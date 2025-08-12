Banca Transilvania lansează platforma BT pentru Diaspora

Banca Transilvania lansează platforma online BT pentru Diaspora, parte din strategia de extindere internațională a prezenței sale digitale prin intermediul comunităților românești din alte țări.

Platforma conține pentru început informații despre soluțiile pentru banking de zi cu zi, recomandări, noutăți, articole despre macroeconomie, informații despre siguranța online, precum și acces la programul de educație financiară FIT (Finanțe pe Înțelesul Tuturor). Vizitatorii site-ului se pot abona la newsletter pentru a primi pe email noutățile BT.

Grupul Banca Transilvania are peste 600 de sedii în România, Italia și Republica Moldova, iar aproximativ 700.000 de clienți ai Băncii Transilvania, din totalul de aproape 5 milioane, sunt din diaspora. Datorită aplicației BT Pay, majoritatea serviciilor băncii – dar și ale altor companii din Grupul BT –, destinate populației, pot fi accesate oricând și de oriunde din lume.

Banca ajută românii să-și gestioneze facil banii în țările în care trăiesc, având următoarele:

cont (în diferite valute);

card digital (în lei, euro, dolari);

card fizic (în lei, euro);

aplicația BT Pay;

consultanță în limba română, maghiară, italiană, engleză și franceză.

Clienții au astfel confort și continuitate folosind aceleași soluții de banking, majoritatea gratuite, prin aplicația BT Pay, fie că sunt în străinătate, fie că sunt în România:

deschiderea contului 100% online; clienții din Italia, datorită aplicației BT Pay Italia, beneficiază de IBAN italian;

plata cu telefonul (folosind cardul digital);

adăugarea cardurilor emise de bănci sau fintech-uri din peste 30 de țări;

alimentarea cardului BT prin transfer de bani de pe alte carduri înrolate în BT Pay;

trimitere/solicitare bani către/de la membrii familiei sau prieteni;

schimb valutar în aproximativ 15 valute;

plata facturilor (pentru utilitățile din România);

emiterea cardului digtial (care poate fi folosit instant) și solicitarea cardului fizic, care poate fi primit oriunde în lume;

gestionarea cardurilor;

verificarea tranzacțiilor;

emiterea asigurării de călătorie.

Banca Transilvania facilitează, de asemenea, conectarea financiară a diasporei cu România, familia și prietenii. În plus, pentru persoanele din diaspora care se întorc în România, BT are soluții pentru susținerea financiară a planurilor personale și profesionale, așa încât tranziția să fie cât mai ușoară.

