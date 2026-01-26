Skip to content

AQUILA investește 5 milioane EUR pentru automatizarea și operarea cu AI a depozitului logistic de la Dragomirești, Ilfov

depozit logistic
Sursă: © Jingaiping | Dreamstime.com

Firma românească AQUILA, unul dintre cei mai mari  jucători din sectorul distribuției de bunuri de larg consum, a finalizat o investiție de 5 milioane de euro în automatizarea operațiunilor logistice din depozitul pe care îl operează în comuna Dragomirești (Ilfov), se arată într-un comunicat de presă transmis comunității antreprenoriale StartupCafe. 

Investiția „stabilește un nou standard de performanță operațională” pentru livrarea produselor din segmentul „convenience”, produse de consum rapid, destinate cumpărăturilor frecvente și livrărilor cu rotație mare. 

„Am ales tehnologii care ne oferă control, viteză și acuratețe în livrări, permițându-ne să scalăm volumele fără creșteri proporționale de resurse, indiferent de dinamica pieței. (...) Această automatizare ne oferă flexibilitatea de a ne adapta pe cerințele diverse ale clienților și furnizorilor noștri. Capacitatea de a gestiona operațiuni complexe și adaptate pentru fiecare client face parte din strategia noastră de a oferi servicii integrate”, a precizat Răzvan Bagherea, director Organizare și Resurse Umane AQUILA. 

Prin acest proiect, societatea „face un pas concret” către operațiuni logistice „mai rapide și mai precise”, care generează „avantaje competitive” pe termen mediu, prin „utilizarea mai eficientă a resurselor”, „reducerea muncii manuale” și „optimizarea spațiului de depozitare”. Acuratețea proceselor de “picking” și livrare „a crescut de la 92% la 99%”, iar trasabilitatea produselor „este asigurată pe întregul flux logistic”. 

Cum se identifică produsele

Un „element-cheie” îl reprezintă integrarea sistemelor de viziune bazate pe Inteligența Artificială (AI), care permit identificarea produselor „direct din imagini, fără a mai depinde de etichete sau scanări manuale, pe baza formei, culorii și caracteristicilor vizuale, inclusiv atunci când orientarea sau ambalajul prezintă diferențe minore”.

Investiția face parte dintr-un program mai amplu al companiei, menit să consolideze „reziliența operațională” și „construcția pe termen lung”.

„De la listarea la Bursa de Valori București, am direcționat peste 30 de milioane de euro către reînnoirea flotei, automatizarea operațiunilor logistice și implementarea de soluții IT pentru optimizarea transportului și integrarea surselor alternative de energie”, se mai arată în comunicatul companiei. 

Pe linie logistică, societatea oferă servicii de depozitare, reambalare și transport intern de produse alimentare sau nealimentare, pe multiple categorii de temperatură: ambient, refrigerat și congelat.

Are o capacitate de depozitare de peste 145.000 de paleți, iar în afară de România mai operează în Republica Moldova și Ungaria. 

Fondată în 1994 de antreprenorii Alin Adrian Dociu și Constantin Cătălin Vasile, compania a fost listată la BVB în 2021. 

În 2024, AQUILA a înregistrat venituri de aproape 3 miliarde de lei (600 milioane euro), în creștere cu 17% față de anul anterior. 







