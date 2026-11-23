Designerul român Cătălin Botezatu continuă colaborarea cu magazinele Kaufland România, printr-o nouă colecție care include peste 20 de articole vestimentare, încălțăminte și accesorii pentru casă.

Prețurile produselor sunt cuprinse între 7,99 lei și 69,99 lei, spune Kaufland într-un comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Noua colecție Smart Fashion by Cătălin Botezatu include tricouri, pantaloni, rochii, saboți, papuci și pijamale și halate pentru femei și bărbați. Gama include și prosoape din 100% bumbac, accesorii din bambus, lumânări și bețișoare parfumate.

„Smart Fashion propune o garderobă accesibilă, cu piese comode, versatile și ușor de asortat. Am gândit colecția pentru momentele de zi cu zi, de la ieșirile în oraș la serile liniștite acasă, și am completat-o cu accesorii care fac aceste seri mai plăcute. Pentru mine, moda smart înseamnă să arăți bine fără efort și să poți purta aceeași piesă în mai multe feluri”, a declarat Cătălin Botezatu.

„Prin această nouă colecție, continuăm să le oferim clienților noștri articole practice la prețuri avantajoase. Smart Fashion by Cătălin Botezatu completează oferta Kaufland cu produse ușor de purtat și păstrează unul dintre beneficiile pe care clienții noștri le apreciază cel mai mult, un raport foarte bun între calitate și preț”, a declarat Valer Hancaș, director comunicare și corporate affairs, Kaufland România.

Piesele din colecția Smart Fashion pot fi achiziționate exclusiv din magazinele Kaufland din România, în limita stocului disponibil.