Apple anunță Siri AI și actualizări pentru iPhone, iPad, Mac, AirPods și Apple Watch

Gigantul american Apple a anunțat, la evenimentul dedicat dezvoltatorilor WWDC26, actualizarea Siri cu inteligență artificială generativă marca Google, alături de sistemele de operare iOS, iPadOS, macOS, visionOS, Apple Intelligence și altele.

Evenimentul de astăzi a fost ultimul condus de Tim Cook, care va pleca din funcția de director general (CEO) după 15 ani de la 1 septembrie 2026, așa cum s-a mai scris pe site.

Transmisiunea în direct a cuprins mai multe lansări atât pentru utilizatorii produselor Apple, cât și pentru dezvoltatori. Accentul a fost pus pe Apple Intelligence și pe noul Siri AI, actualizarea cunoscutului asistent mobil, acum cu inteligență artificială marca Google Gemini, confirmând informațiile care au circulat în spațiul public.

Actualizările iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, visionOS 27 și watchOS 27

Actualizările de sistem vin cu îmbunătățiri de performanță, design și a modului în care pot fi folosite. Apple promite că aplicațiile pentru iPhone și iPad se lansează cu până la 30% mai rapid, fotografiile se încarcă cu până la 70% mai repede după ce au fost făcute iar transferurile AirDrop sunt cu până la 80 la sută mai rapide.

În același timp, după plângerile de anul trecut în ceea ce privește accesibilitatea designului „Liquid Glass”, Apple acum permite personalizarea transparenței, până la a face elementele opace și distincte de fundal.

Unele iconițe au fost actualizate, cum ar fi cea de „Maps” (Hărți), iar pe macOS actualizarea aduce înapoi o bară de instrumente mai uniformă în partea de sus a ecranului și bare laterale „edge-to-edge”.

Alte caracteristici noi:

Albumele partajate iCloud introduc partajarea de fotografii pe mai multe platforme cu suport la rezoluție completă;

introduc partajarea de fotografii pe mai multe platforme cu suport la rezoluție completă; Aplicația Sănătate oferă suport pentru perimenopauză și menopauză în Urmărirea ciclului, inclusiv notificări despre abaterile ciclului, inclusiv perimenopauza;

în Urmărirea ciclului, inclusiv notificări despre abaterile ciclului, inclusiv perimenopauza; Pe Apple Watch, o nouă grilă dinamică de aplicații conține pictogramele pentru cinci aplicații sugerate de Siri, utilizatorii pot deschide un widget în Smart Stack cu un nou gest de atingere, iar o nouă aplicație Find My consolidează funcțiile de „Găsire dispozitive”, „Găsire elemente” și „Găsire persoane”;

Utilizatorii AirPods se pot bucura acum de EQ (egalizator) personalizat pentru a personaliza și mai mult modul în care sună AirPod-urile lor. Și cu funcționalitatea extinsă Apple GymKit, utilizatorii cu AirPods Pro 3 își pot sincroniza datele despre ritmul cardiac prin iPhone;

pentru a personaliza și mai mult modul în care sună AirPod-urile lor. Și cu funcționalitatea extinsă Apple GymKit, utilizatorii cu AirPods Pro 3 își pot sincroniza datele despre ritmul cardiac prin iPhone; Utilizatorii Apple Vision Pro pot acum să transforme panoramele în scene spațiale și să le folosească drept Medii personale, iar conectarea la Wi-Fi este de până la 3 ori mai rapidă;

și să le folosească drept Medii personale, iar conectarea la Wi-Fi este de până la 3 ori mai rapidă; Apple Maps aduce o experiență îmbunătățită Flyover, care combină imaginile aeriene cu AI.

Noul Siri AI

Noul asistent cu inteligență artificială are la bază „următoarea generație de Apple Intelligence”, care funcționează cu modele Google Gemini personalizate pentru Apple. Astfel, „robotul” AI poate înțelege contextul de pe ecran și furniza detalii în funcție de acesta în limbaj natural, fie în zona de mesaje, pe internet sau în fotografii.

În același timp, utilizatorii care permit Siri AI mai mult control pot să lase inteligența artificială să facă diferite sarcini pentru ei, cum ar fi compunerea de e-mailuri sau editarea și partajarea pozelor.

Ca până acum, activarea asistentului se face prin „Hey Siri”, butonul lateral sau prin tragerea cu degetul în jos a „Dynamic Island” (tăietura în ecran pentru camerele frontale). Pe dispozitivele mac și iPad, acesta este integrat în Spotlight și în meniurile contextuale ale aplicațiilor de sistem, iar Siri AI pe Vision Pro folosește calculul spațial cu o vizualizare 3D pe care utilizatorii o pot plasa oriunde în spațiul lor și o pot invoca pe Siri pur și simplu uitându-se la asistent și vorbindu-i.

De asemenea, utilizatorii pot accesa Siri AI și prin produse ca Apple Watch, CarPlay și AirPods. Inteligența artificială funcționează atât pe dispozitiv, cât și în cloud, în așa numitul „Private Cloud Compute”, care securizează datele procesate astfel încât numai utilizatorul le poate accesa.

O funcție nouă a Siri AI este și varietatea de voci disponibile, cu tot cu personalizarea tonului și a ritmului. De asemenea, apare noua aplicație Siri, unde utilizatorii pot vedea conversațiile anterioare sau pot începe altele noi, iar acesta poate fi folosit și în aplicația de Cameră, unde poate extrage informații din ceea ce „vede”, cum ar fi produsele de pe un bon.

Siri AI poate compune text și edita prin simple cerințe vocale, cu tot cu potrivirea tonului cu alte exemple personale.

Acesta, momentan, va întârzia în Uniunea Europeană pe iPhone-uri și iPad-uri, ca urmare a legislației privind Piețele Digitale (DMA), a mai scris Apple. În schimb, Siri AI va fi disponibil în UE pe macOS 27, visionOS 27 și watchOS 27.

Apple Intelligence

Gigantul american a actualizat, odată cu Siri AI, și suita proprie de inteligență artificială, care permite acum, printre altele, și editarea pozelor în mai multe moduri. Astfel, utilizatorii se pot folosi de AI pentru a reîncadra diferite poze, pentru a extinde poze deja existente sau pentru a șterge persoane sau obiecte în mod mai realist. Toate pozele editate astfel vor include un watermark invizibil SynthID care confirmă că sunt editate cu AI.

Apple Intelligence mai permite acum utilizatorilor de Safari să grupeze tab-urile în funcție de subiectele relevante, să seteze alerte pentru anumite site-uri, cum ar fi reduceri sau revenirea în stoc a unor produse dintr-un magazin, și să lase AI-ul să schimbe parolele pentru a fi mai sigure.

Image Playground, funcția de generare și editare de imagini cu AI, a primit un upgrade, astfel încât utilizatorii pot genera imagini la o calitate mai înaltă și în orice stil vor ei.

Aplicația de mesagerie Apple are acum sugestii generate pe baza contextelor din texte, lucru care se aplică și în aplicația de e-mail și în tastatura proprie.

Apple Intelligence poate arăta utilizatorilor informații relevante atunci când sună la diferite companii, cum ar fi numerele rezervării atunci când aceștia sună la o companie aeriană.

De asemenea, oamenii pot descrie „scurtături” pe care inteligența artificială le poate genera și executa.

Instrumente pentru siguranța copiilor

Un punct important din prezentarea Apple a fost și siguranța copiilor în mediul online, pentru care compania adaugă instrumente „simple și intuitive” pentru părinți. Printre acestea se numără:

Conturile de copii – blochează conținut în funcție de vârstă; obligatoriu pentru copiii sub 13 ani și disponibil pentru cei sub 18 ani;

Limitarea aplicațiilor și a plăților în aplicații, la care se adaugă limitarea folosirii browserului Safari;

Limitarea conversațiilor în iMessage și FaceTime;

Limitarea timpului petrecut în aplicații, cu programe zilnice în care copiii pot folosi liniștiți diferitele platforme.