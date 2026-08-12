TikTok, despre cazul „ambulanța neagră”: continuăm să lucrăm cu experții pentru a monitoriza situația

TikTok spune că monitorizează activ situația „ambulanța neagră”, alături de alte informații cu caracter de dezinformare, și continuă să lucreze cu autoritățile, a transmis platforma la solicitarea StartupCafe.ro.

Rețeaua social media menționează că platforma nu permite dezinformarea care ar putea provoca prejudicii semnificative persoanelor sau societății, conform Regulilor Comunității. De asemenea, TikTok spune că, în primul trimestru al anului 2026, a eliminat 99,6% din videoclipurile care încălcau politicile privind dezinformarea înainte de a fi raportate.

În același timp, platforma are moderatori specializați în combaterea dezinformării și colaborează cu parteneri independenți de fact-checking, care evaluează dacă informațiile sunt adevărate, false sau neverificate, a mai transmis compania.

Reamintim că o ambulanță a fost atacată cu bâtele și topoarele la Cluj sâmbătă seara, pe 8 august, când aceasta a intervenit pentru a prelua un pacient din comună, potrivit HotNews.

Locatarii, opriți de medici pentru indicații, au început să filmeze și să se agite, ca mai apoi, după preluarea pacientului, ambulanța să fie blocată de un autoturism din care au coborât mai mulţi indivizi înarmaţi cu bâte şi topoare.

Situația a venit ca urmare a unui fake news distribuit pe TikTok legat de „ambulanța neagră”, care ar fura copii.

Raluca Turcan, deputată PNL și fost ministru al Culturii, a cerut public interzicerea platformei invocând riscurile răspândirii informațiilor false pentru siguranța publică și siguranța națională, conform Antena 3.

Cazul a redeschis discuția despre o lege anti-dezinformare, inițiată anul trecut de Radu Miruță, ministrul Apărării, și pe care acum o vrea adoptată. Proiectul de lege obligă platformele sociale să limiteze conținutul ilegal, instigator la ură sau manipulator pe teme de interes național.

Ieri, CNA a decis să solicite platformei să elimine 90 de videoclipuri referitoare la subiect.