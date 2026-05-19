Apple a anunțat data conferinței anuale WWDC26, dedicată dezvoltatorilor

Gigantul american Apple a anunțat în mod oficial conferința WWDC26, care va avea loc în perioada 8-12 iunie 2026.

Conferința va oferi dezvoltatorilor o primă impresie asupra celor mai noi instrumente, tehnologii și caracteristici Apple, precum și o șansă de a interacționa cu inginerii și designerii companiei, potrivit unui comunicat.

Evenimentul va începe cu discursul inaugural și cu mesajul anual despre platforme, care prezintă actualizări pentru platformele Apple, inclusiv progrese în inteligența artificială și noi instrumente software și pentru dezvoltatori. Acesta se va desfășura și fizic, la Apple Park.

Sunt așteptate actualizările iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 și visionOS 27. Există informații cum că noul Siri, cu inteligență artificială marca Google, ar putea fi prezentat în cadrul conferinței, dar acestea nu sunt confirmate.

Evenimentul va fi transmis live în aplicația Apple TV, site-ul oficial Apple și pe canalul de YouTube.