DNSC lansează o „listă neagră” publică pentru domenii rău intenționate și simplifică raportarea incidentelor cibernetice

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a optimizat fluxul de raportare a incidentelor specifice în Platforma Națională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică și implementează un nou mecanism public de tip Blacklist pentru domenii care prezintă riscuri de securitate cibernetică.

Platforma Națională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică (PNRISC) a fost actualizată pentru a oferi un proces de raportare mai simplu și mai intuitiv, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru entitățile esențiale și importante care au obligații de raportare în conformitate cu cerințele NIS2, transmite Directoratul.

În același timp, se lansează o platformă de tip „blacklist” care poate fi consultată de orice utilizator și care conține domenii implicate în activități frauduloase, raportate sau identificate în urma măsurilor proactive, analizate și confirmate de către experții tehnici. Această „listă neagră” este actualizată constant.

A fost creată și o extensie specifică pentru browserele bazate pe Chromium (Chrome, Edge, Brave, Opera etc.) și Mozilla Firefox (inclusiv pe Android), care interoghează serverele DNSC atunci când există o probabilitate ridicată ca un site să fie periculos, oferind astfel protecție în timp real.

Noile funcționalități susțin mecanisme transparente și colaborative în care contribuția utilizatorilor devine importantă. DNSC încurajează raportarea incidentelor și a domeniilor suspecte, acestea urmând să fie incluse în platforma publică după validarea realizată de experții tehnici.