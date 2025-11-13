Skip to content

Banca Transilvania și BT Investments au primit aprobarea ASF pentru achiziția BRD Pensii și a fondului de pensii private obligatorii BRD

Sursă: Banca Transilvania

Banca Transilvania și BT Investments au primit aprobarea Autorității de Supraveghere Financiară pentru achiziția companiei BRD Pensii și a fondului de pensii private obligatorii BRD (pilonul 2).

Transferul dreptului de proprietate asupra BRD Pensii va avea loc în decursul acestei luni, moment din care compania și fondul de pensii BRD (pilon 2) vor fi parte a Grupului Banca Transilvania.

Grupul BT va comunica public referitor la finalizarea achiziției, precum și detalii despre impactul acesteia în business și în piața de pensii private din România.

Context:

Articol susținut de Banca Transilvania

