Inteligența artificială Google Gemini a atins pragul de 1 miliard de utilizatori activi lunar

Gemini a trecut pragul de 1 miliard de utilizatori pe lună, a anunţat într-o postare chiar şeful Google, Sundar Pichai, potrivit News.ro.

Conform CEO-ului gigantului american, Gemini este a 14-a aplicaţie a companiei care trece acest prag, dar cea care ajunge aici cel mai rapid.

În urmă cu aproximativ două săptămâni, Google anunţa că Gemini are 950 milioane de utilizatori.

În ceea ce priveşte aplicaţiile de inteligenţă artificială, Gemini este în urma ChatGPT, care depăşea pragul de 1 miliard de utilizatori pe lună în iunie.

În plus, dacă ChatGPT a reuşit această performanţă pe cont propriu, Gemini a beneficiat de susţinerea ecosistemului masiv dezvoltat de Google, fiind integrat în multe dintre produsele companiei.

Şeful Google nu intră în detalii, dar o mare parte dintre utilizatorii Gemini vin cu siguranţă din motorul de căutare al companiei, acolo unde Gemini rezumă informaţii preluate de pe site-urile indexate.

Pentru a prinde din urmă rivalul OpenAI, Google a lansat într-un ritm alert noi şi noi modele bazate pe Gemini, cel mai recent fiind Gemini 3.5 Flash, disponibil din luna mai.

În ultima vreme, însă, ritmul dezvoltării pare să fi încetinit. În lipsa informaţiilor oficiale, surse din industrie vorbesc despre dificultăţi în dezvoltarea unei noi versiuni care să aducă un spor semnificativ de performanţă.

Pe de altă parte, se pare că Google a redus prioritatea dezvoltării modelelor de inteligenţă artificială, în contextul în care compania se concentrează mai mult pe construirea puterii de procesare necesare AI-ului, pe care şefii Google o văd ca o direcţie mult mai clară spre creşterea veniturilor.