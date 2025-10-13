Apple ar putea lansa mai multe produse cu noul procesor M5, săptămâna aceasta

Gigantul american Apple ar putea lansa, la o lună după iPhone 17, noi produse bazate pe seria de cipuri M5, potrivit News.ro.

Apple urmează să lanseze o nouă cască Vision Pro, o nouă tabletă iPad Pro şi un laptop MacBook Pro, conform unui raport Bloomberg.

Noua cască Vision Pro este aşteptată să ofere, pe lângă cipul M5, o curea îmbunătăţită, care să facă purtatul mai confortabil.

De la noile iPad Pro şi MacBook Pro nu sunt aşteptate schimbări fundamentale, dincolo de trecerea la mai rapidele cipuri M5.

Acestea se află deja în producţie, conform surselor citate de Bloomberg, urmând a fi anunţate printr-un simplu comunicat de presă.

Laptopurile MacBook Pro vor avea parte de o introducere treptată pe piaţă, cu modelele de bază în stocuri mai mari şi versiunile scumpe mai greu de găsit. Asta pentru că doar versiunile entry-level ale cipurilor M5 vor fi în suficiente exemplare în momentul lansării, existând mai puţine exemplare Pro şi Max ale noilor cipuri dezvoltate intern.

Apple mai are pregătite şi alte produse, printre care noi modele de AirTag, HomePod Mini, Apple TV, iPad, iPad Air, MacBook Air şi două monitoare externe, dar acestea vor fi lansate cel mai probabil la începutul anului viitor.