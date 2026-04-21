Schimbare la vârful Apple: Tim Cook pleacă din funcția de director (CEO) după 15 ani

Apple a anunțat schimbări majore în conducere: inginerul Tim Cook (65 de ani) va pleca din funcția de director general (CEO), după 15 ani la conducerea executivă a companiei americane de tehnologie, iar în locul său va veni John Ternus (50), care este vicepreședinte senior pentru inginerie hardware, în prezent.

Măsura intră în vigoare de la 1 septembrie 2026, conform unei decizii a Consiliul de Administrație.

Cu aceeași dată, Tim Cook va deveni președinte executiv al Consiliului de Administrație. În calitate de președinte executiv, Cook va sprijini compania în anumite domenii, „inclusiv în relația cu factorii de decizie politică la nivel global”, a precizat Apple, într-un comunicat.

De asemenea, Arthur Levinson, care a fost președinte neexecutiv al Apple în ultimii 15 ani, va deveni director independent principal începând cu 1 septembrie 2026.

Viitorul CEO, John Ternus, va intra și în Consiliul de Administrație de la 1 septembrie.

„Tranziția, aprobată în unanimitate de Consiliul de Administrație, este rezultatul unui proces atent și de lungă durată de planificare a succesiunii”, susține compania de tehnologie.

Cook va continua în rolul de CEO până la finalul verii, colaborând îndeaproape cu Ternus pentru a asigura „o tranziție fără probleme”.

„A fost cel mai mare privilegiu al vieții mele să fiu CEO-ul Apple și să primesc încrederea de a conduce o companie atât de extraordinară. Iubesc Apple cu toată ființa mea și sunt profund recunoscător pentru șansa de a lucra alături de o echipă atât de ingenioasă, inovatoare, creativă și dedicată, care nu a ezitat niciodată în misiunea de a îmbunătăți viața clienților noștri și de a crea cele mai bune produse și servicii din lume”, a declarat Cook. „John Ternus are mintea unui inginer, spiritul unui inovator și caracterul necesar pentru a conduce cu integritate și onoare. Este un vizionar ale cărui contribuții la Apple, de-a lungul a 25 de ani, sunt deja prea numeroase pentru a fi enumerate și este, fără îndoială, persoana potrivită pentru a conduce Apple în viitor. Am deplină încredere în abilitățile și caracterul său și aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună în această tranziție și în noul meu rol de președinte executiv.”

„Sunt profund recunoscător pentru această oportunitate de a duce mai departe misiunea Apple”, a declarat Ternus. „Mi-am petrecut aproape întreaga carieră la Apple și am avut șansa să lucrez sub conducerea lui Steve Jobs și să îl am ca mentor pe Tim Cook. A fost un privilegiu să contribui la dezvoltarea produselor și experiențelor care au schimbat modul în care interacționăm cu lumea și între noi. Sunt optimist în privința a ceea ce putem realiza în anii care vin și mă bucur să știu că cei mai talentați oameni din lume sunt aici, la Apple, hotărâți să facă parte din ceva mai mare decât oricare dintre noi. Primesc această responsabilitate cu modestie și promit să conduc după valorile și viziunea care definesc acest loc special de o jumătate de secol.”

Timothy Donald Cook s-a alăturat Apple în 1998 și a devenit CEO în 2011, după legendarul Steve Jobs, cofondator și CEO al Apple (care a murit pe 5 octombrie 2011).

Sub conducerea lui Cook, Apple a lansat numeroase produse și servicii, inclusiv categorii noi precum Apple Watch, AirPods și Apple Vision Pro, dar și servicii precum iCloud, Apple Pay, Apple TV și Apple Music.

În perioada mandatului său, Apple a crescut de la o capitalizare de piață de aproximativ 350 de miliarde de dolari la 4.000 de miliarde de dolari, iar veniturile anuale aproape s-au cvadruplat, de la 108 miliarde de dolari în 2011 la peste 416 miliarde de dolari în 2025.

În august 2018, Apple a devenit prima firmă listată pe bursă care a reușit să atingă o capitalizare de 1.000 de miliarde de dolari.

Compania este prezentă în peste 200 de țări și teritorii, operează peste 500 de magazine retail și și-a extins semnificativ baza globală de utilizatori, depășind 2,5 miliarde de dispozitive active.

Divizia de servicii a devenit un pilon major, depășind 100 de miliarde de dolari, echivalentul unei companii Fortune 40. Cook a avut un rol esențial și în dezvoltarea categoriei de dispozitive purtabile, precum și în tranziția către procesoare proiectate intern, ceea ce a permis îmbunătățiri semnificative în performanță și eficiență energetică.

Cine este John Ternus, noul director al Apple

John Ternus s-a alăturat echipei de design de produs Apple în 2001, a devenit vicepreședinte al diviziei Hardware Engineering în 2013 și a intrat în echipa executivă în 2021. A coordonat dezvoltarea hardware pentru numeroase produse importante din toate categoriile, inclusiv iPad, AirPods, iPhone, Mac și Apple Watch.

Activitatea sa în zona Mac a contribuit la creșterea popularității globale a acestei categorii, inclusiv prin lansarea recentă a MacBook Neo. De asemenea, echipa sa a fost responsabilă pentru generații recente de iPhone, inclusiv iPhone 17 Pro și Pro Max, iPhone Air și iPhone 17. Sub conducerea sa, AirPods au evoluat semnificativ, integrând tehnologii avansate precum anularea activă a zgomotului și funcționalități pentru sănătatea auzului.

Ternus a coordonat inițiative importante privind durabilitatea și fiabilitatea produselor, dezvoltând noi tehnici și materiale care au redus impactul asupra mediului, inclusiv utilizarea aluminiului reciclat și a titanului imprimat 3D, precum și îmbunătățirea posibilităților de reparare pentru a prelungi durata de viață a produselor.

Înainte de a se alătura Apple, Ternus a lucrat ca inginer mecanic la Virtual Research Systems.

John Ternus este absolvent al Universității din Pennsylvania, unde a obținut o diplomă de licență în inginerie mecanică.