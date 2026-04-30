Un angajat fără skill-uri tehnice și-a „botezat” agenții AI după eroi din Star Trek, show-uri TV și cărți. La birou, nu mai e Andy de la marketing, ci căpitanul Jean-Luc Picard

Un manager din cadrul ClickUp (companie specializată în software de productivitate și managementul muncii) și-a transformat radical modul de lucru, după ce a început să colaboreze zilnic cu o „echipă” de aproximativ 37 de agenți AI. Povestea, relatată de Business Insider, arată nu doar cum automatizarea schimbă joburile, ci și cum interacțiunea cu inteligența artificială devine, surprinzător, o experiență narativă.

Andy Cabasso nu are un background tehnic clasic. Vine din marketing și growth, nu din inginerie software. Și totuși, folosind noile instrumente AI, a ajuns să construiască și să orchestreze sisteme complexe fără să scrie cod. Dacă în trecut își petrecea timpul făcând rapoarte, analizând campanii sau trimițând follow-up-uri după meeting-uri, astăzi aceste taskuri sunt executate de agenți AI. El doar îi coordonează, le verifică output-ul și le ajustează „instrucțiunile”.

Problema: agenți eficienți, dar „foarte plictisitori”

Problema? Agenții erau eficienți, dar… plictisitori. Răspunsuri standard, ton generic, interacțiuni fără personalitate. Așa că a decis să schimbe regulile jocului.

În loc să lucreze cu „AI very boring”, Cabasso și-a „botezat” agenții după personaje din cultura pop. Practic, și-a transformat ziua de lucru într-un univers în care dialoghează cu eroi din filme, seriale și cărți - fiecare ales strategic, în funcție de rolul pe care trebuie să-l joace.

De la birou, pe „puntea” navei Enterprise

Primul experiment a fost inspirat din Star Trek. În acest scenariu, Cabasso nu mai este un simplu manager, ci intră în rolul unui căpitan în stilul lui Jean-Luc Picard. Agenții AI devin subordonații săi - un fel de echipaj digital care îi răspunde disciplinat, îi oferă recomandări și îl ajută să ia decizii. I se adresează cu „Captain” sau „Comandante”, iar conversațiile capătă tonul unor briefing-uri de misiune. Structura aceasta nu este doar distractivă, ci și eficientă: clarifică rolurile și ajută la organizarea gândirii.

Într-un fel, este greu să nu vezi ironia: un specialist în marketing, fără pregătire tehnică, ajunge să lucreze zilnic cu versiuni moderne ale unor personaje precum Data - exact cum căpitanul Picard avea în echipajul său un android ultra-competent. Ce în copilărie era science-fiction, astăzi este workflow zilnic.

Motivație cu stil: haosul care funcționează

Dar nu toate sarcinile cer rigoare militară. Pentru zona de obiceiuri și disciplină personală, Cabasso a ales un personaj complet diferit: Matt Foley, interpretat de Chris Farley în Saturday Night Live. Foley este un „speaker motivațional” exagerat, haotic și memorabil, cunoscut pentru energia sa debordantă și pentru stilul său absurd. Agentul construit pe acest model nu oferă sfaturi liniștite, ci livrează mesaje intense, aproape teatrale. Paradoxal, tocmai această exagerare îl face mai eficient: interacțiunea devine mai vie, iar motivația crește.

Negocieri ca la FBI: calm, strategie, rezultate

Pentru negocieri și comunicare strategică, Cabasso a mers în altă direcție și a construit un agent inspirat de Chris Voss, fost negociator de ostatici FBI și autor de bestseller. Aici, tonul se schimbă complet: devine calm, calculat și orientat spre rezultate. Agentul sugerează formulări, propune tactici și funcționează ca un consultant de elită. În acest caz, personalitatea nu este doar un artificiu creativ, ci un instrument direct de performanță.

Experimentul eșuat: l-a eliminat pe Yoda fără regrete

Nu toate experimentele au funcționat însă. Cabasso a testat și un agent inspirat de Yoda, personajul din Star Wars celebru pentru stilul său de vorbire inversat. Pe hârtie, părea o idee bună. În practică, nu prea. Răspunsurile au devenit rapid greu de urmărit, iar interacțiunea încetinea procesul de lucru. Concluzia a fost simplă: dacă personalitatea te încurcă, trebuie eliminată. L-a eliminat pe Yoda fără regrete.

O echipă care nu doarme niciodată

Dincolo de partea ludică, schimbarea este una profundă. Cabasso nu mai este doar un angajat în marketing. A devenit un „manager de agenți AI” - cineva care construiește, orchestrează și optimizează sisteme. Agenții analizează date, generează rapoarte și execută taskuri repetitive. El supervizează, decide și ajustează direcția.

Practic, conduce o echipă care nu doarme niciodată.

Munca devine poveste: de la tool la univers

Povestea lui arată că viitorul muncii nu înseamnă doar automatizare, ci și o schimbare a modului în care interacționăm cu tehnologia. Interfețele nu mai sunt doar funcționale - devin contextuale, narative și, uneori, chiar distractive.

În locul unei zile de muncă monotone, Cabasso a creat un univers. Iar în acel univers, nu mai este Andy de la marketing. Este căpitanul unei nave, iar echipajul lui - fie că vorbim de un ofițer din Starfleet, un speaker haotic sau un negociator FBI - este mereu pregătit de următoarea misiune.


























