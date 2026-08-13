Claude (Anthropic) marchează acum și textul generat cu inteligență artificială, iar utilizatorii nu sunt fericiți

Anthropic, compania care dezvoltă chatbot-ul Claude, cu inteligență artificială, a decis să marcheze orice conținut generat, inclusiv text, pentru a respecta Codul european de marcare și etichetare, iar utilizatorii se plâng în mediul online că vor putea fi prinși că folosesc inteligența artificială, fie la școală, fie la muncă, potrivit TechCrunch.

Noul Cod european, care vine să ajute companiile să îndeplinească obligațiile de transparență prevăzute în AI Act, care impune furnizorilor, precum Anthropic, OpenAI sau Google, să marcheze conținutul într-un mod care poate fi citit automat și poate fi detectat ca generat/manipulat cu AI.

Anthropic menționează că toate modelele lansate după 2 august vor avea automat tehnologie care să marcheze atât textul generat de AI, cât și fișierele, în Uniunea Europeană. Pentru fișiere, compania folosește standardul deschis C2PA.

Compania a spus că va extinde suportul și pentru modelele mai vechi, adăugând că watermark-ul aplicat va „călători” cu textul atunci când utilizatorii copiază și îl pun în altă aplicație.

Un utilizator Reddit și-a exprimat online îngrijorarea legată de faptul că persoanele care folosesc Claude în mod obișnuit, fără cunoștințe avansate, ar putea fi prinse că folosesc inteligența artificială la locul de muncă sau la facultate.

„Cine va fi prins? Tu. Studentul care l-a folosit pe Claude pentru a reorganiza un paragraf. Jurnalistul care i-a cerut AI-ului să rezume o transcriere de două sute de pagini. Scriitorul care a avut blocaj creativ și a cerut sinonime”, a scris utilizatorul visionode într-un subreddit.

Un alt utilizator spune că „watermark”-urile sunt „neetice” și „dezgustătoare”.

În același timp, o persoană a venit cu o perspectivă mai nuanțată, anume marcarea textelor generate care s-au antrenat pe mult alt conținut disponibil online: „Nu folosesc Claude pentru a scrie nimic, dar să ai o inteligență artificială care îți marchează munca este înfricoșător de ironic, având în vedere câte modele de frontieră au obținut datele lor de antrenament”.

Mădălina Boțan, profesor asociat la SNSPA și co-autoare a codului legat de marcare și etichetare AI în UE, a vorbit la podcastul StartupCafe.ro „AI Business, AI Parte” despre setul de bune practici, care trebuie să fie luat în considerare atât de companiile care oferă soluții de AI, cât și de afacerile care folosesc AI pentru diferite tipuri de conținut.

Termenul de implementare a marcajelor automate pentru furnizori, „providers”, care aveau produse deja lansate, termenul este în decembrie, iar pentru noii jucători, „s-au mai acordat niște luni extra” pentru conformare.

Obligativitatea de a eticheta conținutul generat cu inteligență artificială revine exploatatorilor, sau „deployers”, și a intrat în vigoare pe 2 august.