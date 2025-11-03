Skip to content

Banca Transilvania și Banca de Investiții și Dezvoltare, parteneri ai dezvoltării locale

Sursă: Banca Transilvania

Banca Transilvania și Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) anunță încheierea unui acord pentru susținerea dezvoltării proiectelor de investiții destinate infrastructurii și comunităților locale, derulate de către Autoritățile Publice Locale și de companiile din subordinea acestora.

Parteneriatul extinde capacitatea de finanțare locală și regională, iar în același timp consolidează mecanismul de garantare prin reducerea riscurilor și accesul mai rapid la finanțări sustenabile.

  • Valoarea Garanţiei BID este între 5 și 150 de milioane de lei.
  • Perioada maximă de garantare este de 15 ani.
  • Procentul maxim de garantare este de până la 80%.

Convenția face parte din cadrul prin care Banca de Investiții și Dezvoltare, împreună cu băncile comerciale, susține proiecte în domenii precum: digitalizare, educație, sănătate, energie, utilități publice, accesarea fondurilor europene.

Pentru următorii trei ani, BID pune la dispoziţie un plafon total de garanţii în valoare de 2,1 miliarde de lei.

Articol susținut de Banca Transilvania

