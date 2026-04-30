Elon Musk îl acuză în instanță pe Sam Altman că nu a fost sincer privind misiunea non-profit a OpenAI (ChatGPT)

Elon Musk a declarat în instanţă că Sam Altman şi conducerea OpenAI nu au fost sinceri în privinţa intenţiei de a menţine organizaţia ca entitate non-profit dedicată binelui public, în cadrul unui proces major privind transformarea companiei, transmite Reuters, citată de News.ro.

Miliardarul a depus mărturie pentru a doua zi consecutiv într-un proces intentat împotriva OpenAI, a lui Sam Altman şi a preşedintelui Greg Brockman, acuzându-i că au abandonat misiunea iniţială atunci când au creat o structură cu scop lucrativ în 2019.

În faţa unui juriu federal, Musk a prezentat un email din 2017 în care se descria drept „naiv” pentru că a finanţat ceea ce credea că este o organizaţie non-profit.

„Am simţit că nu au fost sinceri cu mine”, a spus acesta, susţinând că adevărata intenţie era crearea unei entităţi profitabile cu control maxim din partea acţionarilor.

Reprezentanţii OpenAI resping acuzaţiile şi susţin că Musk urmăreşte de fapt să controleze compania, nu să protejeze siguranţa dezvoltării inteligenţei artificiale. Compania afirmă că a creat structura comercială pentru a putea finanţa infrastructura şi atrage specialişti de top.

Ruptura dintre Musk şi Altman evidenţiază tensiunile din industria inteligenţei artificiale, unde ambii au colaborat iniţial la fondarea OpenAI în 2015, alături de alţi parteneri, pentru a dezvolta tehnologia în mod responsabil şi a contracara competitori precum Google.

Musk, care conduce Tesla şi SpaceX, a părăsit OpenAI în 2018, după ce investise aproximativ 38 milioane dolari. Ulterior, Microsoft a investit circa 10 miliarde dolari în companie în 2023.

În timpul audierii, Musk a recunoscut că majoritatea companiilor tehnologice sunt orientate spre profit, dar a criticat faptul că OpenAI ar beneficia simultan de imaginea unei organizaţii caritabile şi de câştiguri financiare semnificative.

Procesul are loc în contextul în care OpenAI ia în calcul o posibilă listare bursieră care ar putea evalua compania la aproximativ 1.000 de miliarde de dolari. Musk solicită despăgubiri de 150 miliarde dolari şi cere revenirea OpenAI la statutul de organizaţie non-profit, precum şi înlăturarea lui Altman şi Brockman din conducere.