FOTO Google lansează telefoanele Pixel 11, ceasul Pixel Watch 5 și dispozitivul Pixel Tag. Preț și specificații

Gigantul american Google lansează noile telefoane Pixel 11, Pixel 11 Pro/Pro XL, Pixel 11 Pro Fold, ceasul inteligent Pixel Watch 5 și dispozitivul inteligent de urmărire Pixel Tag.

Noile modele au procesorul Google Tensor G6 și vin cu cel mai nou model de inteligență artificială local Gemini Nano. Pixel 11, Pro și Pro XL au un nou design al „capsulei” în care se află camerele foto-video, care este, de asemenea, și mai subțire decât modelele anterioare.

Toate modelele încep de la 256GB stocare internă și au încărcare wireless la standardul Qi2.2 de 25W cu suport magnetic Pixelsnap. Modelele din familia Pixel 11 sunt și concepute pentru Gemini Intelligence, funcții avansate ale AI-ului Google care permit rularea de agenți și automatizarea sarcinilor, printre altele.

Google a mai anunțat și Rambler, o funcție de transformare a vorbirii naturale în text, chiar și cu pauze sau sunete între cuvintele dintr-o propoziție, Magic Capture, pentru obținerea de imagini calitative instant în timpul filmărilor, diferite moduri de cameră și alte funcționalități.

Sursă: Google

Pixel 11. Preț și specificații

Ecran Actua, luminozitate maximă de 3.000 niți

Baterie de 4985 mAh, cu încărcare rapidă la fir de 30W și wireless la 25W Qi2.2

Stocare internă de 256/512 GB cu 12 GB RAM

Procesor Google Tensor G6

Cameră principală de 48 MP, un Ultrawide de 13 MP și o lentilă Telephoto de 10,8 MP pentru zoom 5x ( Super Zoom până la 30x)

Cameră selfie de 10,5 MP

Rezistență la apă și praf IP68

Wi-Fi 6E, Bluetooth 6, NFC

Telefonul vine în patru variante de culori, respectiv Frost, Hibiscus, Pistachio și Obsidian. Prețul de pornire recomandat este de 5.299,99 lei.

Pixel 11 Pro/Pro XL. Preț și specificații

Ecran Super Actua de 6,3 / 6,8 inch , luminozitate maximă de 3.600 niți

, luminozitate maximă de 3.600 niți Baterie de 4.850 / 5.115 mAh, cu încărcare rapidă la fir de 30W / 45W și wireless la 25W Qi2.2

și wireless la 25W Qi2.2 Stocare internă de 256 GB / 12 GB RAM, 512 GB / 1 TB cu 16 GB RAM

Procesor Google Tensor G6

Cameră principală de 50 MP, un Ultrawide de 48 MP și o lentilă Telephoto de 48 MP pentru zoom optic 5x (Pro Zoom până la 120x)

Cameră selfie de 42 MP

Rezistență la apă și praf IP68

Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC

Variantele Pro introduc și HiLight, care folosește LED-uri în jurul blitz-ului pentru a arăta utilizarea AI-ului Gemini sau când cineva primește un apel, de exemplu. Modelele includ și 6 luni de Google AI Pro, cu limite de utilizare mai ridicate pentru Gemini, 5 TB de stocare în cloud și Google Health Premium

Telefoanele vin în patru variante de culori, respectiv Canyon, Olive, Fog și Obsidian. Prețul de pornire recomandat pentru Pixel 10 Pro este de 6.329,99 lei, iar pentru Pixel 10 Pro XL este de 7.399,99 lei.

Pixel 11 Pro Fold. Preț și specificații

Ecran Super Actua de 6,5 (exterior)/ Super Actua Flex de 8 inch (pliat) , luminozitate maximă de 3.600 niți

, luminozitate maximă de 3.600 niți Baterie de 4.806 mAh, cu încărcare rapidă la fir de 30W și wireless la 25W Qi2.2

Stocare internă de 256 GB / 512 GB / 1 TB cu 16 GB RAM

Procesor Google Tensor G6

Cameră principală de 48 MP, un Ultrawide de 10,5 MP și o lentilă Telephoto de 10,8 MP pentru zoom optic 5x (Super Zoom până la 30x)

Cameră selfie de 10 MP

Rezistență la apă și praf IP68

Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC

Telefonul este mai subțire cu 1mm decât Pixel 10 Pro Fold, are noul HiLight, iar carcasa din spate este fabricată dintr-un compozit de fibră de sticlă despre care Google zice că este „aproape imposibil de crăpat”.

Acesta este disponibil în două variante de culori, respectiv Olive și Obsidian. Prețul de pornire recomandat este de 1899 dolari.

Pixel Watch 5 și Pixel Tag. Preț și specificații

Google a mai lansat, pe lângă noua gamă de telefoane, și două accesorii noi, ceasul inteligent Pixel Watch 5 și dispozitivul de urmărire Pixel Tag.

Pixel Watch 5 a fost făcut cu Google Health și Gemini Intelligence în minte, spune compania, oferind asistență atât în timpul antrenamentelor, cât și în gestionarea sănătății în afara acestora.

Gemini rulează local pe ceas și poate fi accesat prin ridicarea ceasului. Totodată, inteligența artificială de pe ceas poate sugera acțiuni bazate pe aplicațiile conectate și notificările primite.

Ceasul include și o urmărire GPS mai precisă față de modelul precedent și folosește o rețea globală de stații meteorologice de referință, ajustând în timp real datele satelitare în funcție de condițiile atmosferice locale.

Pixel Watch 5 folosește procesorul Qualcomm Snadragon W5 Gen 2 Accelerated și are cu 50% mai mult RAM decât ceasul de anul trecut. Dispozitivul are o suită de funcții Health Guardian, care pot ajuta utilizatorii să depisteze schimbări de sănătate înainte de a avansa în probleme medicale, cum ar fi detectarea de urgență a respirației.

Prețul de pornire recomandat pentru acesta este de 2.099 lei pentru versiunea de 41mm, iar pentru versiunea de 45mm, prețul este de 2.449 lei.

Pixel Tag este primul dispozitiv Google de localizare, care poate fi atașat la chei, bagaj sau oriunde altundeva. Acesta se conectează la Find Hub și este rezistent la apă și praf IP67. Bateria ține până la 1 an, iar dispozitivul are un buton de găsire a telefonului și un difuzor pentru a reda un sunet în cazul în care se transmite cerința de pe un alt dispozitiv. Prețul recomandat este de 29 dolari.

Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL și Pixel Watch 5 pot fi precomandate începând cu 12 august și vor fi disponibile în magazinele partenerilor Vodafone și eMAG începând cu 20 august.