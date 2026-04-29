Fond de investiții de 300 milioane dolari, lansat de BMW pentru startup-uri tech din Europa și America de Nord

Firma de investiții BMW i Ventures a anunțat, miercuri, că a lansat un nou fond, în valoare totală de 300 de milioane de dolari, pentru finanțarea unor startup-uri din Europa și America de Nord, care dezvoltă tehnologii pentru domeniul auto, cu accent pe inteligență artificială.
BMW i Ventures Fund III este dedicat susținerii companiilor care „construiesc la intersecția dintre inteligența artificială, producția avansată și ecosistemul auto în evoluție”.
„Prin Fondul III, facem cel mai mare pariu de până acum pe AI. Nu AI ca temă sau titlu, ci ca o schimbare reală de ordinul unui salt major în ceea ce industria auto poate construi, cât de rapid se poate mișca și ce devine posibil în producție, inginerie și conducere autonomă”, a precizat firma de investiții susținută de producătorul auto german.
BMW i Ventures se va concentra pe câteva domenii-cheie:
- AI fizic și AI agentic. Se axează pe inteligență artificială care acționează în lumea reală: sisteme autonome, robotică și fluxuri de producție bazate pe AI. AI care operează cu autonomie reală, luând decizii și executând sarcini fără supraveghere umană constantă.
- Producție și lanț de aprovizionare. Lanțul de aprovizionare auto este printre cele mai complexe din lume și pregătit pentru transformare. Startup-urile care aduc inteligență bazată pe AI în procesele de producție, planificarea producției și optimizarea lanțului de aprovizionare au o oportunitate enormă.
- Circularitate și materiale avansate. Acesta rămâne un pilon central, în linie cu angajamentele pe termen lung ale BMW Group privind sustenabilitatea. Pentru cei de la BMW, circularitatea înseamnă independență economică față de materiile prime, reducerea expunerii la lanțuri de aprovizionare limitate sau sensibile geopolitic și proiectarea vehiculelor și componentelor care pot fi reciclate și reutilizate în mod semnificativ. Fondul III va susține și inovațiile în materiale de nouă generație care combină îmbunătățirea performanței cu utilizarea mai eficientă a resurselor.