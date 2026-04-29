Fondul românesc Early Game Ventures, investiție de 600.000 dolari într-un startup de inteligență artificială pentru jocuri video

Fondul românesc de capital de risc Early Game Ventures investește 600.000 dolari într-un startup care vrea să introducă inteligență artificială la nivel local în jocuri video, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Investiția va fi utilizată în principal pentru dezvoltarea produsului și mărirea echipei de go-to-market.

Startup-ul Tryll vrea să rezolve una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă studiourile de gaming, integrarea AI în jocuri, fără a mai depinde de resurse costisitoare, cum ar fi serviciile sau serverele din cloud-uri terțe.

Firma vrea să ajute studiourile să creeze titluri în care inteligența artificială va rula local folosind procesoarele grafice ale calculatoarelor de gaming.

Compania promite că ea va fi pentru AI în jocuri „ceea ce era DirectX pentru grafica 3D”.

„Considerăm că infrastructura locală, adică acele soluții care rulează pe dispozitivul jucătorului, nu în cloud, va avea de câștigat în competiția cu celelalte modele de business din industria AI pentru gaming, iar Tryll este bine poziționat să impună un standard în această industrie. Dezvoltatorul care astăzi petrece trei luni integrând un LLM în cloud în jocul său, va putea instala un plugin Tryll și va avea o versiune gata într-o săptămână. Tryll are potențialul de a schimba această industrie în profunzime și suntem încântați că avem oportunitatea de a investi în această companie”, a declarat Cristian Munteanu, Managing Partner la Early Game Ventures.

Tryll este fondată de o echipă multiculturală de pasionați de gaming, cu experiență impresionantă – de la antreprenori în serie, până la fondatori ai propriilor studiori de jocuri, care a strâns în jurul său talente remarcabile din spatele unora dintre cele mai emblematice titluri din industrie - Baldur's Gate, Diablo, Kingdom Come: Deliverance, Project Zomboid și seria Endless. Fondatorii sunt Alexandr Glotov, Aleksandr Riabov, Maksim Makevich și Vladimir Beliaev.

„Inteligența artificială în cloud este concepută pentru SaaS, unde fiecare interacțiune are atașat un contor de tokenuri. Jocurile nu funcționează așa - niciun studio nu poate plăti pentru fiecare conversație din fiecare tavernă, pe milioane de dispozitive. În jocuri, tokenurile trebuie să fie gratuite, altfel toate calculele financiare sunt descuranjante. Noua eră a inteligenței artificiale în jocuri folosește procesorul grafic din computerul jucătorului, iar Tryll construiește exact acest nivel de infrastructură”, spune Alexandr Glotov, CEO și cofondator al Tryll.

Early Game Ventures (EGV) II este un fond de capital de risc capitalizat de Recovery Equity Fund, administrat de Fondul European de Investiții și finanțat prin PNRR în cadrul Next Generation EU.