Banca Transilvania și BT Investments au primit aprobarea ASF pentru achiziția BRD Pensii și a fondului de pensii private obligatorii BRD

Banca Transilvania și BT Investments au primit aprobarea Autorității de Supraveghere Financiară pentru achiziția companiei BRD Pensii și a fondului de pensii private obligatorii BRD (pilonul 2).

Transferul dreptului de proprietate asupra BRD Pensii va avea loc în decursul acestei luni, moment din care compania și fondul de pensii BRD (pilon 2) vor fi parte a Grupului Banca Transilvania.

Grupul BT va comunica public referitor la finalizarea achiziției, precum și detalii despre impactul acesteia în business și în piața de pensii private din România.

Context:

În mai 2024, Banca Transilvania, BT Investments, BRD-Groupe Societe Generale și Societe Generale Assurances au anunțat încheierea acordului pentru achiziția companiei BRD Pensii de către companiile Grupului Financiar Banca Transilvania. La acel moment, BRD Pensii administra fonduri de pensii din pilonul 3 și pilonul 2.

În aprilie 2025, ca prim pas în cadrul acordului anunțat, BT Pensii a devenit administrator al fondului FPF BRD Medio, redenumit Pensia Mea Plus.

