Nvidia îl reintegrează pe Jensen Huang în pozițiile de director general (CEO), Președinte și director al Consiliului de Administrație, potrivit unui comunicat.

Consiliul de Administrație a votat în unanimitate reintroducerea lui Huang în urma discuțiilor dintre companie și executivul care a demisionat recent.

Consiliul spune că a fost „mulțumit” de sinceritatea domnului Huang și de capacitatea sa de a conduce compania, iar informații venite de la „niveluri superioare ale guvernului SUA” au arătat că reinstalarea nu ar prezenta un risc pentru securitatea națională.

„Consiliul consideră că Jensen este persoana potrivită pentru a conduce NVIDIA și că reinstalarea sa este în interesul acționarilor, angajaților, partenerilor și clienților noștri. Avem încredere deplină în Jensen și așteptăm cu nerăbdare să lucrăm alături de el pe măsură ce își reia conducerea companiei. Îi suntem recunoscători lui Colette Kress pentru serviciul ei remarcabil ca CEO interimar, pe lângă responsabilitățile sale continue ca Director Financiar al NVIDIA”, a declarat Harvey C. Jones, președintele Consiliului, care va rămâne în funcție.

„Sunt onorat să revin la NVIDIA și să conduc una dintre cele mai importante companii tehnologice din lume la începutul unei noi revoluții industriale. Îmi asum această responsabilitate cu cea mai mare modestie și angajament reînnoit. Vreau să mulțumesc Consiliului NVIDIA pentru încrederea și deliberarea depusă pe parcursul acestui proces. Sunt deosebit de recunoscător lui Harvey Jones pentru leadershipul său ca președinte și lui Colette Kress și echipei noastre executive pentru conducerea NVIDIA în această perioadă. Sunt, de asemenea, profund recunoscător angajaților, acționarilor, liderilor din industrie și partenerilor din întreaga lume pentru sprijinul lor extraordinar. Mai presus de toate, sunt recunoscătoare pentru dragostea și sprijinul familiei mele. Abia aștept să mă întorc la muncă”, a spus Jensen Huang.

Huang a demisionat pe 12 noiembrie, după ce ar fi fost implicat într-un scandal de spionaj și adulter. Directorul general a recunoscut că avea o aventură extraconjugală cu un presupus spion chinez. El și-a înșelat soția de 40 de ani cu Alice Huang, directoarea generală (CEO) Megaspeed, considerată atunci de către oficialii americani ca spioană, care ar fi trimis informații înapoi în Beijing.

Consiliul a format un comitet format exclusiv din directori independenți pentru a investiga, iar comitetul a angajat un consilier independent pentru a-l asista în această anchetă. Consiliul a reiterat că investigația comisiei va merge până la final, iar Huang sprijină pe deplin ancheta și este hotărât să coopereze cu aceasta, se mai arată în comunicat.

Compania va recruta un nou director de conformitate (Chief Compliance Officer), care nu va raporta către Huang, ci către comitetul independent.

Jensen a co-fondat Nvidia, care ocupă locul 2 în topul companiilor după capitalizarea de piață, acum 33 de ani, alături de Chris Malachowsky și Curtis Priem. Invenția GPU-ului de către companie în anul 1999 a declanșat creșterea pieței de gaming pe PC, a redefinit grafica pe calculator și a declanșat era inteligenței artificiale moderne. Înainte de a fonda compania, Huang a lucrat la LSI Logic și Advanced Micro Devices (AMD). La publicarea acestei știri, el are o avere estimată la 151,2 miliarde dolari, conform Forbes.

Nvidia este cunoscută astăzi pentru procesoarele grafice (GPUs), care sunt cunoscute de gameri și artiști digitali, dar și pentru infrastructura de inteligență artificială, care a dus în cele din urmă la atingerea pragurilor de 4.000 și 5.000 miliarde dolari capitalizare de piață, în decursul unui singur an.

Cum a reacționat piața la revenirea lui Jensen Huang

Acțiunile gigantului AI au crescut acum cu peste 30% în tranzacțiile înainte de piață, conform FT.

„Revenirea lui Huang sugerează două aspecte: în primul rând, el este considerat „nașul” inteligenței artificiale și exercită o influență aproape magică asupra sectorului; în al doilea rând, acest eveniment schimbă regulile jocului în ceea ce privește guvernanța corporativă. (...) Deși Huang nu deținea acțiuni cu drepturi de vot speciale în cadrul consiliului, directorii Nvidia nu își pot imagina viitorul companiei fără el”, transmite Kathleen Brooks, director de cercetare la XTB, în legătură cu subiectul.

Piața indică faptul că Huang valorează, cel puțin, 30% din prețul acțiunilor Nvidia, iar capitalizarea bursieră a companiei a crescut cu peste 1.000 miliarde dolari pe fondul evoluției, a mai scris Brooks.