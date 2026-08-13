Spotify va marca profilurile artiştilor generați de AI

Platforma de streaming Spotify va introduce, de la jumătatea lunii septembrie, etichete speciale „AI Persona” pe anumite profiluri de artişti, pentru ca utilizatorii să poată identifica mai uşor dacă în spatele muzicii se află o persoană reală sau o identitate creată cu ajutorul inteligenţei artificiale, potrivit Reuters, citată de News.ro.

Compania a explicat că măsura vine pe fondul îngrijorărilor utilizatorilor privind apariţia unor profiluri care par să reprezinte artişti reali, dar care sunt, de fapt, personaje generate de AI.

Spotify va afişa marcajul „AI Persona” pe bannerele şi în secţiunile de prezentare ale profilurilor artiştilor, dar şi în rezultatele căutărilor şi lângă melodii în listele de redare.

Începând de marţi, artiştii pot declara prin Spotify for Artists că profilul lor reprezintă o identitate AI. În paralel, compania va analiza profilurile a căror identitate publică pare să utilizeze imagini fotorealiste generate de inteligenţa artificială.

Artiştii identificaţi în urma verificărilor vor fi informaţi şi vor avea posibilitatea fie să declare că reprezintă o identitate AI, fie să conteste decizia.

Utilizatorii vor putea vedea şi dacă informaţia a fost furnizată voluntar de artist sau dacă profilul a fost identificat drept „AI Persona” în urma verificărilor Spotify.

„Artiştii” AI vor fi excluşi implicit din recomandări

Spotify intenţionează să excludă în mod implicit profilurile „AI Persona” din recomandările editoriale şi algoritmice. Excepţia va fi situaţia în care utilizatorul urmăreşte deja artistul respectiv.

Compania precizează însă că eticheta se referă la identitatea publică a artistului, nu la modul în care a fost creată muzica. Prin urmare, marcajul nu va indica automat că o anumită melodie a fost compusă sau produsă cu inteligenţă artificială.

Măsura urmăreşte să ofere mai multă transparenţă într-un moment în care identităţile artistice generate de AI devin tot mai greu de diferenţiat de artiştii reali.