așa cum StartupCafe.ro a relatat la momentul anunțării tranzacției, achiziția presupune preluarea integrală a Felix Distribution Holdings, compania-mamă a Distribuție Energie Oltenia, precum și a Evryo Power.

Tranzacția este evaluată la aproximativ 700 milioane EUR.

Distribuție Energie Oltenia operează o rețea electrică de aproximativ 80.000 de kilometri, care deservește circa 1,5 milioane de consumatori. Este a treia cea mai mare rețea de distribuție a energiei electrice din România.

În octombrie 2026, Premier Energy a propus desființarea Evryo Power și alte măsuri pentru a obține aprobarea Consiliului Concurenței, după ce autoritatea a identificat riscurile asociate integrării distribuției și furnizării energiei electrice.

Angajamentele au fost supuse dezbaterii publice, iar decizia anunțată pe 23 noiembrie confirmă autorizarea condiționată a achiziției.

Premier Energy a obținut o finanțare de 850 milioane EUR pentru achiziție

Cu o săptămână înainte de anunțarea deciziei Consiliului Concurenței, Premier Energy a comunicat Bursei de Valori București semnarea unui acord de finanțare de 850 milioane EUR, cu o maturitate de cinci ani, pentru achiziția Grupului Evryo.

Finanțarea include un credit la termen de 825 milioane EUR și o facilitate revolving de 25 milioane EUR.

Banii vor fi utilizați pentru achiziție, pentru acoperirea costurilor aferente tranzacției și pentru refinanțarea unor datorii existente ale Premier Energy, de aproximativ 100 milioane EUR.

Operațiunea a fost coordonată de UniCredit și a implicat mai multe instituții financiare din România și din străinătate.

Printre băncile participante se numără Banca Transilvania, BCR, BRD, Intesa Sanpaolo, Exim Banca Românească, Société Générale și Erste Group Bank.

Banca Transilvania a anunțat că participă cu 120 milioane EUR la finanțarea sindicalizată.

Noua finanțare înlocuiește facilitatea temporară de până la 825 milioane EUR, contractată anterior în 2026 pentru pregătirea achiziției.

Potrivit raportului transmis Bursei de Valori București la 16 noiembrie, Premier Energy estimează finalizarea tranzacției până la sfârșitul anului 2026.

Premier Energy reunește fostele afaceri CEZ din România

Preluarea Distribuție Energie Oltenia reprezintă o nouă etapă în consolidarea operațiunilor Premier Energy pe piața românească.

În 2024, grupul a cumpărat CEZ Vânzare, unul dintre principalii furnizori de energie electrică și gaze naturale din România, companie redenumită ulterior Premier Energy Furnizare.

Achiziția a adus grupului un portofoliu de aproximativ 1,3 milioane de clienți.

Prin noua tranzacție, Premier Energy urmează să preia și fosta CEZ Distribuție, reunind astfel sub același proprietar activitățile de furnizare și distribuție care au făcut anterior parte din grupul ceh CEZ.

Macquarie Asset Management a preluat operațiunile de distribuție din România în 2021. Potrivit informațiilor comunicate anterior de compania australiană, Distribuție Energie Oltenia a investit peste 2,3 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 460 milioane EUR, în modernizarea și digitalizarea rețelei în perioada 2021-2025.

Premier Energy este listată la Bursa de Valori București, sub simbolul PE, și desfășoară activități în sectorul energetic din România, Republica Moldova și Ungaria.

Decizia integrală de autorizare a preluării Distribuție Energie Oltenia va fi publicată pe site-ul Consiliului Concurenței după eliminarea informațiilor cu caracter confidențial.