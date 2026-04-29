Fond de investiții de 300 milioane dolari, lansat de BMW pentru startup-uri tech din Europa și America de Nord

Firma de investiții BMW i Ventures a anunțat, miercuri, că a lansat un nou fond, în valoare totală de 300 de milioane de dolari, pentru finanțarea unor startup-uri din Europa și America de Nord, care dezvoltă tehnologii pentru domeniul auto, cu accent pe inteligență artificială.

BMW i Ventures Fund III este dedicat susținerii companiilor care „construiesc la intersecția dintre inteligența artificială, producția avansată și ecosistemul auto în evoluție”.

„Prin Fondul III, facem cel mai mare pariu de până acum pe AI. Nu AI ca temă sau titlu, ci ca o schimbare reală de ordinul unui salt major în ceea ce industria auto poate construi, cât de rapid se poate mișca și ce devine posibil în producție, inginerie și conducere autonomă”, a precizat firma de investiții susținută de producătorul auto german.

BMW i Ventures se va concentra pe câteva domenii-cheie: