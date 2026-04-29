Comisia Europeană: Meta nu a împiedicat copiii de sub 13 ani să utilizeze Instagram și Facebook

Comisia Europeană anunță, într-un comunicat, că a a constatat, cu titlu preliminar, că Instagram și Facebook ale Meta încalcă Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) pentru că nu au identificat, evaluat și atenuat riscurile ca minorii cu vârsta sub 13 ani să le acceseze serviciile.

Autoritatea subliniază că, în ciuda termenilor și condițiilor Meta care stabilesc vârsta minimă de acces la Instagram și Facebook în condiții de siguranță la 13 ani, măsurile puse în aplicare de companie pentru a pune în aplicare aceste restricții nu par a fi eficiente.

Minorii pot introduce o dată de naștere falsă care îi face să aibă cel puțin 13 ani, fără controale eficace pentru a verifica corectitudinea datei de naștere autodeclarate, spune Comisia.

Instrumentul de raportare este, de asemenea, dificil de utilizat și nu este eficient, necesitând până la 7 clicuri doar pentru a accesa formularul de raportare, care nu este precompletat automat cu informațiile utilizatorului.

Chiar și atunci când un copil cu vârsta sub 13 ani este raportat ca fiind sub pragul de vârstă, adesea nu există o monitorizare adecvată, iar minorul raportat poate pur și simplu să continue să utilizeze serviciul fără niciun tip de verificare.

Autoritatea consideră că Instagram și Facebook trebuie să își modifice metodologia de evaluare a riscurilor și să își consolideze măsurile de prevenire, detectare și eliminare a minorilor cu vârsta sub 13 ani din serviciul lor.

În exercitarea dreptului lor la apărare, Instagram și Facebook au acum posibilitatea de a examina documentele din dosarele de investigație ale Comisiei și de a răspunde în scris la constatările preliminare.

Dacă opiniile CE sunt confirmate în cele din urmă, aceasta poate emite o decizie de neconformitate, care poate declanșa o amendă proporțională cu încălcarea, de până la 6% din cifra de afaceri anuală totală la nivel mondial a furnizorului.

Anunțul vine la puțin timp după ce Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat Aplicația Europeană de Verificare a Vârstei, care va fi disponibilă în curând, așa cum am mai scris pe site.