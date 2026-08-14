Uber introduce în Europa 2.000 de noi mașini autonome tip „robotaxi”

Uber a anunțat vineri că va introduce în serviciul său de transport alternativ din Europa încă 2.000 de mașini autonome. Reamintim că, la finalul anului trecut, o serie de șoferi de ridesharing au amenințat cu grevă, nemulțumiți de banii pe care li-i opreau aplicațiile Uber și Bolt din valoarea curselor, în România.

Cele 2.000 de „robotaxiuri” noi urmează să fie aduse de Uber în Europa printr-un parteneriat cu startup-ul chinezesc Pony AI.

Parteneriatul se va extinde de la serviciul cu „robotaxi” oferit în prezent de Uber la Zagreb. „Robotaxiurile” au fost introduse anul trecut în capiatal Croației de startup-ul local Verne, susținut de Uber, utilizând tehnologie Pony AI. Inițial, mașinile autonome de la Zagreb au pornit cu un „operator” uman, care să intervină în cazul unui eveniment neașteptat, însă startup–ul și-a propus să renunțe la acesta.

Acum, Uber vrea să aducă același serviciu cu mașini autonome în alte patru orașe europene, fără să le nominalizeze încă.

„Acest acord extins marchează o nouă etapă importantă în parteneriatul dintre Pony.ai și Uber. Acesta reflectă angajamentul nostru comun de a aduce servicii Robotaxi sigure și fiabile în mai multe orașe europene”, a declarat Dr. James Peng, fondator și CEO al Pony.ai. „Prin combinarea tehnologiei dovedite de conducere autonomă și a know-how-ului operațional al Pony.ai cu platforma globală de mobilitate Uber și acoperirea extinsă a pieței, ne propunem să construim operațiuni comerciale susținute la scară largă în Europa și nu numai.”

„Următorul capitol pentru mobilitatea autonomă este despre trecerea de la lansări individuale la o scară comercială repetabilă”, a declarat Sarfraz Maredia, director global al departamentului de mobilitate autonomă și livrare la Uber. „Împreună cu Pony.ai, combinăm tehnologia autonomă avansată cu platforma hibridă Uber, experiența practică și excelența operațională, pentru a construi un model care se poate extinde rapid și fiabil în orașe.”