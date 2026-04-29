UPDATE. Un cont fals atribuit Comisiei Europene a apărut pe rețeaua socială inițiată în România, eYou

Un cont atribuit Comisiei Europene a apărut pe eYou, rețeaua socială europeană, inițiată în România de doi antreprenori francezi, care vrea să devină alternativa la platformele americane și chinezești. UPDATE: contul atribuit CE este fals și a fost deja dezactivat de către platforma eYou, a declarat, pentru StartupCafe.ro, o reprezentantă a Comisiei Europene.

Contul nou de pe platforma eYou Social aparea ca fiind al Comisiei Europene, având tag-ul @eucommission, StartupCafe.ro precizând de la bun înceăut că nu a putut verifica dacă acesta este adevărat.

Contul începuse să posteze de miercuri pe platformă:

Sursă: eYou Social, captură ecran: StartupCafe.ro

În același timp, Comisia a înregistrat luna trecută o Inițiativă Cetățenească Europeană depusă recent care propune lansarea unei platforme sociale publice la nivelul UE, ca alternativă la marile rețele private. Pentru a fi analizată de Comisia Europeană, inițiativa trebuie să strângă cel puțin 1 milion de semnături, după cum s-a mai scris pe site.

Între timp, Jasseem Allybokus și Grégoire Vigroux, doi antreprenori francezi stabiliți la București, au luat-o înainte și au inițiat eYou, care se află în faza de pre-lansare.

Platforma de social media a fost gândită în România, „cu ambiția de a deveni o alternativă europeană solidă într-o piață dominată de giganți globali”. Aceasta a fost susținută de o investiție inițială de 300.000 de euro și își propune să devină „un model construit în jurul încrederii, transparenței și diversității de opinii”.

Lansarea oficială a eYou este pe 5 mai 2026, la ora 10, ora României.

