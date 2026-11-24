Compania românească de tehnologie OVES Enterprise, fondată la Cluj-Napoca de antreprenorul Mihai Filip, a investit peste 4 milioane EUR în dezvoltarea a șase modele de drone interceptoare și pregătește o demonstrație pentru autoritățile române, în perspectiva utilizării tehnologiei pentru protejarea frontierelor și a infrastructurii strategice, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Compania a dezvoltat patru modele de interceptoare cu propulsie electrică și două cu propulsie turbojet, destinate diferitelor categorii de amenințări aeriene.

Cel mai nou produs, denumit Skybreaker, integrează Nemesis AI, tehnologia de inteligență artificială dezvoltată de compania românească pentru sisteme autonome de apărare.

Investițiile OVES Enterprise vin pe fondul creșterii cererii pentru sisteme de apărare capabile să neutralizeze dronele ostile la costuri sustenabile, în contextul utilizării pe scară largă a dronelor de atac.

Skybreaker, cel mai nou interceptor dezvoltat de compania românească

Skybreaker este un interceptor cu propulsie electrică, proiectat pentru neutralizarea dronelor ostile, inclusiv a celor de tip kamikaze.

Potrivit companiei, interceptorul poate atinge o viteză maximă de 280 km/h, are o rază operațională de până la 15 kilometri și o autonomie de zbor de până la 12 minute.

Acesta face parte dintr-un sistem complet de apărare antidronă dezvoltat de OVES Enterprise, care include un radar pentru detectarea amenințărilor aeriene și un sistem de comandă și control.

Una dintre particularitățile noului produs este posibilitatea de a efectua mai multe încercări de interceptare a aceleiași ținte în cadrul unei singure misiuni.

Sistemul este conceput să funcționeze inclusiv în condiții de bruiaj electronic și poate opera autonom sau cu intervenția unui operator uman.

„Cererea pentru interceptoare crește pe măsură ce amenințările aeriene devin mai diverse, iar sistemele de apărare trebuie să răspundă unor scenarii tot mai complexe. Viteza de reacție, capacitatea de a opera în medii afectate de bruiaj și costul fiecărei misiuni sunt criterii esențiale pentru beneficiari”, spune Mihai Filip, CEO al OVES Enterprise.

Compania clujeană anunțase încă din ianuarie 2026 lansarea SkyLock, un sistem integrat de interceptare și neutralizare a dronelor ostile, bazat pe aceeași platformă de inteligență artificială, Nemesis AI.

Prin dezvoltarea celor șase modele de interceptoare, OVES Enterprise urmărește să acopere mai multe segmente ale pieței sistemelor de apărare antidronă, cu produse diferențiate inclusiv în funcție de costurile de utilizare.

Demonstrație pentru autoritățile române

OVES Enterprise pregătește o demonstrație a sistemului Skybreaker pentru reprezentanții autorităților române, cărora intenționează să le prezinte posibilitățile de utilizare a tehnologiei pentru protecția frontierelor și a infrastructurii strategice.

De altfel, după incidentul în care o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din Galați, Mihai Filip declara pentru StartupCafe.ro că firma sa poate furniza tehnologie românească pentru detectarea și interceptarea dronelor de tipul celor utilizate de Rusia.

„România are companii capabile să dezvolte tehnologii avansate pentru industria de apărare, inclusiv sisteme complete de interceptare. Ne dorim să arătăm autorităților române capabilitățile Skybreaker și să contribuim la dezvoltarea unor soluții care pot răspunde amenințărilor actuale. Investițiile pe care le-am făcut ne permit să dezvoltăm aceste tehnologii aici, în România, iar următorul pas este valorificarea lor în proiecte concrete”, spune acum Mihai Filip.

Compania nu a precizat data la care va avea loc demonstrația și nici dacă se află în negocieri pentru furnizarea unor astfel de sisteme către statul român.

De la servicii IT la industria de apărare

Înființată în 2015, la Cluj-Napoca, OVES Enterprise și-a extins, începând din 2019, activitatea către proiecte destinate industriei auto, comerțului electronic, sectorului fintech, telecomunicațiilor și instituțiilor guvernamentale internaționale.

În ultimii ani, compania românească a intrat și în industria de apărare, dezvoltând platforma Nemesis AI, sisteme autonome și drone.

OVES Enterprise lucrează, de asemenea, la proiectul SAHARA, un sistem de rachete de croazieră autonome, despre care fondatorul companiei a vorbit în februarie 2026, în cadrul podcastului StartupCafe „Idei și Antreprenori”.

Compania are peste 200 de angajați și birouri în șase țări: România, Germania, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, SUA și Norvegia.

Potrivit reprezentanților OVES Enterprise, peste jumătate din cifra de afaceri a companiei este generată în prezent de proiecte internaționale care integrează tehnologii de inteligență artificială și analiză de date.